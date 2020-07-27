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Луческу об уходе из «Динамо К»: «Не могу работать во враждебной обстановке»

вчера, 17:35

Румынский специалист Мирча Луческу прокомментировал свою отставку с поста главного тренера киевского «Динамо». 74-летний наставник покинул клуб спустя 4 дня после назначения.

Я не могу работать во враждебной обстановке, без поддержки ультрас, в которых клуб остро нуждается в эти минуты. Я хотел вернуться к противостоянию, как это было несколько лет назад. Я хотел большого ажиотажа на трибунах. Украина заслужила это.

Но я не могу допустить, чтобы болельщики работали против собственного клуба.

Напомним, что назначение Луческу в «Динамо» вызвало острое негодование у болельщиков киевского клуба, так как румынский тренер 12 лет возглавлял принципиального соперника бело-голубых — донецкий «Шахтер». 

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ мангo (раскрыть)
вчера в 23:46
Луческу сменил 11 клубов и 2 сборных, и почему-то именно из-за Зенита "замарал портфолио", да?) Закроем этот вопрос и обойдёмся без дальнейшего флуда в теге.
мангo
мангo ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 23:41
то есть у тренера может быть только удачная карьера , если неудачная то это троллинг клуба)) мда уж
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 23:18
Нечисть Блохин организовал всю эту смуту.
KLINSI
KLINSI ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:47
О да, вам он в самый раз))
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:31, ред.
Если господину Луческу 74, то ему вообще-то пора завязывать со всем.
ZaZizu
ZaZizu
вчера в 21:31
Странный типок: поливал помоями киевлян и Лобановского,а теперь удивляется враждебной обстановке....и откуда же ей было взяться,будулай!
alexgurzan
alexgurzan ответ мангo (раскрыть)
вчера в 20:43
Это троллинг клуба с берегов Невы.
Grey33
Grey33
вчера в 20:35
Прикольно. Интересно, сколько он откатит из компенсации?
мангo
мангo
вчера в 20:29
25процентный клоун
Сегодня 17:42
Луческу убрали из-за его портфолио, которое замарал на Неве

речь идет о неудачной карьере тренера на каком основании этот коммент закрыт???
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:29
Это тебе не в бывшей культурной столице работать,в сытости и благополучии.Небратья порвут тебя на молекулы.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:14
По последнему абзацу. Уточню, что болельщики "Динамо" не приняли Луческу не потому, что тот 12 лет тренировал принципиального соперника, а потому, что он негативно отзывался о киевлянах, будучи наставником "Шахтёра". По этому поводу см. недавнее интервью Олега Блохина.
Бубнин
Бубнин
вчера в 19:57
Пришел, "плюнул", ушел!
makkie
makkie ответ cska vperiod (раскрыть)
вчера в 19:44
Конечно Газзаев умный.
Вначале на пару с братцем развалил Аланию, а потом быстренько подался в депутаты. Сейчас в прямых эфирах Путина нахваливает.
Брулин
Брулин ответ makkie (раскрыть)
вчера в 19:02
Аркадий Запорожану, агент тренера Мирчи Луческу прокомментировал информацию о том, что Мирча Луческу подал в отставку с поста главного тренера «Динамо».

«Нет. Это была личная переписка между ним и Игорем Михайловичем Суркисом. Этот разговор был еще в субботу. Будем выяснять, как это попало в прессу. Если кто‑то захочет увидеть, то я все могу показать.

У нас завтра в 9:30 самолет на Киев. Луческу – главный тренер «Динамо». Этим письмом он хотел показать, что он не держится за кресло тренера. Он хотел показать, что не ради денег пришел. Если его приход может помешать «Динамо», то он спокойно уйдет. Имидж клуба намного дороже», – сказал агент.
Тео Джонс
Тео Джонс
вчера в 18:52
Лол, старость не радость...
Брулин
Брулин
вчера в 18:45
Агент Луческу: «Мирча – тренер «Динамо». Это было его письмо к Суркису. Выясним, как попало в прессу»
Брулин
Брулин
вчера в 18:38, ред.
Неужели правда? А я думал что наконец-то появится тренер в команде, а не очередной физрук. Хотя я помню как травили Семина, последнего тренера при котором Динамо играло в футбол, а не бей беги. После того Динамо для меня не существует практически. Думал вот есть шанс, но похоже те фанаты что там еще остались полные ..... Ну если их устраивает очередной Лесик, то ради Бога. Живите дальше в 62е.
112910415
112910415
вчера в 18:26
потерял чутьё, к сожалению
МиХаХа
МиХаХа
вчера в 18:15
Быстро он ушел.Гыгыгыгы
SHMEL
SHMEL
вчера в 18:11
Будулай в отставку, а табор уходит в небо...
denmig
denmig
вчера в 18:09
Я хочу поныть и получить мат компенсацию! А поскольку с киева этого не дождешься - пусть зенит заплатит!
kotmyshka
kotmyshka
вчера в 18:05
Надо требовать компенсацию за моральный ущерб (или уже?)
Romkurch
Romkurch ответ d_fincher (раскрыть)
вчера в 18:04
Ага, где Зенит и где спартак?
4RT
4RT
вчера в 18:02
Головой сначала нужно было думать,а не кошельком
cska vperiod
cska vperiod ответ makkie (раскрыть)
вчера в 17:56
Разница в том, что Газаев умный а луческу бестолковый.
d_fincher
d_fincher
вчера в 17:55
Помню как феерил в Зените. Легенда.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:55
Как можно принять, с которым расстался некрасиво и отзывался неприлично, он думал, что болелы его в обьятиях встретят.
For56tas
For56tas
вчера в 17:49, ред.
    makkie
    makkie
    вчера в 17:49
    Разве Луческу не знал, КАК его воспримут?
    Это всё равно что Газзаев придёт тренировать Спартак.
    SSPZ
    SSPZ
    вчера в 17:47
    Зачем шёл, если не можешь...?! В возрасте 74 года надо быть умнее, мудрее, дальновиднее...
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