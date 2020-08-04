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Дибала — лучший игрок сезона-2019/2020 в Серии А

вчера, 18:13

Пресс-служба Серии А объявила лучших игроков турнира по итогам минувшего сезона.

Лучший вратарь Войцех Щесны («Ювентус»).

Лучший защитник Стефан де Врей («Интер»).

Лучший полузащитникАлехандро Гомес («Аталанта»).

Лучший нападающий Чиро Иммобиле («Лацио»).

Лучший молодой игрок Деян Кулусевски («Парма»).

Самый ценный игрок (MVP)Пауло Дибала («Ювентус»).

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Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 03:05
По мне так Гомес лучше Дибалы,и это подтверждается не только сухой статистикой,а и в общем,Гомес влияет на игру Аталанты гораздо больше чем Дибала,да и объем работы у Гомеса гораздо больше.А Дибала игрок настроения,сегодня играет,завтра его на поле не видно.
Шатаут
Шатаут
вчера в 23:33
Да... А еще, конечно, Иммобиле и Гомес были очень хороши.... А Аталанта , вообще, чумовая команда...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:39
Пауло достоин вполне признания его самым ценным!!!
galem72
galem72
вчера в 22:25
Парток не нанырял. ))
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 21:58
Не знаю по каким критерия выбирают лучшего игрока итальянцы но с выбором Дибалы они попали в точку.
juvenale
juvenale
вчера в 21:45
странно конечно,учитывая его стату
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:44
Лучший игрок точно не из юве
Legend 6
Legend 6 ответ номер 12 (раскрыть)
вчера в 21:28
Да, ее вручат когда кому-то другому будут вручать золотой мяч
Lao-Dzi
Lao-Dzi
вчера в 20:43
Абсолютно справедливо.
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
вчера в 20:00
В честь того , что он переболел короной и триумфально вернулся к футболу !
Ozabot
Ozabot
вчера в 19:48
Щесны? Каким образом? Пропускал чуть ли не каждый удар. Думаю, лучше всех отстоял Ханданович. Да и Доннарумма играл на высоте при слабой миланской обороне, кучу пенальти отбил.
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
вчера в 19:41
Щесны тут конечно лишний.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:41
а может ведь и лучше))))
номер 12
номер 12
вчера в 18:59
А есть номинация "лучший пенальтист"?
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 18:54
А как же истеричка,пенальдистка....ну Дибала заслужил,ну Имобиле был не хуже.Может Дибала забил бы...если кристинка...а так мои поздравления Паолу.
ilyafrom
ilyafrom
вчера в 18:50
Я бы лучше выбрал кого-то из другого клуба
shlomo
shlomo
вчера в 18:35
А где Рон????.....Пауло был лучшим, все правильно....
Baggio R.
Baggio R. ответ Тео Джонс (раскрыть)
вчера в 18:34
ЛГБТ сейчас начнут возмущаться, что нет ни одного их представителя)
alexgurzan
alexgurzan ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
вчера в 18:33, ред.
Вы не проводили трансферы больше месяца.
Попробуйте заменить по одному игроку из каждой команды и они должны появиться в рейтинге.
Legend 6
Legend 6
вчера в 18:31
Думаю Дибала заслужил.
Тео Джонс
Тео Джонс
вчера в 18:28
А где гелевый? Шишанутый доказывал же, что он "лучший" ахахахах)
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
вчера в 18:27
Да! В этом сезоне он раскрыл весь свой талант , а потенциал я думаю он пока раскрыл на 60 %!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:19
Так оно и есть...
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