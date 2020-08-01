Черчесов: «Дзюба насобирал наград, но расстроил меня»

Главный тренер сборной России поделился мнением об игре футболистов национальной команды в сезоне-2019/2020.

Рад за Миранчука, потому что он забивал и вышел в лидерские роли в команде. Может быть, поэтому Крыховяк не попал в тройку лучших. Мы часто говорим, что отъезд в Европу был бы для него следующим шагом. В эмоциональном и в футбольном плане. Думаю, сборной это принесло бы что-то новое.