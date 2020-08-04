«Спартак» интересуется хавбеком «Лестера»

По данным источника, полузащитник «Лестера» Адриен Силва может перейти в «Спартак».
Однако уточняется, что в настоящее время прогноз по сделке отрицательный — пришел негативный скаутский отчет. Еще один минус — возраст футболиста: ему 31 год.
Напомним, что прошлый сезон португалец провел в аренде в «Монако».
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Видимо Газизов не считает Спартак таковым, а Федун, глядя на таблицу, с ним молча соглашается.
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Видимо Газизов не считает Спартак таковым, а Федун, глядя на таблицу, с ним молча соглашается.
Коль 3 часа в главных новость про интерес команды с 7-го места РПЛ к парню отыгравшему сезон за команду с 9-го места Лиги 1...
Коль 3 часа в главных новость про интерес команды с 7-го места РПЛ к парню отыгравшему сезон за команду с 9-го места Лиги 1...
В большинстве матчей в правой колонке есть блок "Кто круче", где вы можете выбрать одного из двух похожих по уровню футболистов. За каждый выбор футболисту идет балл в общий рейтинг его турнира — https://www.soccer.ru/match-duel-winners
В большинстве матчей в правой колонке есть блок "Кто круче", где вы можете выбрать одного из двух похожих по уровню футболистов. За каждый выбор футболисту идет балл в общий рейтинг его турнира — https://www.soccer.ru/match-duel-winners
Но вот Федун скорей всего из списка пропадёт...))
Но вот Федун скорей всего из списка пропадёт...))
ЦСКА такими не интересуется.
ЦСКА такими не интересуется.