Суркис – игрокам «Динамо» К: «Не получится с Луческу – придётся менять вас»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис обратился к команде, представляя нового главного тренера , который долгое время возглавлял донецкий «Шахтер».

Представляю нового главного тренера, все вы его прекрасно знаете. Многие из вас помнят, как этот тренер вас же и обыгрывал. Теперь он пришёл сюда, чтобы решать другие задачи: обыгрывать тех, с кем он построил систему и команду.

Система есть, но теперь нужна ваша воля. Чтобы вы работали в тренировочном процессе и всё перекладывали на футбольное поле. Я считаю, что если с этим тренером у вас не получится, тогда я не знаю, что надо делать. Тогда, наверное, надо будет поменять всех вас. Успехов вам и всего самого доброго.