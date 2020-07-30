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Мертенс: «Надеемся, Иммобиле не побьет рекорд Игуаина в субботу»

вчера, 16:40
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)-:-Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоЗавтра в 21:45 Не начался

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс заявил, что его команда попытается помешать нападающему «Лацио» Чиро Иммобиле побить рекорд Гонсало Игуаина в Серии А. Игуаин, в настоящее время выступающий за «Ювентус», забил 36 голов за «Наполи» в сезоне-2015/16 Серии А. Иммобиле в текущем сезоне забил 35 голов, но имеет один матч впереди.

Чиро уже много лет преуспевает, он отличный игрок, и я рад за него. Однако мы надеемся, что он не побьет рекорд Игуаина в субботу, это будет не в нашу пользу.

Стоит отметить, что Иммобиле догнал Роберта Левандовски в споре за «Золотую бутсу».

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:54
хахахаха
DEIVID
DEIVID
вчера в 17:14
Я вот думаю, что Наполи выиграет. А вот насчёт Иммобиле не знаю.
drug01
drug01
вчера в 17:03
Будем смотреть
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:01
как судьи решат, так и будет))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:57
Других задач в этой игре у Наполи нет.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
вчера в 16:48
Есть ощущение, что не побьёт, но повторит
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:43
Скоро все узнаем.
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