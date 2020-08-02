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Кавазашвили: «Кокорин — лучший трансфер „Спартака“ за последние пять лет»

02 августа 2020, 15:02

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал трансфер нападающего Александра Кокорина в московский клуб.

Из того, что сделало руководство «Спартака» за последние пять лет, это самый классный трансфер. И приход своего россиянина, тем более Кокорина, который сейчас находится в самом расцвете сил, говорит о том, что они приобрели психологически устойчивого футболиста.

Оскорбления со стороны болельщиков? У нас болельщики уже находятся в таком положении, когда у нас определено юридически, что есть спартаковская торсида, есть динамовская, есть зенитовская. Обращать внимание на то, что какая-то торсида будет против Кокорина высказывать мысли, – самая настоящая глупость.

Не считаю, что «Спартак» станет играть намного стабильнее и переплюнет организационные возможности «Зенита». Но то, что в отдельных матчах, особенно с «Зенитом», Кокорин будет играть великолепно — это бесспорно. Он должен показать Черчесову, что не забыл, как играть.

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Все комментарии
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
02 августа в 19:44
Лучший трансфер спартака - это Баду
Союзник противников
Союзник противников
02 августа в 18:39
Никто ничего заранее предрекать не может.
serh62
serh62
02 августа в 18:06
федун, ко-ко специально взял. что бы потом в аренду в химки отправить на помощь против конкурентов...не хочет федун в пердив вылетать....
Jake Sully
Jake Sully
02 августа в 18:00
хорошо что в спартак ушел, а не к конкурентам в лице ЦСКА, Локомотива и Краснодара... а так пофиг, ушел в середняк, Тула, Уфа, спартак или Урал без разницы...
112910415
112910415
02 августа в 17:52
давайте посмотрим, как играть будет
sv_1969
sv_1969 ответ CSKA2012 (раскрыть)
02 августа в 17:45
Шюрле ещё в аренде в Фулхэме подумывал о завершении карьеры
Байкал-38.
Байкал-38. ответ nikot (раскрыть)
02 августа в 17:41
Что именно он объяснил?
Ну ка приведи его объяснения по поводу слов «Я никогда не устану повторять: «*** «Спартак», ***».
Это даже со словами Глушакова о не любви к Спартаку сравнить нельзя!
Вы сами то понимаете кого вы приняли? И у нас кстати в Сибири такое не прощают!!!
И что то вы быстро переобулись, а ну да как тут один ваш сказал, что вы не переобулись, а только бахилы на время одели!!!
Kosmos58
Kosmos58
02 августа в 17:38
Кавказашвилли, не говори гоп, пока не ... сыграно ещё ни одного матча!!!
Conzor
Conzor
02 августа в 17:37, ред.
Уголовник, от которого отказались все сильнейшие клубы, стал лучшим трансфером спартака.
Q-J-G
Q-J-G
02 августа в 17:30
Не успели подписать, но уже лучший)
Не надо бежать впереди паровоза!
Время рассудит и расставит всё на свои места...
nikot
nikot ответ Байкал-38. (раскрыть)
02 августа в 17:23
Кокорин уже все объяснил,или в Сибири время по другому бежит,инфа через неделю приходит!?
Спартак Spartak
Спартак Spartak ответ Дикий мужчина (раскрыть)
02 августа в 17:14
Ясно для чего Азмун в зените...
Ravshan878
Ravshan878
02 августа в 17:02
Звенит звонок пора ростатся с буйной головой. Слезами горькими мать моя залется и ещё не скоро я вернусь домой, друзья друзья как дерево нам не надо.Друзья друзья как Дзюба сугубил молодец мою.А я шагаю тихо по проспекту эту песню,эту песню я вам пою. Удачи КОКО.
Mag Muhtar
Mag Muhtar
02 августа в 16:58
Наверное, будет правильнее говорить в тексте: "в самом расцвете сил".
ДАША Д
ДАША Д
02 августа в 16:40
Что-то в этом есть.
Ravshan878
Ravshan878
02 августа в 16:40
Габари жуба Анзор.Бычо так спешить не надо. Дай бог у Кока дело пошли. Вот и тогда выпьем за удачи. Наливае дорогой.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
02 августа в 16:39
Сезон в Спартаке,потом в Ростов.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
02 августа в 16:38
Сомневаюсь.Посмотрим как сыграют
Дикий мужчина
Дикий мужчина
02 августа в 16:31
Все, кто приходит в Спартак, о футболе не думают.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
02 августа в 16:29
Никто не переобувался ! Просто временно бахилы надели !))) А там Х. знает как всё повернётся?!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
02 августа в 16:25
Анзор, Анзор, футболист ещё не начал играть, а уже лучший...
Верг
Верг
02 августа в 16:21
Если смотреть обьективно то за всю карьеру у него только 2 успешных сезона, последний такой 17/18Ф, посути кокорин сбитый летчик
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
02 августа в 16:19, ред.
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
    02 августа в 16:19
    31а
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    02 августа в 15:54, ред.
    в 2013 году Кокорин отвечал, в какой клуб точно не перейдет: «Наверное, только в «Спартак». Но это с детства у меня на него обида, поэтому красно-белую футболку никогда не надену».
    6 августа 2017-го «Зенит» разгромил «Спартак» (5:1). Кокорин сделал гол+пас, а после матча выложил пост с хэштегом яникогданеустануповторять. Это фраза из известной антиспартаковской кричалки «Я никогда не устану повторять: «*** «Спартак», ***»
    Да, уж, пожалуй это лучщий трансфер вообще в истории Спартака!
    Этож как надо не уважать себя, что бы после такого надеть на Кокорина футболку Спартака, которого он ......
    CSKA2012
    CSKA2012
    02 августа в 15:54
    Главное чтобы не получилось как с Шюрле, что человек после Спартака не завершил карьеру)))
    RIR68
    RIR68
    02 августа в 15:52
    в тот момент, когда Кавазашвили это говорил, младший Кокорин стоял у него за спиной с поднятым стулом)))
    makkie
    makkie
    02 августа в 15:44
    Дайте Кокорину сыграть хотя бы с десяток матчей, а уже потом делайте выводы. Рано еще о чём-то говорить. Человек ни одной встречи не провёл, ни одного гола не забил... дифирамбы - вещь опасная!
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    02 августа в 15:43
    Время покажет. Кавазашвили такой же как ваш новичок, сначала овном их с Мамаем поливал, теперь "лучший трансфер" ...Спартач одним словом.
    kotmyshka
    kotmyshka
    02 августа в 15:41
    Только игра покажет...
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