Чилуэлл близок к переходу в «Челси»

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сегодня, 08:08

Защитник Бен Чилуэлл на этой неделе сообщит «Лестер Сити», что он хочет покинуть клуб, сообщает The Mirror.

По информации источника, 23-летний игрок хочет принять предложение о трансфере от «Челси».

Не так давно Чилуэлл заключил контракт с «лисами» до 2024 года, но, как отмечается, хотел бы продолжить карьеру в команде Фрэнка Лэмпарда.

Ранее появлялась информация, что «Лестер» не продаст Чилуэлла меньше чем за 50 млн фунтов.