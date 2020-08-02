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Орлов: «Цорн — аферист, который приходил зарабатывать деньги»

02 августа 2020, 14:46

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал переход Александра Кокорина в «Спартак», а также сравнил работу Шамиля Газизова и Томаса Цорна на должности генерального директора московского клуба.

«Спартак» сделал для себя потрясающий трансферный ход. Сравните Шамиля Газизова с Цорном. Когда последний пришел в «Спартак», что он сделал? Вытащил из Федуна несколько десятков миллионов и ничего не добился, это был аферист, который приходил зарабатывать деньги. Эта та же афера, которая была у Чинквини с «Зенитом», когда он приводил пять аргентинцев. Тогда отдали более 100 миллионов за группу футболистов. Да, за Паредеса отбили 40 миллионов, но, а остальные, когда отобьются, и вообще отобьются ли?

Работа Газизова прямая противоположность Цорну. Вот она эффективная работа менеджера. Если «Спартак» будет так дальше двигаться, то превратится в сильный клуб. Судя по всему, с Газизовым «Спартак» пойдет в этом направлении.

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Все комментарии
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Литейный 4 (раскрыть)
02 августа в 20:29
Считаю премодерацию ингибитором развития ресурса, более того, она способствует клоноводству. Хотя ты и раньше много аккаунтов создавал.
Союзник противников
Союзник противников ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
02 августа в 19:04
В европейском футболе вся первая десятка футболистов и половина руководителей топ-клубов -аферисты.Коими являются налоговые преступления,за которые они побывали "под судом и следствием".Некоторые не по разу,и не в одной стране.
Союзник противников
Союзник противников
02 августа в 19:00
Хорошо,что привёл в пример "Зенит",тем самым сняв с себя обвинения в предвзятости.Правда,он сам,насколько я помню,был впечатлён десантом из Серебряной.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
02 августа в 16:31
В нашем футболе все аферисты ! Если плюнуть в кого-нибудь , не промахнёшься !!!
Литейный 4
Литейный 4
02 августа в 15:55
Сколько можно ходить в оковах? Не поговорит, не поспорить. Тыщу комментов написал впустую. Снимите премодерацию.
Литейный 4
Литейный 4
02 августа в 15:53, ред.
Как только Цорн начал притаскивать игроков свиньям, стало сразу ясно, что он аферист. Гыгыгы
RIR68
RIR68
02 августа в 15:42
Цорна нанимали не как специалиста, а как сына Прядкина.
LOpp
LOpp
02 августа в 15:35
В чем то Орлуша прав
football is a great game
football is a great game
02 августа в 15:33
Более масштабных аферистов как в Газпроме нет более нигде! Факт! Ежегодно поднимают для населения цену на газ , мотивируя это разными сказками и забивают на народе свои карманы! (Во времена СССР что квт час элек-ва что газ как стоили 2 копейки так и стоили и ни один деятель не думал поднимать цену из года в год)
Рыжая Борода
Рыжая Борода
02 августа в 15:21
Остаюсь при мнении, что от главного тренера более зависит результат команды
Тренер Зенита
Тренер Зенита
02 августа в 15:20, ред.
Знает Орёл, что не долго газовой империи осталось. Скоро отправят меня вместе с аргами в Сочи. Буду бей-беги-навесь на Заболотного ставить.
cska vperiod
cska vperiod
02 августа в 15:18
Ахахах! Ох и гена, как-будто его хозяева не аферисты.
mihaluch
mihaluch
02 августа в 15:17
Да ещё Тедеско надо убрать зря что-ли Юрана освободили.
Footbolista
Footbolista
02 августа в 15:11, ред.
Гена за базар может ответить...в суде...
PiterGrad
PiterGrad
02 августа в 15:09
Гену опять понесло куда то...прошла всего неделя или 2..а такие громкие слова как аферист или отличный менеджер.. это чушь. Подписали Коко ,но он еще и матча не сыграл,завтра загремит опять и все...вот то что Химки обули..то да.
Брулин
Брулин
02 августа в 15:06
Вообще-то за такие заявления Томасу на Гену можно смело в суд подавать и выигрывать.
Дима Головашич
Дима Головашич
02 августа в 15:02
С Цорном покупались футболисты, которых мы обычно упускали независимо от количества денег. Нет ни одного плохого трансфера от него, да и тренера оперативно привёз с очень хорошей школой. Сейчас сидели бы с Гунько в ФНЛ без Цорна. У человека выходы были на любой рынок, куча возможностей.
Пока я вижу, что Газизов может разбрасывать деньги на свободных агентов и в очень сомнительных копеечных игроков из Узбекистана.
VAN ARM
VAN ARM
02 августа в 15:02
рыбак рыбака видит........)))))))))))))))))))))))
Baggio R.
Baggio R.
02 августа в 15:00
Орлов и сам аферист, выдающий себя за комментатора)
cska1948
cska1948
02 августа в 14:59
В чём заслуга Газизова? Может в том, что у Кокорина закончился контракт, а Зенит не предложил новый? Или Газизов из своего кармана Кокорину зарплату платить будет? То, что Кокорин оказался в СпаМе, заслуга Федуна! Не дал бы Федун на Кокорина денег и чтобы делал Газизов?
Викос
Викос
02 августа в 14:53
Закончит жизнь Орлов на скамье подсудимых.
ДАША Д
ДАША Д
02 августа в 14:49
В верхах все аферисты
drug01
drug01
02 августа в 14:47
Надо это доказать
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