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Суркис – игрокам «Динамо» К: «Не получится с Луческу – придётся менять вас»

сегодня, 02:12

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис обратился к команде, представляя нового главного тренера Мирчу Луческу, который долгое время возглавлял донецкий «Шахтер».

Представляю нового главного тренера, все вы его прекрасно знаете. Многие из вас помнят, как этот тренер вас же и обыгрывал. Теперь он пришёл сюда, чтобы решать другие задачи: обыгрывать тех, с кем он построил систему и команду.

Система есть, но теперь нужна ваша воля. Чтобы вы работали в тренировочном процессе и всё перекладывали на футбольное поле. Я считаю, что если с этим тренером у вас не получится, тогда я не знаю, что надо делать. Тогда, наверное, надо будет поменять всех вас. Успехов вам и всего самого доброго.

Суркис также выступил с предупреждением для фанатов «Динамо», оскорбляющих Луческу.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 06:43
И себя тоже надо будет поменять на более адекватного.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 06:38
Ниже плинтуса
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:35
Ничего у цыгана не получится, ему пол состава бразильцев надо
112910415
112910415
сегодня в 05:32
добрый, мягкий ... но не очень
ДСА
ДСА
сегодня в 05:28
По живому режет.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 04:48
Лучше тебя жертва в топку. Ты позор клуба и недостоин быть даже рядом!!
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 02:46
Какой грозный дядя
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