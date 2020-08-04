Азар: «Я хотел бы забить тот гол Зидана в финале Лиги чемпионов»

1596510452

вчера, 06:07

Полузащитник «Реала» рассказал о любимых голах в Лиге чемпионов.

— Какой гол Лиги чемпионов лучший из тех, что вы видели?

— Двухлетней давности. Гол Роналду в матче с «Ювентусом». Я сидел перед телевизором и был восхищён. Также гол Гарет Бэйла в финале Лиги чемпионов.

— Если бы вы могли забить любой гол из тех, что были забиты в ЛЧ , какой бы выбрали?

— Гол Зидана в финале Лиги чемпионов 2002 года с любого ракурса. Это было легко. Зинедин Зидан, финал ЛЧ с «Байером». Подача слева, удар в верхний угол, пока-пока.

Ранее Азар заявил, что провёл худший год в карьере.