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«Спартак» заморозил переговоры по защитнику «Атлетико Минейро»

вчера, 10:17

Как сообщает источник, переговоры по трансферу защитника «Атлетико Минейро» Гуги в «Спартак» в настоящее время приостановлены.

Уточняется, что у руководства московского клуба появились сомнения, что это лучший вариант для красно-белых.

Переговоры по трансферу 21-летнего футболиста начинал предыдущий генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.

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Все комментарии
нефтегаз
нефтегаз
вчера в 19:09
своего г. хватает
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
вчера в 14:41
Зато вспомним сколько было восторженных слов,он никем не уважаемого 25% клоуна,что Цорн гениальный менеджер и чуть-ли не чемпионство Спартаку принесет.
pomor 445
pomor 445
вчера в 13:35
«Спартак» сморозил о переговорах по защитнику «Атлетико Минейро»
makkie
makkie
вчера в 11:53
Из двух вариантов, Гуга и Лала, лучше конечно второй.
Опытнее, сильнее, поиграл в Европе.
Гуга это на перспективу + время на адаптацию в России.

Радует, что хотят усилить позицию правого латераля, ибо Рассказов вызывает вопросы. Да и, как пишут, отказался от предложенного клубом нового контракта.
oFANATo
oFANATo
вчера в 11:41
А может это Гуга отказался переходить в клуб без еврокубков!
Louie
Louie
вчера в 10:55
Кажется, что всё же есть желание сбить цену на футболиста. Возможно как вариант заморозки переговоров.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 10:38
Ну если Цорн, тогда сомнения вполне обоснованы.
Брулин
Брулин
вчера в 10:36
Перейдет в Спартак 100%
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 10:33
Повезло защитнику. Продолжит играть в футбол.
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