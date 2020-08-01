Ивелин Попов: «Пятое место не удовлетворяет амбиций и ожиданий „Ростова“»

Полузащитник «Ростова» порассуждал о результатах клуба в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги. Ростовская команда заняла 5-е место и сыграет в квалификации Лиги Европы.

С одной стороны, в прошлом сезоне мы были девятыми, значит, есть прогресс. Но на протяжении большей части этого сезона мы доказывали, что достойны быть в тройке.

В «Ростове» собрались отличные игроки, прекрасный тренерский штаб. Мы должны были быть в зоне Лиги чемпионов. Так что осадок остался. Недоволен пятым местом.

Искать оправдание и жалеть себя не наш метод. И тренерский штаб, и игроки привыкли доказывать свою состоятельность на поле, несмотря ни на что.

Пятое место не удовлетворяет наших амбиций и ожиданий. Мы могли отработать лучше, даже с учетом всех внешних факторов. Может быть, в каких-то моментах сыграть умнее. Иногда накрывали эмоции, которых не хватало в концовке или следующей встрече.

Как игроки относились к претензиям клуба к РПЛ ? Это не наше дело. Конечно, неприятно, когда у тебя отбирают очки за футбольным полем. Ростов-на-Дону – один из лучших футбольных городов России с прекрасными болельщиками, отличным стадионом.

Надо относиться с уважением к игрокам, тренерам, горожанам, в целом клубу. Мы это заслужили.

Злюсь ли на высшее руководство? В своей карьере так часто встречался с несправедливостью, начиная с детского возраста, что сейчас уже воспринимаю это как само собой разумеющееся.

Несправедливость мотивирует, помогает становиться сильнее. Когда все гладко и четко, мне сложнее показывать результат. Привык преодолевать себя и обстоятельства, так как вся моя жизнь состоит из преград.