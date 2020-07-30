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Луческу: «Я никогда не делил футболистов на украинцев и бразильцев»

сегодня, 14:27

Главный тренер «Динамо Киев» Мирча Луческу заявил, что у него не было предвзятого отношения к украинским футболистам, когда он возглавлял «Шахтер».

Я никогда не делил футболистов на украинцев и бразильцев. Я рассматривал их как коллектив. Чигринский, Ракицкий, Кучер, Степаненко, Пятов, многие другие. Все они были хорошими игроками и я смотрел только на их умения, а не на национальность.

У меня много талантливой молодежи выросло, тренируясь между бразильцами и другими легионерами. У каждого игрока свои индивидуальные особенности, к каждому нужно подходить по своему. Что касается бразильцев, для них я часто был вторым отцом.

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис предупредил фанатов киевского «Динамо», оскорбляющих Луческу.

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Все комментарии
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 14:38
А не слишком ли много внимания этому старому м.....у??? С ним всё ясно, он свое отгребет!!! Не пройдет и пол года, как он будет с позором уходить из киева и снова проситься в ШАХТЕР.....
Abverin
Abverin
сегодня в 14:29
Тут и делить бесполезно. В Бразилии фанаты всегда за свою команду и за футбол.
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
сегодня в 14:28
Правильно. Лучшие они и в бразилии лучшие. )))
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