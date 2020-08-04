Глушаков решил уйти из «Ахмата»

Полузащитник объявил об уходе из «Ахмата».

Пришло время двигаться дальше.

Но сначала хочу от всего сердца поблагодарить «Ахмат», всех болельщиков, Чеченскую республику и город Грозный.

Спасибо за атмосферу и гостеприимство. Тренерскому штабу, всем футболистам, персоналу, работникам базы – отдельный респект, удачи и больших побед впереди. Это единая команда, где каждый поддерживает каждого.

Есть силы и желание решать серьезные задачи в футболе – никогда этого не скрывал. Дети заждались дома, любой отец меня поймет. Сейчас тренируюсь по своей программе, веду переговоры по нескольким вариантам.