Червиченко: «Кокорин лучше Бакаева? Только по зарплате»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал трансфер нападающего в московский клуб.

Вообще никаких эмоций. Не уверен, что для «Спартака» это что-то очень хорошее. Они двигаются в правильном направлении по части трансферов: купим что-то раскрученное, брендовое, чтобы болельщики охренели. Насколько это нужно? Я не знаю. Кокорин вряд ли по скорости опережает Понсе и Ларссона. Наверное, нельзя и сказать, что Кокорин лучше Бакаева — если только по зарплате. Вместо того чтобы купить на зиму валенки, они покупают себе третий тулуп.

Можно ли назвать Кокорина перчаткой, которую Шамиль Газизов хочет бросить «Зениту» в знак вызова? Эта перчатка вроде была никому не нужна, просто валялась бесхозной. То, что он ее поднял — это не значит, что он кому-то насолил. Газизову нужно быть аккуратнее с выражениями, особенно в адрес «Зенита». Не исключено, что ему через год-два придется искать работу, тогда ему припомнят все эти высказывания.

Могут ли болельщики «Зенита» называть Кокорина предателем? Он не их легенда, а случайный пассажир в самолете. Ничего великого он там не сделал. Ни о каком предательстве речи идти не может.