Луческу — о «Шахтере»: «Чувства – чувствами, но я должен идти вперед»

Главный тренер киевского «Динамо» рассказал о своем опыте работы в «Шахтере». Румынский специалист после назначения в «Динамо» столкнулся с критикой фанатов киевского клуба, так как «Шахтер» является их принципиальным соперником.

«Шахтер» для меня – сумасшедшая история. Но уже история – все прошло. Была проделана классная работа. Однако я профессиональный тренер. Чувства – чувствами, но я должен идти вперед.

Я пришел из итальянского чемпионата, где тренеры переходили из одной команды в другую. Эмоции остаются, но профессионалы – игроки и тренеры – должны переходить на новый уровень, в новые команды.

Президент «Динамо» пригласил меня, и я знал, что здесь – талантливая молодежь. Мне это нравится. Самое главное – вырастить этих ребят с мыслью о том, чтобы добиться успехов. Удовлетворение нужно получить и от прогресса ребят, и от побед. В футболе все должно быть в удовольствие.

Испытываю больше уважение к тому, что было в «Шахтере». Спасибо президенту, футболистам, болельщикам... Но эта страница перевернута. Начинается новая страница, новая жизнь.