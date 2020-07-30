Мертенс: «Надеемся, Иммобиле не побьет рекорд Игуаина в субботу»

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вчера, 16:40

Нападающий «Наполи» заявил, что его команда попытается помешать нападающему «Лацио» побить рекорд в Серии А. Игуаин, в настоящее время выступающий за «Ювентус», забил 36 голов за «Наполи» в сезоне-2015/16 Серии А. Иммобиле в текущем сезоне забил 35 голов, но имеет один матч впереди.

Чиро уже много лет преуспевает, он отличный игрок, и я рад за него. Однако мы надеемся, что он не побьет рекорд Игуаина в субботу, это будет не в нашу пользу.

Стоит отметить, что Иммобиле догнал Роберта Левандовски в споре за «Золотую бутсу».