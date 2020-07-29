Анчелотти потребует от руководства «Эвертона» подписать Иммобиле

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти хочет заполучить в команду нападающего «Лацио» Чиро Иммобиле, утверждает 90min.
По информации источника, итальянский тренер считает, что команде не добиться успеха без топ-игроков, и хочет подписать лучшего бомбардира Серии А Иммобиле.
Отмечается, что Анчелотти попросил руководство клуба о серьезной поддержке на трансферном рынке, если они хотят, чтобы он остался в клубе на длительный срок.
По информации СМИ, на игрока также претендует «Манчестер Юнайтед».