Влашич в четвёртый раз за сезон стал игроком месяца в ЦСКА

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04 августа 2020, 15:02

Полузащитник ЦСКА признан лучшим игроком месяца по итогам июля.

Голосование проходило среди болельщиков. Никола сыграл в 5 матчах в прошедшем месяце и отметился голами в ворота «Ахмата», «Оренбурга» и «Локомотива».

Также на звание лучшего игрока «армейцев» претендовали защитник Игорь Дивеев и хавбек Константин Марадишвили.

Для Влашича награда лучшему игроку месяца стала четвертой за прошедший сезон.

Недавно агент Влашича прокомментировал слухи об интересе к игроку в Европе.