Луческу об уходе из «Динамо К»: «Не могу работать во враждебной обстановке»

Румынский специалист прокомментировал свою отставку с поста главного тренера киевского «Динамо». 74-летний наставник покинул клуб спустя 4 дня после назначения.

Я не могу работать во враждебной обстановке, без поддержки ультрас, в которых клуб остро нуждается в эти минуты. Я хотел вернуться к противостоянию, как это было несколько лет назад. Я хотел большого ажиотажа на трибунах. Украина заслужила это.

Но я не могу допустить, чтобы болельщики работали против собственного клуба.