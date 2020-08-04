Ван дер Варт: «Считаю Рамоса лучшим защитником в мире»

Экс-полузащитник «Реала» поделился мнением о своём бывшем партнёре по мадридской команде .

Для меня Рамос – лучший защитник в мире. Когда я играл за «Реал», ему было 21 или 22 года. Он был полон энергии и хотел быть везде, прибегать на штрафные удары, угловые, на всё.

Сейчас всё иначе, он стал намного более сосредоточенным. Он фокусируется на победу и использует для её достижения все свои таланты, которые помогли ему сыграть такую важную роль в завоевании столь многих титулов. У него невероятное тело, он просто «машина».

Считаю, что, возможно, он способен поиграть ещё лет шесть. Я его очень уважаю.