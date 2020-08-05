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Газизов: «Я ничего не боюсь, и „Спартак“ ничего не боится! Задача — титул!»

сегодня, 22:23

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о целях московского клуба в предстоящем сезоне.

Я пришел недавно, смотрю и пытаюсь вникнуть в существующие процессы. «Спартак» большой и мне очень интересно работать. Есть процессы, которые мне абсолютно нравятся, есть процессы, где, думаю, надо быстрее принимать решения. Что касается самого основного, команды и ее игры, мы с Доменико Тедеско находимся в одной команде, думаем и двигаемся одинаково. По всем моментам у нас полное, стопроцентное взаимопонимание. Это пошло сразу. Вижу, как Доменико действует и уверен, что команда будет бороться за титул. У нас одна задача — другой быть не может.

Я ничего не боюсь, и «Спартак» ничего не боится! Надо понимать, когда «Спартак» ставит цели на новый сезон, других целей, кроме как взять титул, не должно быть. Понимаю, что есть определенные вещи, связанные с осторожностью, но я верю в команду и вижу, что главный тренер и весь его штаб работают правильно. Вижу, что нам надо добавить чуть-чуть красок и мы будем готовы брать эту вершину. Если бы я не был уверен, я бы об этом не говорил. «Спартаку» должна помочь вся его история, все его болельщики — если мы все будем верить в эту идею, то мы достигнем титула. Я знаю, что также думает и уверен в этом и Доменико.

Если мы будем верить, до добьемся этого. Тут «бы» мешает. Не хочу разговаривать на эту тему. 9 августа мы вступаем в новый чемпионат, задача — титул.

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Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 23:31
И вообще хочу заметить, что никто, ни один клуб не говорят так много, одни мясные исходят на пафос, каждый день прям Львы Толстые, а на деле ...простые
Faustello
Faustello
сегодня в 23:24
Всё, пропитался духом)))
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 23:18
У Канделяки спроси где её кубок забирать - кроме вас это трофей никому не нужен
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 23:10
Только правовым, по спортивному принципу, справедливым путем. Без виляний и интриг. Правда должна быть основой бытия. Бытие определяет сознание. В правде сила. Остальное, не материальное, оставьте оппонентам).
marvel777
marvel777
сегодня в 23:09
Господи,даже не смешно уже
номер 12
номер 12
сегодня в 22:51
Титулы бывают разные...
vinyardrip
vinyardrip
сегодня в 22:50
Твоя задача не обгадиться
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
сегодня в 22:46
даже не стесняется признать,что связи с судьями налажены...
VV V
VV V
сегодня в 22:40
Никак на кубок соли или сахара замахнулся ?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 22:40
Игры покажут, кто кого боится. Меньше слов и больше дела. Путь разговоров с Кононовым мы уже прошли.
d_fincher
d_fincher
сегодня в 22:36
То, что он сумел в Уфе - это хороший, стабильный результат. Умеет организовывать, обладает связями, использует опыт, качественно работает с новыми игроками. Пусть у него всё получится. Вопреки Газпрому с его ручным ВАР и слепыми судьями-кротами.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:33, ред.
всех кто не боялся до тебя у федуна наверное уже не сосчитать)))не думаю что ты надолго)))
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 22:29
Тот, кто ничего не боится, никогда не говорит, что он ничего не боится!

Не надо преждевременно сотрясать попусту воздух. Поживём, посмотрим, увидим!
particular
particular
сегодня в 22:29
Ну, вот - Зенит со Спартаком будут за титул бороться, а остальным доверят поделить между собой ЛЕ и вылетающих..:) Опять предсказуемая серость РПЛ..:)
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 22:28
Трындеть не мешки воровать
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 22:28
Опять двадцать пять
drug01
drug01
сегодня в 22:24
Игры покажут
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