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Чилуэлл близок к переходу в «Челси»

сегодня, 08:08

Защитник Бен Чилуэлл на этой неделе сообщит «Лестер Сити», что он хочет покинуть клуб, сообщает The Mirror.

По информации источника, 23-летний игрок хочет принять предложение о трансфере от «Челси».

Не так давно Чилуэлл заключил контракт с «лисами» до 2024 года, но, как отмечается, хотел бы продолжить карьеру в команде Фрэнка Лэмпарда.

Ранее появлялась информация, что «Лестер» не продаст Чилуэлла меньше чем за 50 млн фунтов.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 10:36, ред.
И Хаверца и Облака не возьмут, допускаю что Чилуэлла могут подписать. Да вроде продали Морату и Азара за 155, но купили Пулисика за 60, Вернер - 55 и Зиех- 40, получается те же 155 Хотя я не понимаю зачем им так нужен Хаверц, когда на этой позиции есть любимчик Лэмпарда - Маунт, и Баркли, логичнее вратаря взять, Онану более реально. И с тех кого могут продать - Алонсо и Батшуайи.
Don trambon
Don trambon ответ dimagas2 (раскрыть)
сегодня в 10:24
Ну так то да. Просто по слухам - Хаврец 80+ млн, алжирец там какой то - 15+, Чилуэлл за 50, Облак за 100+)
dimagas2
dimagas2 ответ Don trambon (раскрыть)
сегодня в 10:18
Так еще никого и не купили толком даже не потратили деньги что получили за прошлое ТО.За одного нАзара 130 млн, а потратили 95.
Lukajs
Lukajs
сегодня в 10:16
Пусть ему в Челси будет лучше.
Don trambon
Don trambon
сегодня в 09:22
Челси понравилось сидеть в трансферном бане?)
Пока одни покупки и только продажа Пашалича. Пройдут потом проверку то?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:38
Ясно, что хочет большую зарплату.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:36
Челси прилично усиливается, в следующем сезоне с лэмпарда уже будут спрашивать)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:25
не плохо было бы)))
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 08:12
Это его дело
shlomo
shlomo
сегодня в 08:08
Посмотрим что получится....пока слухи
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