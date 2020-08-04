«Спартак» интересуется хавбеком «Лестера»

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вчера, 10:12

По данным источника, полузащитник «Лестера» может перейти в «Спартак».

Однако уточняется, что в настоящее время прогноз по сделке отрицательный — пришел негативный скаутский отчет. Еще один минус — возраст футболиста: ему 31 год.

Напомним, что прошлый сезон португалец провел в аренде в «Монако».