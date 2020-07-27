ГлавнаяНовости

Луческу: «Сейчас я не могу говорить по поводу своего будущего»

вчера, 22:16

Румынский тренер Мирча Луческу отказался подтверждать, что будет работать в киевском «Динамо».

Я не могу ничего подтвердить. Сейчас я не могу говорить с журналистами по поводу своего будущего.

Напомним, что 23 июля «Динамо» объявило о назначении Луческу на пост главного тренера. Вскоре болельщики клуба подвергли критике это решение, пригрозив клубу протестами. Луческу 12 лет возглавлял принципиального соперника киевлян — донецкий «Шахтер», а также не раз негативно высказывался о «Динамо» и легенде клуба Валерии Лобановском.

В результате в СМИ появилась информация, что Луческу решил покинуть клуб, однако президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что тренер останется на посту.

Все новости
«Всё нормально. Есть у „Динамо“ тренер». Суркис встретился с Луческу
Вчера, 19:27 Комментарии27
Луческу об уходе из «Динамо К»: «Не могу работать во враждебной обстановке»
Вчера, 17:35 Комментарии34
Моуриньо: «Прощай, сезон. Мы отправляемся в Лигу Европы»
26 июля Комментарии21
Слухи«Барселона» не рассматривает кандидатуру Блана на пост главного тренера
25 июля Комментарии20
Слухи«Кристал Пэлас» проведёт переговоры с Ходжсоном из-за серии поражений
24 июля Комментарии4
Слухи«Сампдория» хочет продлить контракт с Раньери
24 июля Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Lukajs
Lukajs
сегодня в 00:19
Какое у тебя будущее, валить пора.
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 23:04
Сиди на морском пляже, жуй орехи, пей кокосы, думаю бедность тебе не грозит!!! Ну или на румынском канделакиТВ сиди экспертом.
Тео Джонс
Тео Джонс
вчера в 22:45, ред.
Беги Форест беги!))
swift stream
swift stream
вчера в 22:43
Сдирай неустойку и удирай.
ДСА
ДСА
вчера в 22:34
Унес ноги и то слава богу.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
вчера в 22:30, ред.
Ну разве уважающий себя человек в возрасте, будет столько ныть о своем будущем? Человеку, почти 80, а он, всё никак не решит, что ему делать..... Позорище.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:29
Интересно , что дальше будет???
Groove000
Groove000
вчера в 22:27
Новая Санта-Барбара. Тащите попкорн
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:25
Да не позавидуешь тебе.но сам виноват)
ДСА
ДСА
вчера в 22:16
Ещё больше денег потребовал.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100