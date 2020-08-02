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Кафельников: «Кокорин в „Спартаке“ — это кот в мешке»

02 августа 2020, 17:38

Бывший теннисист и известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал подписание красно-белыми нападающего Александра Кокорина.

Не испытываю каких-то особых эмоций от этого трансфера. Ну, подписали Кокорина и подписали. Как это повлияет на результаты команды, сказать сложно.

Сейчас все выбирают то место работы, которое считают наиболее выгодным для себя. Я не вижу в этом ничего зазорного. Клубное прошлое в случае с Кокориным и его высказывания для меня не имеют никакого значения.

Если исходить из того, что «Спартак» представляет собой сейчас, то это, да, безусловно, усиление. Но опять же — в теории. Только сезон покажет, усилит Кокорин команду или нет.

Как он впишется в игру, зависит и от него самого, и от Доменико Тедеско. В этом и заключается мастерство главного тренера — вписать всех футболистов в командную игру.

С Кокориным атакующая группа «Спартака» выглядит едва ли наиболее грозно в РПЛ? Не понимаю, как можно делать заранее такие выводы. Кокорин — это кот в мешке. На данный момент мне сложно сравнивать его по силе даже с другими нападающими «Спартака». Не то что сопоставлять группу атаки нашей команды с «Зенитом» и так далее. Все эти рассуждения прямо сейчас лишены смысла. Вот пройдут хотя бы несколько туров — тогда и станет понятно.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:23
Кокоша - это очень непредсказуемое и очень дорогое приобретение. Поведение его в последнее время, а так же игра не вселяет оптимизма. Не сходит с лица глупая и тупая улыбочка, ассоциирующаяся со слабоумием и безразличием. Как бы не вышел из него второй Шюррле!
cska1948
cska1948
02 августа в 20:57
Почти все знаменитости высказались. Осталось послушать стишок Назарова о переходе Кокорина в Тарасовку.
Армейская душа
Армейская душа
02 августа в 19:49
Самое время Баду к основе подтянуть!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
02 августа в 19:39
Глушака надо вернуть и Гулиева.
Будет не Ромашка,а Борщевик Сосновского.
serh62
serh62
02 августа в 19:35
спартак купил не игрока, он купил распиаренную фамилию.
Некакойшенко
Некакойшенко
02 августа в 19:30
Очень здраво и рассудительно.У меня ровно такое же мнение.По сути кто такой Кокорин ?Распиаренный и вечно подающий надежду футболё.Как у него сложится в новом клубе бабушка надвое сказала.По сути в принципе всё.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
02 августа в 19:20
... и ранее Евгений отличался здравыми комментариями.
leopit
leopit
02 августа в 19:17
Теперь любая спартаковская вечеринка будет заканчиваться ударами сидушками от стульев по мордам от Сашка!
serh62
serh62
02 августа в 19:12, ред.
скорее поросенок в мешке...
karnager
karnager ответ G12ridul (раскрыть)
02 августа в 19:07
Не знаю, я его тычинку не видел
Союзник противников
Союзник противников
02 августа в 18:56
Может кот в мешке,а может и лиса в курятнике.
G12ridul
G12ridul ответ karnager (раскрыть)
02 августа в 18:48
На надзирателя он не годится, все-таки девочка.
karnager
karnager ответ Nimbles (раскрыть)
02 августа в 18:25
Нет, его повысили до надзирателя свиней, ты не в курсе что ли?
112910415
112910415
02 августа в 18:06
мы посмотрим, мы увидим
cska vperiod
cska vperiod
02 августа в 18:01
Всё и теннисист заговорил ждём стишок от назарова.
волгодон 2
волгодон 2
02 августа в 17:59
не сыпь мне соль на кафель
Брулин
Брулин
02 августа в 17:52
"Ну подписали и пописали"
Щас с тебя Артемий Татьяныч Лебедев за копирайт спросит)
mihaluch
mihaluch
02 августа в 17:50
Что-то так не получается решили братков подключить.
Leha-ha50
Leha-ha50
02 августа в 17:48
Евгений трезво оценил данный переход Кокорина. А то все эксперты прям в один голос запели дифирамбы селекционному отделу Спартака. Хотя на самом деле еще неизвестно как и где проявит себя Александр. Он может показать себя на поле , а может и вне его. Вот это мы скоро и увидим. Плюс заключается в том , что Кокорин пришел как свободный агент и за него не пришлось платить немалые деньги. Ну а что получится у него - это все от него и от тренера зависит.
Ждем начала ЧР.
Всем здоровья.
Армейская душа
Армейская душа
02 августа в 17:48
Это не кот в мешке, но тоже на "к". Но спартачи это любят )))
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
02 августа в 17:47
еще раз скажу продажная она
Q-J-G
Q-J-G
02 августа в 17:46
Ещё тот котяра... Никто никогда не знает, что от него возможно ожидать. Да он и сам не знает...
Nimbles
Nimbles
02 августа в 17:41
Кокорин спартаке - это углоловник среди свиней.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 августа в 17:40, ред.
Жду мнения повара...
Leha-ha50
Leha-ha50
02 августа в 17:40
Верно все подметил.
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