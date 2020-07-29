ГлавнаяНовости

Маротта: «Месси в „Интере“ – это несбыточная мечта»

сегодня, 05:11

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта в интервью Sky Sport Italia прокомментировал слухи о возможном переходе в миланский клуб форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Перед матчем «Интера» с «Наполи» в 37-м туре Серии А на Миланском соборе был показан образ аргентинского футболиста. Автором этого анонса стала телекомпания владельца миланского клуба.

Месси на соборе? Это была не моя идея. Это напомнило мне о том, каким был футбол в прошлом. Мы говорим об иконе, великом игроке, которого желают все. Было бы невероятно увидеть такого чемпиона в «Интере». Это фэнтези-футбол, несбыточная мечта.

Итальянскому футболу нужен лифт. Чемпионы повышают его ценность. Было бы только лучше, если бы в нашу лигу приходили великие чемпионы и оставались играть здесь.

Ни одна итальянская команда не способна провести такую операцию без экстраординарных факторов, связанных с акционерами, а следовательно, с фактическими владельцами клубов.

Давайте не будем забывать о том, что мы должны уважать финансовый фэйр-плей. Коронавирус в этом году обеспечил некоторую гибкость, но после него все правила должны будут соблюдаться.

Все новости
СлухиАнчелотти потребует от руководства «Эвертона» подписать Иммобиле
Сегодня, 08:39 Комментарии21
СлухиЧилуэлл близок к переходу в «Челси»
Сегодня, 08:08 Комментарии10
СлухиЧерышев не захотел переходить в «Зенит»
Вчера, 19:30 Комментарии79
СлухиЗащитник «Манчестер Юнайтед» Далот заинтересовал «Барселону»
Вчера, 16:42 Комментарии12
Слухи«Манчестер Юнайтед» сделает предложение по трансферу Хамеса
Вчера, 16:23 Комментарии22
СлухиБатшуайи окончательно решил покинуть «Челси»
Вчера, 15:25 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
матос
матос
сегодня в 15:50
Не впал вообще этот хоббит
BESTJuventus21
BESTJuventus21
сегодня в 12:06
Щас Месси под конец карьеры пойдет в клубешник, который забыл как трофеи выглядят. Смешно)
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 07:59
Не бойтесь, ваш гномик никому не нужен.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:53
Надо бы ещё написать название этого эпического произведения на Миланском соборе. Например, "Хрен Вам"
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:25
да и нет в нём нужды)))
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 06:55
Дело не только в деньгах, Месси ни за что не перейдет в Интер, который в плане игры, партнеров не даст ему то, что дала и дает Барселона.

Ближе всех к этому Ман.сити, где для Месси есть атакующий футбол и собраны лучшие игроки мира.

Попробуйте закинуть Месси в команду без маниакальной нацеленности на ворота, и все, его голевые показатели резко спадут! сб. Аргентина просто идеальный пример этого(хотя они и играют в атакующий футбол, но не такой маниакальный)
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:39
Уже не знают как его заманить,а гном как кремень, знает что без Барсы пропадёт
Caniggia
Caniggia
сегодня в 06:22
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela
    сегодня в 06:01
    Это неправильная мечта
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 05:19
    Мечты...
    959np7sc4uax
    959np7sc4uax
    сегодня в 05:16
    Меська скорее как неуловимый Джон изанекдота
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100