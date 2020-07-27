Луческу: «Сейчас я не могу говорить по поводу своего будущего»

Румынский тренер Мирча Луческу отказался подтверждать, что будет работать в киевском «Динамо».
Я не могу ничего подтвердить. Сейчас я не могу говорить с журналистами по поводу своего будущего.
Напомним, что 23 июля «Динамо» объявило о назначении Луческу на пост главного тренера. Вскоре болельщики клуба подвергли критике это решение, пригрозив клубу протестами. Луческу 12 лет возглавлял принципиального соперника киевлян — донецкий «Шахтер», а также не раз негативно высказывался о «Динамо» и легенде клуба Валерии Лобановском.
В результате в СМИ появилась информация, что Луческу решил покинуть клуб, однако президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что тренер останется на посту.