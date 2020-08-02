Кафельников: «Кокорин в „Спартаке“ — это кот в мешке»

Бывший теннисист и известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал подписание красно-белыми нападающего .

Не испытываю каких-то особых эмоций от этого трансфера. Ну, подписали Кокорина и подписали. Как это повлияет на результаты команды, сказать сложно.

Сейчас все выбирают то место работы, которое считают наиболее выгодным для себя. Я не вижу в этом ничего зазорного. Клубное прошлое в случае с Кокориным и его высказывания для меня не имеют никакого значения.

Если исходить из того, что «Спартак» представляет собой сейчас, то это, да, безусловно, усиление. Но опять же — в теории. Только сезон покажет, усилит Кокорин команду или нет.

Как он впишется в игру, зависит и от него самого, и от Доменико Тедеско. В этом и заключается мастерство главного тренера — вписать всех футболистов в командную игру.