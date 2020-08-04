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Ван дер Варт: «Считаю Рамоса лучшим защитником в мире»

вчера, 07:09

Экс-полузащитник «Реала» Рафаэль ван дер Варт поделился мнением о своём бывшем партнёре по мадридской команде Серхио Рамосе.

Для меня Рамос – лучший защитник в мире. Когда я играл за «Реал», ему было 21 или 22 года. Он был полон энергии и хотел быть везде, прибегать на штрафные удары, угловые, на всё.

Сейчас всё иначе, он стал намного более сосредоточенным. Он фокусируется на победу и использует для её достижения все свои таланты, которые помогли ему сыграть такую важную роль в завоевании столь многих титулов. У него невероятное тело, он просто «машина».

Считаю, что, возможно, он способен поиграть ещё лет шесть. Я его очень уважаю.

Недавно 34-летний защитник провёл свой 650-й матч в футболке «Реала».

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Все комментарии
minai
minai
вчера в 09:42
Брехня. Лучше Васина защитника не найти.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 09:21
Так считают все кроме барсуков.
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 09:02
Если не Рамос то кто? Вы говорите,что Рамос не лучший,так назавите своего лучшего! У барсуков хватит наглости лучшим назвать шакирыча и это понятно. Вот Пике точно никто из действующих и бывших игроков таковым не назовёт! Рамоса же уже ни первый футболист назвал лучшим! Так что,можете сколько угодно отрицать очевидное!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 08:11
Некоторые считают лучшим Кутепова и не пиарятся!!!
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
вчера в 07:56
Гена Орлов: А я считаю ван дер Варта Деном Ван Ваартом, ван Нистелроя - Василенроем, а ван дер Сара - Дер Вар Саром
STVA 1
STVA 1
вчера в 07:27
У каждого свое мнение
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 07:26
Один из самых грязных и подлых....одним словом... Рамос.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 07:14
один из )))не более
shlomo
shlomo
вчера в 07:12
Очень хороший, но не лучший
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