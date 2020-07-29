Анчелотти потребует от руководства «Эвертона» подписать Иммобиле

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сегодня, 08:39

Главный тренер «Эвертона» хочет заполучить в команду нападающего «Лацио» , утверждает 90min.

По информации источника, итальянский тренер считает, что команде не добиться успеха без топ-игроков, и хочет подписать лучшего бомбардира Серии А Иммобиле.

Отмечается, что Анчелотти попросил руководство клуба о серьезной поддержке на трансферном рынке, если они хотят, чтобы он остался в клубе на длительный срок.