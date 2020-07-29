Маротта: «Месси в „Интере“ – это несбыточная мечта»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта в интервью Sky Sport Italia прокомментировал слухи о возможном переходе в миланский клуб форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
Перед матчем «Интера» с «Наполи» в 37-м туре Серии А на Миланском соборе был показан образ аргентинского футболиста. Автором этого анонса стала телекомпания владельца миланского клуба.
Месси на соборе? Это была не моя идея. Это напомнило мне о том, каким был футбол в прошлом. Мы говорим об иконе, великом игроке, которого желают все. Было бы невероятно увидеть такого чемпиона в «Интере». Это фэнтези-футбол, несбыточная мечта.
Итальянскому футболу нужен лифт. Чемпионы повышают его ценность. Было бы только лучше, если бы в нашу лигу приходили великие чемпионы и оставались играть здесь.
Ни одна итальянская команда не способна провести такую операцию без экстраординарных факторов, связанных с акционерами, а следовательно, с фактическими владельцами клубов.
Давайте не будем забывать о том, что мы должны уважать финансовый фэйр-плей. Коронавирус в этом году обеспечил некоторую гибкость, но после него все правила должны будут соблюдаться.
Ближе всех к этому Ман.сити, где для Месси есть атакующий футбол и собраны лучшие игроки мира.
Попробуйте закинуть Месси в команду без маниакальной нацеленности на ворота, и все, его голевые показатели резко спадут! сб. Аргентина просто идеальный пример этого(хотя они и играют в атакующий футбол, но не такой маниакальный)
Ближе всех к этому Ман.сити, где для Месси есть атакующий футбол и собраны лучшие игроки мира.
Попробуйте закинуть Месси в команду без маниакальной нацеленности на ворота, и все, его голевые показатели резко спадут! сб. Аргентина просто идеальный пример этого(хотя они и играют в атакующий футбол, но не такой маниакальный)