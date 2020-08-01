Черчесов: «Дзюба насобирал наград, но расстроил меня»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре футболистов национальной команды в сезоне-2019/2020.
Рад за Миранчука, потому что он забивал и вышел в лидерские роли в команде. Может быть, поэтому Крыховяк не попал в тройку лучших. Мы часто говорим, что отъезд в Европу был бы для него следующим шагом. В эмоциональном и в футбольном плане. Думаю, сборной это принесло бы что-то новое.
Дзюба насобирал наград, заслужил и расстроил меня. Думал, что ему не хватило чемпионата Европы. Рад за него, потому что он стал более рассудительным. Честно говоря, стал меньше бегать, но КПД повысился. Бегать можно же куда угодно. Главное, когда и вовремя. Тайминг в футболе решает многое.
Также недавно Черчесов прокомментировал новый формат лимита на легионеров.
Сегодня 00:55
Буду топить против этой сборной, хоть за немцев хоть за американцев но против дерева и терпимости усача
Что то это мне напоминает, такие суждения были ещё в 1941 году!!!
В итоге мы победим!!! Не предовайте РОДИНУ!!!
P.S. Обратите внимание на чемпионате Европы он будет топить за американцев!!! Думаю, тут даже пояснять не надо....
Сегодня 00:55
Буду топить против этой сборной, хоть за немцев хоть за американцев но против дерева и терпимости усача
Что то это мне напоминает, такие суждения были ещё в 1941 году!!!
В итоге мы победим!!! Не предовайте РОДИНУ!!!
P.S. Обратите внимание на чемпионате Европы он будет топить за американцев!!! Думаю, тут даже пояснять не надо....
Хотя нет, не надо ..
Хотя нет, не надо ..