Защитник «Манчестер Юнайтед» Далот заинтересовал «Барселону»

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сегодня, 16:42

Защитник «Манчестер Юнайтед» попал в сферу интересов «Барселоны».

21-летний португалец редко появляется на поле в этом сезоне, проиграв конкуренцию на правом фланге , а сами «красные дьяволы» могут расстаться с игроком.

Такая ситуация побудила интерес со стороны «Барселоны», ведь «сине-гранатовые» ищут замену , который может покинуть каталонский клуб этим летом.

Отмечается, что сумма потенциального трансфера составит около 22 млн евро, которые «Манчестер Юнайтед» заплатит за переход игрока из «Порту» в 2018 году.