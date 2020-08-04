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Влашич в четвёртый раз за сезон стал игроком месяца в ЦСКА

04 августа 2020, 15:02

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком месяца по итогам июля.

Голосование проходило среди болельщиков. Никола сыграл в 5 матчах в прошедшем месяце и отметился голами в ворота «Ахмата», «Оренбурга» и «Локомотива».

Также на звание лучшего игрока «армейцев» претендовали защитник Игорь Дивеев и хавбек Константин Марадишвили.

Для Влашича награда лучшему игроку месяца стала четвертой за прошедший сезон.

Недавно агент Влашича прокомментировал слухи об интересе к игроку в Европе.

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Ruslan7797
Ruslan7797 ответ Rheinfall (раскрыть)
04 августа в 22:57
Мусульмане конину едят,так что коням по этой части
мангo
мангo
04 августа в 22:31
а худший кто?)
pomor 445
pomor 445
04 августа в 20:38
Там, собственно, больше и нет никого.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ vinyardrip (раскрыть)
04 августа в 17:20
Некого дописывать,а полено, тем более.. "Лучший в РПЛ", это перебор. Нет лучшего. Уровень в чемпе упал ниже плинтуса и еврокубки в очередной раз покажут нам это.
Скромнее надо быть). Всего лишь)
Великолепный
Великолепный
04 августа в 17:09
Браво Никола.
vinyardrip
vinyardrip ответ Rheinfall (раскрыть)
04 августа в 16:43
    vinyardrip
    vinyardrip ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    04 августа в 16:41
    А ты че хотел зюпу дописать?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Rheinfall (раскрыть)
    04 августа в 15:39
    И не только. Ни один нормальный человек колбасу из хряка есть не будет. Она воняет сильно
    Rheinfall
    Rheinfall ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    04 августа в 15:37
    Истинные мусульмане свинную колбасу не едят ;-)
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Rheinfall (раскрыть)
    04 августа в 15:34
      Rheinfall
      Rheinfall
      04 августа в 15:32
      Один нормальный конь в табуне , остальных на колбасу отправить)
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Lao-Dzi (раскрыть)
      04 августа в 15:28, ред.
      Возможно у хряков и есть в перспективе кто то приличный, но на сегодня Влашич, Фернандес и Акинфеев безусловно лучшие на своих позициях в РПЛ. А Влашич входит в топ3 лучших легионеров РПЛ. Эта истина, известная всем. Что касается газовых, то там вообще пустота, одно старье, все сильно за 30 и отметить то некого, одни радужные.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      04 августа в 15:25
      Влашич заслуженно не раз признавался лучшим. Думаю , что по итогам сезона он он должен быть лучшим. Сколько раз парень просто спасал команду , забивая победные голы или голы , которые позволяли команде уйти от поражения. Парень сам создает, сам забивает, партнером создает голевые моменты, вот только партнеры не всегда его поддерживают, за исключением Марио. Марио и Влашич - это лидеры команды и с этим не поспоришь.
      Так , что очередной приз - это вполне заслуженная награда.
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1 ответ cska vperiod (раскрыть)
      04 августа в 15:18
      Ахахахаха. В скромности не откажешь. Есть такая поговорка. "На без рыбье и рак рыба"). Вот, эти два "претендента" скорее для полноты пустоты, или для проформы). Забавные кони).
      Lao-Dzi
      Lao-Dzi
      04 августа в 15:16
      Там больше все равно некому.
      cska vperiod
      cska vperiod
      04 августа в 15:04
      Никола красава и лучший в РПЛ.
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