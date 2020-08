Лучшим футболистом АПЛ по итогам июля признан хавбек «Вест Хэма»

Полузащитник «Вест Хэма» признан лучшим футболистом Английской Премьер-Лиги по итогам июля.

В прошлом месяце 30-летний хавбек в семи матчах забил восемь голов и сделал один ассист.

7️⃣ matches

8️⃣ goals

1️⃣ assist

1️⃣st West Ham United player to score four in a @premierleague match@Michailantonio is the first ever July Premier League Player of the Month 🤩



A man that likes to make history 💪 pic.twitter.com/JaTABVnlwH