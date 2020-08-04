Глушаков решил уйти из «Ахмата»

Полузащитник Денис Глушаков объявил об уходе из «Ахмата».
Пришло время двигаться дальше.
Но сначала хочу от всего сердца поблагодарить «Ахмат», всех болельщиков, Чеченскую республику и город Грозный.
Спасибо за атмосферу и гостеприимство. Тренерскому штабу, всем футболистам, персоналу, работникам базы – отдельный респект, удачи и больших побед впереди. Это единая команда, где каждый поддерживает каждого.
Есть силы и желание решать серьезные задачи в футболе – никогда этого не скрывал. Дети заждались дома, любой отец меня поймет. Сейчас тренируюсь по своей программе, веду переговоры по нескольким вариантам.
Ранее слухи связывали футболиста с «Химками».
Ну у них там с этим строго. Или 4 жены сразу - или галаварэзать.
Прикинул муде к бороде - потянет ли?
Решил вернуться к ласковым с родной Тверской.
Они правда не очень уже дефки. Зато - ласковые :)
Ну у них там с этим строго. Или 4 жены сразу - или галаварэзать.
Прикинул муде к бороде - потянет ли?
Решил вернуться к ласковым с родной Тверской.
Они правда не очень уже дефки. Зато - ласковые :)
Сейчас Массимо показывает класс с АЕКом, а мог бы показывать его со Спартаком. Если бы не ты. Думаю, болельщикам абсолютно по барабану, в Ахмате ты или в Амкаре, свободный ты или занятой. Нам плевать. Ты больше не в красно-белой семье.
Сейчас Массимо показывает класс с АЕКом, а мог бы показывать его со Спартаком. Если бы не ты. Думаю, болельщикам абсолютно по барабану, в Ахмате ты или в Амкаре, свободный ты или занятой. Нам плевать. Ты больше не в красно-белой семье.
Да в Зоне Запад такие как раз востребованы!
Да в Зоне Запад такие как раз востребованы!
На самом деле - народной, но московские бабушки и бабуинушки не в теме!
На самом деле - народной, но московские бабушки и бабуинушки не в теме!
И тем более мне не понятны действия типа уважаемых и самых авторитетных болельщиков в лице Амир Хуслютдинов (известен под прозвищем Профессор) он готовы его принять, даже после того, что он озвучивал. Ладно Кокорин как то сказал, что футболку Спартака не оденет, это всё глупости, пусть он пустозвоном оказался, но его хэштег яникогданеустануповторять это оскорбления, которому нет прощения!!! Так, что тот кто его принял не уважает прежде всего себя и свой клуб....
Такие и Дзюбу примут и будут молиться на него!
Это так же для меня если Глушакова обратно в Локо примут! Ясли ты честен прежде всего перед собой, то никогда не примешь такое унижение!!!
И тем более мне не понятны действия типа уважаемых и самых авторитетных болельщиков в лице Амир Хуслютдинов (известен под прозвищем Профессор) он готовы его принять, даже после того, что он озвучивал. Ладно Кокорин как то сказал, что футболку Спартака не оденет, это всё глупости, пусть он пустозвоном оказался, но его хэштег яникогданеустануповторять это оскорбления, которому нет прощения!!! Так, что тот кто его принял не уважает прежде всего себя и свой клуб....
Такие и Дзюбу примут и будут молиться на него!
Это так же для меня если Глушакова обратно в Локо примут! Ясли ты честен прежде всего перед собой, то никогда не примешь такое унижение!!!