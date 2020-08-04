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«Спартак» интересуется хавбеком «Лестера»

вчера, 10:12

По данным источника, полузащитник «Лестера» Адриен Силва может перейти в «Спартак».

Однако уточняется, что в настоящее время прогноз по сделке отрицательный — пришел негативный скаутский отчет. Еще один минус — возраст футболиста: ему 31 год.

Напомним, что прошлый сезон португалец провел в аренде в «Монако».

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 14:54
Силва в ужасе и его кошмарит от этой новости.
pomor 445
pomor 445 ответ спартак 1987 (раскрыть)
вчера в 13:30
большой клуб не может подписывать возрастных игроков
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Видимо Газизов не считает Спартак таковым, а Федун, глядя на таблицу, с ним молча соглашается.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:06, ред.
Вообще видать новостей нету.....
Коль 3 часа в главных новость про интерес команды с 7-го места РПЛ к парню отыгравшему сезон за команду с 9-го места Лиги 1...
спартак 1987
спартак 1987
вчера в 13:01
посмотрел нарезку игры опорника Сангаре, которым интересуется Спартак, этот парень просто топ, не зря его хотел лондонский арсенал...надо брать
Бот зануда
Бот зануда
вчера в 12:22


В большинстве матчей в правой колонке есть блок "Кто круче", где вы можете выбрать одного из двух похожих по уровню футболистов. За каждый выбор футболисту идет балл в общий рейтинг его турнира — https://www.soccer.ru/match-duel-winners


kotmyshka
kotmyshka
вчера в 12:13
Вряд ли... Просто слухи
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:10
Походу сотня списка Форбс пополнится скоро новой фамилией....Газизов...
Но вот Федун скорей всего из списка пропадёт...))
Дикий мужчина
Дикий мужчина
вчера в 11:58
19 друзей( лярдов) Газизова, гыгы. 1 сезон, смотреть без регистрации и смс.
спартак 1987
спартак 1987 ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 11:57
читай внимательней, задачи грандов!!! причём тут вообще цска?😆
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
вчера в 11:50, ред.
Газизов начал крутить спартачок на денежки))) Цорн обворовал, второй его дело продолжает Гуги шмуги толкать)
makkie
makkie
вчера в 11:50
Судя по возрасту, клиент Зенита.
oFANATo
oFANATo ответ спартак 1987 (раскрыть)
вчера в 11:37
Читай внимательно,возраст футболиста: ему 31 год.
ЦСКА такими не интересуется.
Карина Кари
Карина Кари
вчера в 11:35
Пердив интересуется спартаком 😂
спартак 1987
спартак 1987
вчера в 11:25
соккер, а где новость про спонсорство коней от холдинга Усманова на 1 миллиард рублей? хочется почитать реакцию болельщиков цска😄
спартак 1987
спартак 1987
вчера в 11:15, ред.
Мы что зенит забирать отработанный материал на подобие Ивановича или Ловрена? ( большой клуб не может подписывать возврастных игроков только для пешеходного рпл, задачи гранда должны быть не только трофеи в России, но и удачное выступление в европе. Спартак в лиге чемпионов не играет ( да и в лиге европы тоже😆) поэтому брать игрока в 31 год просто глупо и Силву нам ждать не стоит...нам нужен новый Алекс, не старше 27ми лет, с лидерскими качествами и с возможностью продать за хорошие деньги. португалец Спартаку не нужен ( ещё раз повторюсь, 12 млн евро и интер привезёт нам Жао Марио в подарочной упаковке, игрок адаптирован к рпл, с его помощью проблемма с игрой против автобусов будет решена)
Ярангвельгви Йорингель.
Ярангвельгви Йорингель.
вчера в 11:07
Бред. Где Лестер, а где Спартак? Это даже не понижение, это крах карьеры.
Лакшери
Лакшери ответ Louie (раскрыть)
вчера в 11:00
6.место?
Louie
Louie
вчера в 10:53
Трансферная политика оживилась у Спартака в последнее время, видимо всё-таки желают достичь поставленных целей руководством красно-белых.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 10:45
Цорн ушёл но дело его живо).
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 10:39
Почему старый? для Зенита самый сок!)
Брулин
Брулин
вчера в 10:38
Спартаку пора усилятся хватит уже тупых игр
номер 12
номер 12
вчера в 10:35
Ох, Спартак разошелся на трансферном рынке. Газизов старается, молодца
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:16
Зачем им он?
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