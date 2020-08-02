«Сделаем красиво». Кокорин – не последний трансфер «Спартака»

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вчера, 16:00

Газизов обещает разнообразить состав красками, а «Соккер.ру» проводит ревизию футбольных кадров москвичей.

«Спартак» (Москва)

Задача на сезон-2020/21: подняться в тройку в РПЛ и повоевать за Кубок России.

Кокорин говорит о желании вернуть «Спартак», который всем нравился, но для этого середняку прошлого сезона надо серьезно поработать над собой. Очевидно, что задача читается, исходя из возможностей клуба – состав молодой, на точечное усиление есть деньги, бюджет владельцы формулируют с урезанием расходов, но он будет выше, чем у почти всех клубов РПЛ . У «Спартака» хватает ресурсов для прыжка вверх в таблице, но важно оценить кадровый потенциал.

Летняя потеря: Лоренцо Мельгарехо (свободный агент).

Летнее приобретение: Александр Кокорин (свободный агент).

Пока у «Спартака» не густо ни с потерями, ни с подписаниями, хотя ставка на Кокорина – броская. И не дешевая. Тут как со свободным агентом Ибрагимовичем: такой форвард просит хорошие «подъемные» и заключает контракт по схеме «3+1» с большим количеством нулей. Но если вспомнить, что в аренде в Бразилии играет Педро Роша, который уже не пригодился и уже стоил много, то ставка на Кокорина, как завершение сотрудничества с легионером Мельгарехо в год перехода на новый лимит – логичные ходы. Но Газизов обещает новые трансферы.

Каким блокам необходимо усиление?

Вратари. Максименко, Селихов, Ребров

Вратарская линия не нуждается в усилении. Акинфеев поставил Максименко в тройку лучших игроков сезона, поскольку Игорю явно понравилось, что Александр выбирает узнаваемые ему ходы, и поскольку молодой вратарь может расти, а у него на подмене бедняга Селихов – страдал из-за травм, и опытный Ребров, то Тедеско спокоен за вратарскую позицию.

Центральные защитники. Жиго, Джикия, Кутепов, Гапонов, Маслов.

Вот тут есть нюанс. Если «Спартаку» нужны будут деньги на новичков, а спонсор просто так не выдаст необходимую сумму, то первым на выход остается Жиго. Самуэль создал себе хорошую репутацию игрой в защите и в атаке, поэтому в «Лион» легко может перейти. Выбор между родной Францией и Москвой без еврокубков сделать не трудно, но для «Спартака» уход лидера защиты будет потерей. Гапонов и Маслов – сырые, Кутепов был в лазарете, играют в три центральных. В теории Тедеско нужен еще один центрбек, даже если Жиго останется, только на лавку.

Латерали команды. Рассказов и Ещенко – справа, Айртон – слева

Хотя играют все с двумя игроками в центре по схеме «3-5-2», у «Спартака» недобор на позиции. И когда Газизов говорит о желании «раскрасить состав», то намекает на правый фланг. Ни Рассказов, ни Ещенко не выдали сезон, которым можно гордиться. И хотя Айртон тоже не всегда играл на пределе – может лучше, эта зона нуждается в новичке. На смену Пикачу из «Васко да Гама», которого сватали при Цорне, пришел француз Кенни Лала из «Страсбура». Ждем с нетерпением, хотя резервист на левый фланг тоже нужен, но уже из числа молодых россиян (или Тигиев, если убедит Тедеско).

Центральные хавбеки. Крал, Зобнин, Умяров, Гулиев, Тимофеев.

Учитываем лимит, учитываем ограниченное финансирование – и так транши за прошлогодние трансферы нужно выплачивать. Поэтому не ждем статусных новичков в эту линию, разве что «Спартак» хочет подстраховать Крала и Зобнина кем-то молодым. Но Фомин по дороге в «Динамо», где места в основе больше, такие ребята, как Тимофеев, рискуют оказаться в новой аренде – например, в «Химках» у Гунько. Так что Умяров получит практику, а Гулиеву дадут последний шанс в ближайших матчах.

