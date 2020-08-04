«Спартак» заморозил переговоры по защитнику «Атлетико Минейро»

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вчера, 10:17

Как сообщает источник, переговоры по трансферу защитника «Атлетико Минейро» Гуги в «Спартак» в настоящее время приостановлены.

Уточняется, что у руководства московского клуба появились сомнения, что это лучший вариант для красно-белых.

Переговоры по трансферу 21-летнего футболиста начинал предыдущий генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.