Азар: «Я хотел бы забить тот гол Зидана в финале Лиги чемпионов»

Полузащитник «Реала» Эден Азар рассказал о любимых голах в Лиге чемпионов.
— Какой гол Лиги чемпионов лучший из тех, что вы видели?
— Двухлетней давности. Гол Роналду в матче с «Ювентусом». Я сидел перед телевизором и был восхищён. Также гол Гарет Бэйла в финале Лиги чемпионов.
— Если бы вы могли забить любой гол из тех, что были забиты в ЛЧ, какой бы выбрали?
— Гол Зидана в финале Лиги чемпионов 2002 года с любого ракурса. Это было легко. Зинедин Зидан, финал ЛЧ с «Байером». Подача слева, удар в верхний угол, пока-пока.
Ранее Азар заявил, что провёл худший год в карьере.
Посмотрим как парень себя проявит в новом сезоне?!?
Посмотрим как парень себя проявит в новом сезоне?!?