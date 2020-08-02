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Червиченко: «Кокорин лучше Бакаева? Только по зарплате»

02 августа 2020, 15:27

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал трансфер нападающего Александра Кокорина в московский клуб.

Вообще никаких эмоций. Не уверен, что для «Спартака» это что-то очень хорошее. Они двигаются в правильном направлении по части трансферов: купим что-то раскрученное, брендовое, чтобы болельщики охренели. Насколько это нужно? Я не знаю. Кокорин вряд ли по скорости опережает Понсе и Ларссона. Наверное, нельзя и сказать, что Кокорин лучше Бакаева — если только по зарплате. Вместо того чтобы купить на зиму валенки, они покупают себе третий тулуп.

Можно ли назвать Кокорина перчаткой, которую Шамиль Газизов хочет бросить «Зениту» в знак вызова? Эта перчатка вроде была никому не нужна, просто валялась бесхозной. То, что он ее поднял — это не значит, что он кому-то насолил. Газизову нужно быть аккуратнее с выражениями, особенно в адрес «Зенита». Не исключено, что ему через год-два придется искать работу, тогда ему припомнят все эти высказывания.

Могут ли болельщики «Зенита» называть Кокорина предателем? Он не их легенда, а случайный пассажир в самолете. Ничего великого он там не сделал. Ни о каком предательстве речи идти не может.

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ЮЗИК
ЮЗИК
02 августа в 19:36
По сути Червь прав
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
02 августа в 17:25
Опять червь заскулил...))). Видимо к зиме идет дело, а валенок и тулупа нет у него...))).
МапС
МапС ответ 25процентный клоун (раскрыть)
02 августа в 17:06
Кость не кость, а деревянный протез у них уже имеется.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
02 августа в 17:04
Если открыто сказать, что ненавидишь cпартак и никогда туда не пойдешь, то федун сразу же высылает приглашение с зарплатой безлимит
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
02 августа в 16:50
Не твоё червячье дело
Yurza
Yurza
02 августа в 16:31
Как всегда, он прав.
zzz-
zzz- ответ cska vperiod (раскрыть)
02 августа в 16:14
никакие это твой табун...
Брулин
Брулин
02 августа в 16:07
что-то брендовое...
ну да, в плане мебели Кокорин это как IKEA, практически...
Footbolista
Footbolista
02 августа в 16:02
"Третий тулуп" это смешно конечно...этот "специалист" не в курсе что в футболе играют связки футболистов и они должны быть правильные...бывает и отдельные футболисты решают в одиночку...но это не тот случай...такие звезды мирового футбола не пойдут ни в один клуб РПЛ...
serh62
serh62
02 августа в 15:36
что то много он отмерил газизову. наверняка в зимний перерыв выкинут из этого сборища уголовников...
VAN ARM
VAN ARM
02 августа в 15:30
тебе оно виднее)) но шанс упущен))
25процентный клоун
25процентный клоун
02 августа в 15:29
зениту можно кость свинную бросить но не перчатку
СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
СЛАДКАЯ ПАРОЧКА ответ cska vperiod (раскрыть)
02 августа в 15:28
Главное чалов с васиным в порядке))аххахаха
cska vperiod
cska vperiod
02 августа в 15:27
Оба они никакие только бабки умеют получать.
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