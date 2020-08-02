ГлавнаяНовости

Игонин: «На решение Кокорина могло очень повлиять общение с Федуном»

02 августа 2020, 16:42

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина в «Спартак».

Кокорин перешёл в амбициозный клуб, «Спартак» для него хороший вариант. Не исключаю, что очень повлияло общение с Федуном. Что из этого получится, прогнозировать нельзя, никаких гарантий нет.

Мне не обидно, что у него не сложилось с «Зенитом». Здесь вопрос стоит в том, что если бы «Зенит» хоть боролся за него, то такое можно было бы обсуждать, а он просто оказался не нужен клубу. Обижаться тут ни на кого не надо.

Все новости
Новиков: «Сделаем всё зависящее, чтобы выйти в групповой этап Лиги Европы»
Сегодня, 03:24 Комментарии1
Новиков рассказал о трансферных задачах «Динамо»
Сегодня, 02:08 Комментарии1
Слуцкий — о матче с «КАМАЗом»: «Было интересно»
Сегодня, 00:12 Комментарии4
Семак — Ловрену: «Добро пожаловать в „Зенит“»
Вчера, 23:46 ФотоКомментарии8
Кокорин — Промесу: «Жду твоего возвращения»
Вчера, 22:41 Комментарии12
Прядкин: «Календарь насыщен, но другого выхода у нас просто не было»
Вчера, 22:31 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
02 августа в 18:15
Кто больше денег дал, там и Кокорин!
sv_1969
sv_1969 ответ cska vperiod (раскрыть)
02 августа в 17:43
Да нет!Его доят то хорошо)
STVA 1
STVA 1 ответ волгодон 2 (раскрыть)
02 августа в 17:42
Будет)))
cska vperiod
cska vperiod
02 августа в 17:26
Федун всем обещает золотые горы а в итоге хрен горький.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
02 августа в 17:13
На зоне с..... и в клуб продажный
drug01
drug01
02 августа в 17:10
Это тёмное дело
holms918
holms918
02 августа в 17:03
Посидели, поговорили, и всё решили.
волгодон 2
волгодон 2 ответ STVA 1 (раскрыть)
02 августа в 16:53
"Корабли висят разбиты, сундуки стоят раскрыты,
Изумруды и рубины отливаются дождём.
Если хочешь быть богатым, если хочешь быть счастливым,
Оставайся, мальчик, с нами - будешь нашим королём!"
STVA 1
STVA 1
02 августа в 16:44
Леонид уговорил Саню
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100