Луческу об уходе из «Динамо К»: «Не могу работать во враждебной обстановке»

Румынский специалист Мирча Луческу прокомментировал свою отставку с поста главного тренера киевского «Динамо». 74-летний наставник покинул клуб спустя 4 дня после назначения.
Я не могу работать во враждебной обстановке, без поддержки ультрас, в которых клуб остро нуждается в эти минуты. Я хотел вернуться к противостоянию, как это было несколько лет назад. Я хотел большого ажиотажа на трибунах. Украина заслужила это.
Но я не могу допустить, чтобы болельщики работали против собственного клуба.
Напомним, что назначение Луческу в «Динамо» вызвало острое негодование у болельщиков киевского клуба, так как румынский тренер 12 лет возглавлял принципиального соперника бело-голубых — донецкий «Шахтер».