Атакующие хавбеки. З. Бакаев, Тиль, Игнатов.

Атакующие хавбеки нужны в схеме «3-5-2», так что Тиля вряд ли продадут в ближайшее время – да и упал в цене заметно. Но поскольку Зелимхан Бакаев сбавил, а новый лимит позволит поставить хоть всех легионеров в основу в РПЛ , то увидим нечто новое – борьбу голландца и россиянина за одно место в основе. С учетом, что Зелимхан плохо обороняется, а у Гууса в АЗ был опыт игры в центре поля, как и в «Спартаке» — будет интересно. А вот Игнатов ищет себе новую команду, не спешит подписывать новый контракт со «Спартаком».

Вингеры команды. Ташаев, Ломовицкий, Мирзов, Мелкадзе.

Если оценивать прошлый сезон, то здесь только Мелкадзе – игрок стартовой обоймы «Спартака». У всех этих ребят был бы шанс оказаться в аренде, если бы не новый лимит. Теперь иностранцев будет лишь восемь, а полноценная заявка – минимум 25-27 человек, поэтому нужно под 20 россиян. Так что не все здесь окажутся в «Химках». Кстати, если Тедеско изменит схему под Кокорина на «3-4-3», то Ларссона записываем как левого вингера и тогда шансы лучшего в этой четверке на основу растут.

Форварды «Спартака». Кокорин, Соболев, Глушенков, Понсе, Ларссон.

Глушенкову дорога в аренду, судя по всему. Понсе и Ларссон – в числе шести легионеров, перечисленных в списке, то есть Тедеско в теории может подписать и правого защитника, и еще одного чужеземного футболиста, вроде Урунова. А пока довольствуется трансфером Кокорина. Похоже, Александра не хотели видеть в «Локомотиве» и «Динамо», но когда за ним пришли из «Спартака» — разрешение было получено. Говорят, что зарплата меньше 3 млн евро, но может стать такой с бонусами. Так что важно не просто ударно стартовать, но и забивать голы долгое время. Реализация подводила «Спартак», но когда у тебя в заявке пять нападающих, не считая перемещенного к вингерам Мелкадзе – выбор большой. Тедеско не на что жаловаться, еще один-два новичка – получит приличную заявку.

Резюме. «Спартак» не имеет жесткого кадрового дефицита за неделю до старта нового чемпионата. Также у них не будет нагрузок в октябре, когда сыграют групповые этапы еврокубков. В квалификации ЛЕ их не будет, так что задача упрощается. Но и усложняется, поскольку сейчас восьмое место и даже пятое успехом не назовут. Тедеско получает состав, где можно поставить иностранца на правый фланг – если новичок будет уровня Марио Фернандеса, то это изменит «Спартак».

Еще стоит подумать о сильном центральном защитнике – вдобавок к Жиго (если Самуэль не уедет) и Джикии, чтобы уже наверняка получилось укрепить оборону Максименко. В атаке к молодым добавили опытного Кокорина, в середине поля Крал и Зобнин могут добавить. Все не старые «спартаковцы» тоже легко могут сделать шаг вперед в новом сезоне. Все зависит от того, как будут играть с мячом – без него пока получается лучше, но матчей будет много, вывески интересные.

Газизов попытается точечно усилить состав, Кокорин обещает «сделать красиво», но грешить на трансферы последних лет тоже странно. «Спартак» ошибся с назначением Кононова и далеко не все новички сыграли на своем уровне, но это не значит, что так будет всегда или что состав плохой. Есть фавориты, где дыр в заявке куда больше, а старт чемпионата – через шесть дней. «Спартак» выделяется тем, что не будет убиваться в еврокубках и что ему не грозят массовые потери. Это два козыря, которые нужно использовать в новом сезоне.