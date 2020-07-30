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Брейтуэйт покинет «Барселону» этим летом

сегодня, 08:25

Нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт покинет клуб этим летом, сообщает Mundo Deportivo.

Датский форвард был подписан каталонцами из «Леганеса» этой зимой за 18 млн евро в качестве замены травмированным Луису Суаресу и Усману Дембеле. По информации источника, несмотря на то, что контракт был подписан на 4 года, «Барса» уже рассматривает варианты с продажей Мартина.

Отмечается, что главный тренер Кике Сетьен и руководство клуба не видят Брейтуэйта в команде даже в качестве игрока ротации.

Недавно Мартин делился мнением о своей карьере в «Барселоне».

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 14:12
Зато уничтожили Леганес с помощью ФФИ И ЛЛ.
Барсе дали купить игрока на смену Суареса, а Леганесу не дали восполнить утрату.
матос
матос
сегодня в 13:23
18 млн смыты в унитаз)
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 13:03
Кажется у Мартина прямо противоположное мнение о происходящем и несколько иные планы на ближайшие четыре года.
handreb
handreb
сегодня в 09:31
Значит так нужно.
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
сегодня в 08:30
И этот не закрепился.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:27
Деньги выкинутые на ветер
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