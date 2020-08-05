Тедеско: «Для „Спартака“ нормально ставить высокие цели»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал слова генерального директора клуба Шамиля Газизова, что целью «красно-белых» в новом сезоне является завоевание титула чемпиона РПЛ .

Вне зависимости от сезона, состава и ничего другого «Спартак» — большой клуб, с большой историей, традициями и множеством болельщиков. И это нормально, что ты не можешь быть доволен результатами прошлого сезона. Также нормально для клуба такого уровня ставить высокие цели. Я буду делать всё для того, чтобы их достичь.