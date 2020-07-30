Луческу: «Я никогда не делил футболистов на украинцев и бразильцев»

Главный тренер «Динамо Киев» заявил, что у него не было предвзятого отношения к украинским футболистам, когда он возглавлял «Шахтер».

Я никогда не делил футболистов на украинцев и бразильцев. Я рассматривал их как коллектив. Чигринский, Ракицкий, Кучер, Степаненко, Пятов, многие другие. Все они были хорошими игроками и я смотрел только на их умения, а не на национальность.

У меня много талантливой молодежи выросло, тренируясь между бразильцами и другими легионерами. У каждого игрока свои индивидуальные особенности, к каждому нужно подходить по своему. Что касается бразильцев, для них я часто был вторым отцом.