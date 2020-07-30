Суркис предупредил фанатов киевского «Динамо», оскорбляющих Луческу

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис высказался о протестах фанатов против назначения главным тренером команды. Луческу 12 лет возглавлял главного соперника киевлян в чемпионате Украины — донецкий «Шахтер».

Пытался объяснить ультрас свою позицию. У нас есть сотни тысяч болельщиков. Не хочу говорить, что нам не нужны активные болельщики, но я не могу согласиться, что Мирча нам не подходит. Если будет успех, будут аплодисменты. Будет провал — будет критика в мой адрес. В «Шахтере» у Мирчи была история, но мне непонятны протесты ультрас. В футболе важен результат. Все должны оказать всяческую поддержку Мирче и принять мое решение. Все должно быть законно.

В противном случае у нас есть рычаги, чтобы этот произвол прекратить. Ультрас хотят управлять командой? Пускай управляют, только пускай денюжки занесут сначала сюда. Человек завоевал 32 трофея, еще не успел приступить к работе, а его оскорбляют. Это цивилизованно?