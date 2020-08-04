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Глушаков решил уйти из «Ахмата»

вчера, 17:17

Полузащитник Денис Глушаков объявил об уходе из «Ахмата».

Пришло время двигаться дальше.

Но сначала хочу от всего сердца поблагодарить «Ахмат», всех болельщиков, Чеченскую республику и город Грозный.

Спасибо за атмосферу и гостеприимство. Тренерскому штабу, всем футболистам, персоналу, работникам базы – отдельный респект, удачи и больших побед впереди. Это единая команда, где каждый поддерживает каждого.

Есть силы и желание решать серьезные задачи в футболе – никогда этого не скрывал. Дети заждались дома, любой отец меня поймет. Сейчас тренируюсь по своей программе, веду переговоры по нескольким вариантам.

Ранее слухи связывали футболиста с «Химками».

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мангo
мангo
сегодня в 00:17
В Ростове всплывет
Брулин
Брулин
вчера в 22:43
Зачем вот эти пафосные резиновые речи? Ушел и ушел, а писанины, как будто 15 лет за них играет
Wolf77785
Wolf77785 ответ RomzesRZN (раскрыть)
вчера в 22:34
конечно, в спартаке все деградируют! какое там усиление!
nautilus163
nautilus163
вчера в 22:15
Далеко не уйдет! Догонят и в зиндан.... Дениска продал душу навсегда! Теперь не брехаешься....
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 22:11
Химки сейчас в тренде для бывших спартаковских
trimetil
trimetil
вчера в 21:46
Хочет к детям, значит в Москву. "Есть силы и желание решать серьезные задачи в футболе" - это не про Спартак. Коням и РЖД он не нужен, остаётся Динамо.
RomzesRZN
RomzesRZN
вчера в 21:22
Спартаку, Краснодару и Локомотиву он, конечно не нужен, а вот команды типа Ротора, Тамбова или Зенита он однозначно усилит!!!
Kosmos58
Kosmos58 ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 21:11
Не дождетесь!
Yurza
Yurza
вчера в 20:46
Вернется в клуб, который предал.
post-navigator
post-navigator
вчера в 20:37, ред.
Главный алиментщик всея Руся походу затеял блудануть по горским дефкам?
Ну у них там с этим строго. Или 4 жены сразу - или галаварэзать.
Прикинул муде к бороде - потянет ли?
Решил вернуться к ласковым с родной Тверской.
Они правда не очень уже дефки. Зато - ласковые :)
d_fincher
d_fincher
вчера в 20:34
Денис, лучшее, что у тебя было - это Спартак и чемпионство с ним. Но ты посчитал себя звездой и забил на тренировочный процесс. Когда Каррера осознал, с кем имеет дело, вы с друзьями его слили. Тренера, который сделал Спартак чемпионом впервые за столько лет. Тренера, который далеко не всё сказал в российском футболе. Руководство встало на твою сторону, жестоко поплатившись за это в итоге.

Сейчас Массимо показывает класс с АЕКом, а мог бы показывать его со Спартаком. Если бы не ты. Думаю, болельщикам абсолютно по барабану, в Ахмате ты или в Амкаре, свободный ты или занятой. Нам плевать. Ты больше не в красно-белой семье.
post-navigator
post-navigator ответ kastites (раскрыть)
вчера в 20:30, ред.
"Человек-противогаз" из села Киллерово :)
Да в Зоне Запад такие как раз востребованы!
post-navigator
post-navigator
вчера в 20:28
    kastites
    kastites
    вчера в 20:25
    Гоблин ни кому не нужен
    Footbolista
    Footbolista ответ LOpp (раскрыть)
    вчера в 20:04, ред.
    Этак они сами себя высекут)...
    Suriand
    Suriand ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 19:55
    Но-но,за всех-то не говори,не все болельщики Спартака рады этому трансферу.
    Сп62
    Сп62 ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 19:55, ред.
    Рассуждения в пользу бедных. Я бы их понял лет 30-40 назад. Сейчас футбол и жизнь стали намного циничнее и места для "облико морали" становится всё меньше. Переходы Быстрова, Широкова, Смолова и т.д. тому подтверждение. Предлагаю снизить требования к переходам и к нынешним профессионалам.
    kotmyshka
    kotmyshka
    вчера в 19:52
    Огласите, пжлста, весь список.
    Навзир
    Навзир
    вчера в 19:37
    И слава богу.
    ildar_3871
    ildar_3871
    вчера в 19:33
    В Зенит ?
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 19:24
    Свиноторсида стонет от желания заполучить лучшего банщика в свои ряды, вернуть звезду, даже готовы обменять Кокорина и Урунова на Дениску.
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 19:10
    Какие там дети? Они ему на хрен не сдались! К девке своей, Ксюхе из ЦСКА!
    Dmitriy Semenov
    Dmitriy Semenov
    вчера в 19:08
    Хотя может он не договорилтпро серьезные задачи "в фнл", тогда может в чертаново возьмут или в педо..
    Dmitriy Semenov
    Dmitriy Semenov
    вчера в 19:07
    Вангую за Динамо. Если не слукавил про "решать серьёзные задачи" - тогда химки отпадают, спартаку, Локо, цска - банщик не помошник, других вариантов нет
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 19:07
    Надо ехать и поднимать Анжи или Аланию.
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    вчера в 19:01
    Я бы и в Химки такого не взял.
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ LOpp (раскрыть)
    вчера в 18:59
    Тут я согласен с тобой! Есть игроки, которых приход в клуб является плевком в сам клуб в его устои и историю, а так же полное неуважение к собственным болельщикам, фанатам!
    И тем более мне не понятны действия типа уважаемых и самых авторитетных болельщиков в лице Амир Хуслютдинов (известен под прозвищем Профессор) он готовы его принять, даже после того, что он озвучивал. Ладно Кокорин как то сказал, что футболку Спартака не оденет, это всё глупости, пусть он пустозвоном оказался, но его хэштег яникогданеустануповторять это оскорбления, которому нет прощения!!! Так, что тот кто его принял не уважает прежде всего себя и свой клуб....
    Такие и Дзюбу примут и будут молиться на него!
    Это так же для меня если Глушакова обратно в Локо примут! Ясли ты честен прежде всего перед собой, то никогда не примешь такое унижение!!!
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 18:45
    решил доиграть карьеру в нормальном клубе...
    LOpp
    LOpp ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 18:44
    Всегда был против трансфера Кокорина.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    вчера в 18:40
    Это его право! Не удивлюсь, если он окажется в Химках. Ведь это его реальный уровень, если честно)
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