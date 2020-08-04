Влашич в четвёртый раз за сезон стал игроком месяца в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком месяца по итогам июля.
Голосование проходило среди болельщиков. Никола сыграл в 5 матчах в прошедшем месяце и отметился голами в ворота «Ахмата», «Оренбурга» и «Локомотива».
Также на звание лучшего игрока «армейцев» претендовали защитник Игорь Дивеев и хавбек Константин Марадишвили.
Для Влашича награда лучшему игроку месяца стала четвертой за прошедший сезон.
Недавно агент Влашича прокомментировал слухи об интересе к игроку в Европе.
Так , что очередной приз - это вполне заслуженная награда.
Так , что очередной приз - это вполне заслуженная награда.