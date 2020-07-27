Луческу: «Сейчас я не могу говорить по поводу своего будущего»

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вчера, 22:16

Румынский тренер отказался подтверждать, что будет работать в киевском «Динамо».

Я не могу ничего подтвердить. Сейчас я не могу говорить с журналистами по поводу своего будущего.

Напомним, что 23 июля «Динамо» объявило о назначении Луческу на пост главного тренера. Вскоре болельщики клуба подвергли критике это решение, пригрозив клубу протестами. Луческу 12 лет возглавлял принципиального соперника киевлян — донецкий «Шахтер», а также не раз негативно высказывался о «Динамо» и легенде клуба Валерии Лобановском.