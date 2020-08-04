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Депай: «Если пройдём „Ювентус“, то серьёзно заявим о себе»

вчера, 08:00
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб ЛионЛион07.08.2020 в 22:00 Не начался

Форвард «Лиона» Мемфис Депай поделился ожиданиями от ответного выездного матча с «Ювентусом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра в Лионе завершилась победой хозяев 1:0.

Домашняя игра с «Юве» была первым матчем, который я смотрел [после получения травмы], и я увидел командный дух, который меня очень порадовал. «Юве» играл не очень хорошо.

Но сейчас, спустя месяцы, ситуация совсем иная. Сейчас они сыграли больше матчей, чем мы. Поэтому многие аспекты сильно изменились. Но зато я смог сыграть в Лиге чемпионов, и я готов.

У «Ювентуса» много опытных игроков. У нас же, наоборот, множество молодых футболистов, у которых не было такого опыта игры под давлением в финалах и матчах ЛЧ. Увидим. Я знаю, что у нас очень серьёзно настроенная команда, и что мы точно не боимся.

Достичь финального турнира будет очень важно. Нужно добыть хороший результат в Турине. Если мы пройдём в следующий раунд, то серьёзно заявим о себе.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
вчера в 11:05
70-30 в пользу Лиона...к сожалению Ювентус при сарри никакой
starche
starche ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 11:03
Должен.
starche
starche
вчера в 11:03
Удачи! Старуха сейчас просто никакая.
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 10:40
Пройти полумертвый Юве Сарри - не то, чтобы грандиозный подвиг) Но все равно Сити или Реал переиграют Лион без особых напрягов.
feris1
feris1
вчера в 10:13, ред.
С такой бестолковой игрой туринцев особенно в обороне может быть всё что угодно.
Не удивлюсь если Лион пройдёт дальше.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 09:43
Может получится сенсация.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:55
Ювентус не должен обделаться.
773sergeytank
773sergeytank
вчера в 08:44
Если пройдёте туринцев, то Сарри наконец-то дадут пинка под зад.
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:38
Шансов у Лиона конечно мало, но всё бывает.
shlomo
shlomo
вчера в 08:10
Думаю, что этот фокус в Италии не проканает...
beefs
beefs
вчера в 08:08
Если, если, игра всё покажет...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 08:01
А если не пройдете, то промолчите???
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
вчера в 08:01
Сложно с ним не согласиться
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