Кафельников: «Кокорин в „Спартаке“ — это кот в мешке»

Бывший теннисист и известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал подписание красно-белыми нападающего Александра Кокорина.
Не испытываю каких-то особых эмоций от этого трансфера. Ну, подписали Кокорина и подписали. Как это повлияет на результаты команды, сказать сложно.
Сейчас все выбирают то место работы, которое считают наиболее выгодным для себя. Я не вижу в этом ничего зазорного. Клубное прошлое в случае с Кокориным и его высказывания для меня не имеют никакого значения.
Если исходить из того, что «Спартак» представляет собой сейчас, то это, да, безусловно, усиление. Но опять же — в теории. Только сезон покажет, усилит Кокорин команду или нет.
Как он впишется в игру, зависит и от него самого, и от Доменико Тедеско. В этом и заключается мастерство главного тренера — вписать всех футболистов в командную игру.
С Кокориным атакующая группа «Спартака» выглядит едва ли наиболее грозно в РПЛ? Не понимаю, как можно делать заранее такие выводы. Кокорин — это кот в мешке. На данный момент мне сложно сравнивать его по силе даже с другими нападающими «Спартака». Не то что сопоставлять группу атаки нашей команды с «Зенитом» и так далее. Все эти рассуждения прямо сейчас лишены смысла. Вот пройдут хотя бы несколько туров — тогда и станет понятно.
Ждем начала ЧР.
Всем здоровья.
Ждем начала ЧР.
Всем здоровья.