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Ивелин Попов: «Пятое место не удовлетворяет амбиций и ожиданий „Ростова“»

01 августа 2020, 20:18

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов порассуждал о результатах клуба в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги. Ростовская команда заняла 5-е место и сыграет в квалификации Лиги Европы.

С одной стороны, в прошлом сезоне мы были девятыми, значит, есть прогресс. Но на протяжении большей части этого сезона мы доказывали, что достойны быть в тройке.

В «Ростове» собрались отличные игроки, прекрасный тренерский штаб. Мы должны были быть в зоне Лиги чемпионов. Так что осадок остался. Недоволен пятым местом.

Искать оправдание и жалеть себя не наш метод. И тренерский штаб, и игроки привыкли доказывать свою состоятельность на поле, несмотря ни на что.

Пятое место не удовлетворяет наших амбиций и ожиданий. Мы могли отработать лучше, даже с учетом всех внешних факторов. Может быть, в каких-то моментах сыграть умнее. Иногда накрывали эмоции, которых не хватало в концовке или следующей встрече.

Как игроки относились к претензиям клуба к РПЛ? Это не наше дело. Конечно, неприятно, когда у тебя отбирают очки за футбольным полем. Ростов-на-Дону – один из лучших футбольных городов России с прекрасными болельщиками, отличным стадионом.

Надо относиться с уважением к игрокам, тренерам, горожанам, в целом клубу. Мы это заслужили.

Злюсь ли на высшее руководство? В своей карьере так часто встречался с несправедливостью, начиная с детского возраста, что сейчас уже воспринимаю это как само собой разумеющееся.

Несправедливость мотивирует, помогает становиться сильнее. Когда все гладко и четко, мне сложнее показывать результат. Привык преодолевать себя и обстоятельства, так как вся моя жизнь состоит из преград.

Недавно «Ростов» назвал главные цели на следующий сезон.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
02 августа в 08:32
Могли бы занять второе место, вирус помешал.
ABir
ABir
01 августа в 23:28
Хороший игрок и порядочный человек
Vladimir Grechko
Vladimir Grechko
01 августа в 23:15
удачи Ростову в сезоне и в лиге Европы!!!
Vladimir Grechko
Vladimir Grechko ответ Conzor (раскрыть)
01 августа в 23:13
что за бред филиал какой команды Ростов скажи мне?
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
01 августа в 22:24
длинно и скучно...
играть надо и не сливать мясу ..
STVA 1
STVA 1
01 августа в 22:02
В принципе норм!
vovinho11
vovinho11 ответ pomor 445 (раскрыть)
01 августа в 21:20
В мире пандемия
волгодон 2
волгодон 2
01 августа в 20:57
амбиции амбициями,но всё по заслугам
часть сезона откровенно провалили и 5-е место-наилучший вариант из возможных
VAN ARM
VAN ARM
01 августа в 20:55
виной тому вы сами))))
pomor 445
pomor 445
01 августа в 20:36
Сплошная бравада и похвальба с отголоском нытья. И так уже много сезонов и при разных тренерах. Лучше соблюдали бы медицинский регламент.
particular
particular
01 августа в 20:31
Нынешняя РПЛ не для удовлетворения амбиций...
Conzor
Conzor
01 августа в 20:28
Пятое еще очень высокое для филиала.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
01 августа в 20:19
Какие твои годы
Obdulio Varela
Obdulio Varela
01 августа в 20:19
Сложно с ним не согласиться
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