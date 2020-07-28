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Защитник «Манчестер Юнайтед» Далот заинтересовал «Барселону»

сегодня, 16:42

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот попал в сферу интересов «Барселоны».

21-летний португалец редко появляется на поле в этом сезоне, проиграв конкуренцию на правом фланге Аарону Ван-Биссаке, а сами «красные дьяволы» могут расстаться с игроком.

Такая ситуация побудила интерес со стороны «Барселоны», ведь «сине-гранатовые» ищут замену Нелсону Семеду, который может покинуть каталонский клуб этим летом.

Отмечается, что сумма потенциального трансфера составит около 22 млн евро, которые «Манчестер Юнайтед» заплатит за переход игрока из «Порту» в 2018 году.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 19:09
но прежде - распродажа
beefs
beefs
сегодня в 18:20
трансферная политика, блин...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:17
Гном сожрёт молодого португала.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 17:35
Своих таких пять человек в Барселоне Б играют, но нет, нам нужно пильнуть бабла на трансфере 🤦‍♂️
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:32
Молодой, может и прибавить еще.
Посмотрим, купят или нет ?
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 17:31
В МЮ Биссака хорош.. Не мудрено что он проиграл борьбу за место в составе.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:26
На запас подойдёт.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 16:59
Можно продать, похоже Сульшер делает ставку на Фосу-Менсу в качестве подмены Биссаке
shlomo
shlomo
сегодня в 16:55
Защитник Барсе оЧЧень нужен...но если он проиграл своё место в МЮ, как он сможет сыграть за Барсу это вопрос...
drug01
drug01
сегодня в 16:45
Надо смотреть игру
Bikcon
Bikcon
сегодня в 16:43
Значит, он ей нужен.
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