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Анчелотти потребует от руководства «Эвертона» подписать Иммобиле

сегодня, 08:39

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти хочет заполучить в команду нападающего «Лацио» Чиро Иммобиле, утверждает 90min.

По информации источника, итальянский тренер считает, что команде не добиться успеха без топ-игроков, и хочет подписать лучшего бомбардира Серии А Иммобиле.

Отмечается, что Анчелотти попросил руководство клуба о серьезной поддержке на трансферном рынке, если они хотят, чтобы он остался в клубе на длительный срок.

По информации СМИ, на игрока также претендует «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
матос
матос
сегодня в 14:56
Был уже Чиро в Европе и в Боруссии и в Севилье , ничего путного не показал и вернулся на родину. Реально нашел себя в Лацио , тут он лидер , бомбардир и как по мне не стоит ему уходить в др клубы.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответ Milan199675 (раскрыть)
сегодня в 14:24
Может и нет, но Лацио хотя бы в ЛЕ играли два года подряд, а Эвертону в последние годы и этого не удается, не смотря на то что тратят по более Лацио.
Milan199675
Milan199675 ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
сегодня в 14:19
Можно подумать что Лацио топ клуб, который каждый год в ЛЧ играет.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 12:25
бред, ничего он не покажет в АПЛ. Ему сидеть в Сериале, и в частности в своем Лации, и не потыкаться уже никуда. Пройденый этап.
Parma1972
Parma1972
сегодня в 12:20
От добра,добра не ищут,в Риме ему лучше
Don trambon
Don trambon
сегодня в 12:13
Посмотрел в таблицу и удивился, Эвертон - 12) Состав конечно не топовый, но в каждой позиции есть парочка очень сильных футболистов и при этом только 12. Анчелотти нужно у боссов ирисок не требовать Чиро, а просить что бы его оставили у руля ибо с таким не плохим составом и 12 место - провал, провал тренера.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 11:09
Чиро оставайся в Лацио! Тут есть шанс скудетто взять, и в ЛЧ поиграть, а в Эвертоне максимум ЛЕ.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 10:31
Эвертон не тот клуб, чтобы привлекать топ-игроков и их потолок место в ЛЕ
RUPRICHT
RUPRICHT
сегодня в 10:22
ИГРОК ТО ЧТО НАДО. ЧТО НЕ ГОВОРИ АНГЛИЙСКИЙ ЧЕМПИОНАТ СИЛЬНЕЕ ИТАЛЬЯНСКОКО ！ПРИСУТСТВИЕ ЕГО УСИЛИТ ЭВЕРТОН！
Juve14
Juve14
сегодня в 10:17
Зачем ему переходить в Эвертон? Думаю он не настолько глуп
swift stream
swift stream
сегодня в 10:15
Эвертон не клуб для Иммобиле.
sihafazatron
sihafazatron ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 10:14
Деньги и не такое делают, хотя в целом ты прав)
R.Carlos.
R.Carlos.
сегодня в 09:53
Иммобиле крут
И каждый сезон подтверждает это
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 09:45, ред.
Вряд ли Иммобиле сам пойдет в Эвертон, так как сейчас Эвертон середняк, который за последние 5 сезонов даже не боролся за еврокубки.
Не верю 90-м
Не верю 90-м
сегодня в 09:23
Требует невозможного.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:08
При всём уважении к папе Карло, Эвертон - это понижение и вряд ли главный претендент на золотую бутсу на это согласится. На него претендуют топ клубы Европы, но ему не стоит покидать Рим, Лацио - это его команда.
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер
сегодня в 09:04
Иммобиле уже ездил в другой чемпионат в Боруссию на замену Левандовски, в итоге этот трансфер был полным провалом "шмелей", а Чиро забил 2 или 3 гола и ушел. В Севилье тоже сыграл очень слабо, так что ему лучше оставаться в Италии.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:03
А не послать ли руководству Карло лесом.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:49
Лацио его команда, пусть там и остаётся))
DEIVID
DEIVID
сегодня в 08:41
Чиро давно о ЛЧ мечтал. Так что не время ему переходить.
ОПС
ОПС
сегодня в 08:41
Раз просит, значит надо.
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