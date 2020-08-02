Орлов: «Цорн — аферист, который приходил зарабатывать деньги»

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал переход Александра Кокорина в «Спартак», а также сравнил работу Шамиля Газизова и Томаса Цорна на должности генерального директора московского клуба.

«Спартак» сделал для себя потрясающий трансферный ход. Сравните Шамиля Газизова с Цорном. Когда последний пришел в «Спартак», что он сделал? Вытащил из Федуна несколько десятков миллионов и ничего не добился, это был аферист, который приходил зарабатывать деньги. Эта та же афера, которая была у Чинквини с «Зенитом», когда он приводил пять аргентинцев. Тогда отдали более 100 миллионов за группу футболистов. Да, за Паредеса отбили 40 миллионов, но, а остальные, когда отобьются, и вообще отобьются ли?

Работа Газизова прямая противоположность Цорну. Вот она эффективная работа менеджера. Если «Спартак» будет так дальше двигаться, то превратится в сильный клуб. Судя по всему, с Газизовым «Спартак» пойдет в этом направлении.