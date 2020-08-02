Кавазашвили: «Кокорин — лучший трансфер „Спартака“ за последние пять лет»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал трансфер нападающего в московский клуб.

Из того, что сделало руководство «Спартака» за последние пять лет, это самый классный трансфер. И приход своего россиянина, тем более Кокорина, который сейчас находится в самом расцвете сил, говорит о том, что они приобрели психологически устойчивого футболиста.

Оскорбления со стороны болельщиков? У нас болельщики уже находятся в таком положении, когда у нас определено юридически, что есть спартаковская торсида, есть динамовская, есть зенитовская. Обращать внимание на то, что какая-то торсида будет против Кокорина высказывать мысли, – самая настоящая глупость.

Не считаю, что «Спартак» станет играть намного стабильнее и переплюнет организационные возможности «Зенита». Но то, что в отдельных матчах, особенно с «Зенитом», Кокорин будет играть великолепно — это бесспорно. Он должен показать Черчесову, что не забыл, как играть.