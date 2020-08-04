Дибала — лучший игрок сезона-2019/2020 в Серии А

Пресс-служба Серии А объявила лучших игроков турнира по итогам минувшего сезона.
Лучший вратарь — Войцех Щесны («Ювентус»).
Лучший защитник — Стефан де Врей («Интер»).
Лучший полузащитник — Алехандро Гомес («Аталанта»).
Лучший нападающий — Чиро Иммобиле («Лацио»).
Лучший молодой игрок — Деян Кулусевски («Парма»).
Самый ценный игрок (MVP) — Пауло Дибала («Ювентус»).
Попробуйте заменить по одному игроку из каждой команды и они должны появиться в рейтинге.
Попробуйте заменить по одному игроку из каждой команды и они должны появиться в рейтинге.