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Тедеско: «Для „Спартака“ нормально ставить высокие цели»

сегодня, 22:28

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал слова генерального директора клуба Шамиля Газизова, что целью «красно-белых» в новом сезоне является завоевание титула чемпиона РПЛ.

Вне зависимости от сезона, состава и ничего другого «Спартак» — большой клуб, с большой историей, традициями и множеством болельщиков. И это нормально, что ты не можешь быть доволен результатами прошлого сезона. Также нормально для клуба такого уровня ставить высокие цели. Я буду делать всё для того, чтобы их достичь.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:58
Тедеско: «Для „Спартака“ нормально ставить высокие цели»
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И забывать про эти цели в конце сезона - это тоже нормально!!!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:35
ставит и достигать не синонимы)))))) ставить могут и химки)))))))))))))))))))))
Cat01
Cat01
сегодня в 22:32
Желаем удачи
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