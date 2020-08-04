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Азар: «Я хотел бы забить тот гол Зидана в финале Лиги чемпионов»

вчера, 06:07

Полузащитник «Реала» Эден Азар рассказал о любимых голах в Лиге чемпионов.

— Какой гол Лиги чемпионов лучший из тех, что вы видели?

— Двухлетней давности. Гол Роналду в матче с «Ювентусом». Я сидел перед телевизором и был восхищён. Также гол Гарет Бэйла в финале Лиги чемпионов.

— Если бы вы могли забить любой гол из тех, что были забиты в ЛЧ, какой бы выбрали?

— Гол Зидана в финале Лиги чемпионов 2002 года с любого ракурса. Это было легко. Зинедин Зидан, финал ЛЧ с «Байером». Подача слева, удар в верхний угол, пока-пока.

Ранее Азар заявил, что провёл худший год в карьере.

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Все комментарии
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер
вчера в 08:39
Может быть забьешь, но не в этом году
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 08:26
Ты закопал себя в Мадриде. Пока есть время. ..возвращайся, найди что-то другое....
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 08:10
Надо признать, что пока Азар не оправдывает надежд и заплаченных за него денег. Просто бледная тень Азара, который блистал в Челси. Парень просто теряется на поле. Видно , что старается, но отдача пока просто мизерная. А ведь на него возлагали огромные надежды. Может не в свою команду попал ??? Ведь это часто случается. А годы то летят. Понятно, что травма выбила из колеи. Но так ведь может стать вторым Бейлом?!?
Посмотрим как парень себя проявит в новом сезоне?!?
Caniggia
Caniggia
вчера в 07:28
Прямо жуть, как легко! Даже сам алжирец признался - повтори он сто раз такой удар - так же бы не получилось!
Obdulio Varela
Obdulio Varela
вчера в 07:27
Это само собой разумеется
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 07:27
Возвращайся в апл
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 07:04
Гол Зидана неповторим.
beefs
beefs
вчера в 06:29
Старайся и все получиться...
sv_1969
sv_1969
вчера в 06:29
Азср потерялся в Реале
YNWA
YNWA
вчера в 06:13
лизнул называется.
shlomo
shlomo
вчера в 06:08
Очень красивые выбрал голы
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