Защитник «Манчестер Юнайтед» Далот заинтересовал «Барселону»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот попал в сферу интересов «Барселоны».
21-летний португалец редко появляется на поле в этом сезоне, проиграв конкуренцию на правом фланге Аарону Ван-Биссаке, а сами «красные дьяволы» могут расстаться с игроком.
Такая ситуация побудила интерес со стороны «Барселоны», ведь «сине-гранатовые» ищут замену Нелсону Семеду, который может покинуть каталонский клуб этим летом.
Отмечается, что сумма потенциального трансфера составит около 22 млн евро, которые «Манчестер Юнайтед» заплатит за переход игрока из «Порту» в 2018 году.
Посмотрим, купят или нет ?
Посмотрим, купят или нет ?