Брейтуэйт покинет «Барселону» этим летом

Нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт покинет клуб этим летом, сообщает Mundo Deportivo.
Датский форвард был подписан каталонцами из «Леганеса» этой зимой за 18 млн евро в качестве замены травмированным Луису Суаресу и Усману Дембеле. По информации источника, несмотря на то, что контракт был подписан на 4 года, «Барса» уже рассматривает варианты с продажей Мартина.
Отмечается, что главный тренер Кике Сетьен и руководство клуба не видят Брейтуэйта в команде даже в качестве игрока ротации.
Недавно Мартин делился мнением о своей карьере в «Барселоне».
Барсе дали купить игрока на смену Суареса, а Леганесу не дали восполнить утрату.
Барсе дали купить игрока на смену Суареса, а Леганесу не дали восполнить утрату.