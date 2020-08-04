Депай: «Если пройдём „Ювентус“, то серьёзно заявим о себе»

Форвард «Лиона» поделился ожиданиями от ответного выездного матча с «Ювентусом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра в Лионе завершилась победой хозяев 1:0.

Домашняя игра с «Юве» была первым матчем, который я смотрел [после получения травмы], и я увидел командный дух, который меня очень порадовал. «Юве» играл не очень хорошо.

Но сейчас, спустя месяцы, ситуация совсем иная. Сейчас они сыграли больше матчей, чем мы. Поэтому многие аспекты сильно изменились. Но зато я смог сыграть в Лиге чемпионов, и я готов.

У «Ювентуса» много опытных игроков. У нас же, наоборот, множество молодых футболистов, у которых не было такого опыта игры под давлением в финалах и матчах ЛЧ . Увидим. Я знаю, что у нас очень серьёзно настроенная команда, и что мы точно не боимся.

Достичь финального турнира будет очень важно. Нужно добыть хороший результат в Турине. Если мы пройдём в следующий раунд, то серьёзно заявим о себе.