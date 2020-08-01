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Черчесов: «Дзюба насобирал наград, но расстроил меня»

01 августа 2020, 19:27

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре футболистов национальной команды в сезоне-2019/2020.

Рад за Миранчука, потому что он забивал и вышел в лидерские роли в команде. Может быть, поэтому Крыховяк не попал в тройку лучших. Мы часто говорим, что отъезд в Европу был бы для него следующим шагом. В эмоциональном и в футбольном плане. Думаю, сборной это принесло бы что-то новое.

Дзюба насобирал наград, заслужил и расстроил меня. Думал, что ему не хватило чемпионата Европы. Рад за него, потому что он стал более рассудительным. Честно говоря, стал меньше бегать, но КПД повысился. Бегать можно же куда угодно. Главное, когда и вовремя. Тайминг в футболе решает многое.

Также недавно Черчесов прокомментировал новый формат лимита на легионеров.

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Все комментарии
МапС
МапС
02 августа в 12:04
Надо папе Карло гвоздик-то у него вырвать с корнем пассатижами, а не расстраиваться.
95-shishani-95
95-shishani-95
02 августа в 01:58
Дзюба тоже типа "пешеход", как один чипсоед из Каталонии?
Gunslinger
Gunslinger ответ Байкал-38. (раскрыть)
02 августа в 00:39
    Питерские гоблины
    Питерские гоблины
    01 августа в 22:55
    "Не спешной походкой, Дзюба вышел из леса... "
    Давайте думать
    Давайте думать
    01 августа в 22:19
    Я подумал , что Зюба расстроил Папку своей нетрадиционкой, а тут всего лишь дерево стало меньше бегать , больше ходить)))
    Альфи
    Альфи ответ pomor 445 (раскрыть)
    01 августа в 21:51
    Да все себе заберите, может вам хватит,эти все продажные шкуры не велика потеря,завтра предложит кто нибудь больше они и переметнутся, единственно что вы никогда не сможете купить,это уважение простых болельщиков.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Куплет (раскрыть)
    01 августа в 21:37
    Твой куплет получился "бессмысленный и беспощадный",в котором смешались Путин,кони,люди...
    Куплет
    Куплет
    01 августа в 21:29
    Какой обидчевый Пак. Кокорин свой срок отмотал. А этому Паку пофиг, что Локомотив в Лиге чемпионов будет играть и Кокорин там бы очень помог. Личная обида В. ПУТИНА кореша, важнее спортивных результатов.
    Lao-Dzi
    Lao-Dzi ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    01 августа в 21:22
    цска же не игнорируют после разгрома Лудогорцем, это большее позорище.
    STVA 1
    STVA 1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    01 августа в 20:58
    Каждому своё!
    pomor 445
    pomor 445 ответ Альфи (раскрыть)
    01 августа в 20:50
    А собственно Зениту это надо? Лишняя обуза. Тренеры, особенно московские, о сборной только очно говорят прилично, а про себя всячески ищут, как уберечь от неё своих игроков. Толку в ней не видят ни финансового, ни игрового. Видят только реальную угрозу потерять игроков из-за травм. Вот Черчесов и присосался к Зениту, чтобы с московскими не связываться.
    Алсидес Гиджиев
    Алсидес Гиджиев
    01 августа в 20:35
    Усатый просто вдруг осознал, что отдавал честь п-су, вот и расстроился
    Альфи
    Альфи
    01 августа в 20:32
    И усача прикормили , ну все теперь сборная будет состоять только и исключительно из Зенитовцев, ура дорогие товарищи! С чистой совестью теперь можно болеть против сборной "России"
    ekliziast
    ekliziast ответ cska vperiod (раскрыть)
    01 августа в 20:31
    Предтечу Гинера забыл, с него всё начиналось.
    For56tas
    For56tas ответ Байкал-38. (раскрыть)
    01 августа в 20:30
    У них на украине все так делают.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ STVA 1 (раскрыть)
    01 августа в 20:25
    Там озеро смотрю заступается за полено, которое обещало сексуальную расправу на всю страну, пусть будет его героем
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ STVA 1 (раскрыть)
    01 августа в 20:23
    За своих я порву, но если в команде капитан ничтожество и главный ему дует то в топку эту команду
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ STVA 1 (раскрыть)
    01 августа в 20:09
    Он своих уже обозначил!!! Нет у него в России своих, есть только враги !!!
    STVA 1
    STVA 1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    01 августа в 20:02
    Артемка и Усатый это еще не вся сборная!Там же и твои будут!
    STVA 1
    STVA 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    01 августа в 20:01
    И я про то!
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    01 августа в 20:01, ред.
    25процентный клоун
    Сегодня 00:55
    Буду топить против этой сборной, хоть за немцев хоть за американцев но против дерева и терпимости усача


    Что то это мне напоминает, такие суждения были ещё в 1941 году!!!
    В итоге мы победим!!! Не предовайте РОДИНУ!!!

    P.S. Обратите внимание на чемпионате Европы он будет топить за американцев!!! Думаю, тут даже пояснять не надо....
    shlomo
    shlomo
    01 августа в 19:56
    Два сапога пара....
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    01 августа в 19:55
    Буду топить против этой сборной, хоть за немцев хоть за американцев но против дерева и терпимости усача
    112910415
    112910415
    01 августа в 19:46
    О,это надо обдумать !
    Хотя нет, не надо ..
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ STVA 1 (раскрыть)
    01 августа в 19:43
    Черчесов по интеллекту близок к Дзюбе. Умный тренер не стал бы хвалить игрока с мягко говоря сильно подмосенной репутацией. Слишком много гадостей наговорил. Слишком, даже для рядового игрока сборной, а для капитана вообще. Боюсь сборную с таким капитаном станут игнорировать
    cska vperiod
    cska vperiod
    01 августа в 19:42
    Футбол превращают в цирк причём основоположник этого цирка федун а продолжатель миллер.
    VAN ARM
    VAN ARM
    01 августа в 19:41
    вот это сказал))))))))))))))
    STVA 1
    STVA 1
    01 августа в 19:28
    Ну вот и Усатый выступил)
    drug01
    drug01
    01 августа в 19:28
    Все будет хорошо
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