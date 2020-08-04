«Спартак» заморозил переговоры по защитнику «Атлетико Минейро»

Как сообщает источник, переговоры по трансферу защитника «Атлетико Минейро» Гуги в «Спартак» в настоящее время приостановлены.
Уточняется, что у руководства московского клуба появились сомнения, что это лучший вариант для красно-белых.
Переговоры по трансферу 21-летнего футболиста начинал предыдущий генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.
Опытнее, сильнее, поиграл в Европе.
Гуга это на перспективу + время на адаптацию в России.
Радует, что хотят усилить позицию правого латераля, ибо Рассказов вызывает вопросы. Да и, как пишут, отказался от предложенного клубом нового контракта.
Опытнее, сильнее, поиграл в Европе.
Гуга это на перспективу + время на адаптацию в России.
Радует, что хотят усилить позицию правого латераля, ибо Рассказов вызывает вопросы. Да и, как пишут, отказался от предложенного клубом нового контракта.