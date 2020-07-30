Брейтуэйт покинет «Барселону» этим летом

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сегодня, 08:25

Нападающий «Барселоны» покинет клуб этим летом, сообщает Mundo Deportivo.

Датский форвард был подписан каталонцами из «Леганеса» этой зимой за 18 млн евро в качестве замены травмированным Луису Суаресу и Усману Дембеле. По информации источника, несмотря на то, что контракт был подписан на 4 года, «Барса» уже рассматривает варианты с продажей Мартина.

Отмечается, что главный тренер Кике Сетьен и руководство клуба не видят Брейтуэйта в команде даже в качестве игрока ротации.

Недавно Мартин делился мнением о своей карьере в «Барселоне».