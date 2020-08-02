Игонин: «На решение Кокорина могло очень повлиять общение с Федуном»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал переход нападающего в «Спартак».

Кокорин перешёл в амбициозный клуб, «Спартак» для него хороший вариант. Не исключаю, что очень повлияло общение с Федуном. Что из этого получится, прогнозировать нельзя, никаких гарантий нет.

Мне не обидно, что у него не сложилось с «Зенитом». Здесь вопрос стоит в том, что если бы «Зенит» хоть боролся за него, то такое можно было бы обсуждать, а он просто оказался не нужен клубу. Обижаться тут ни на кого не надо.