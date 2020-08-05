Газизов: «Я ничего не боюсь, и „Спартак“ ничего не боится! Задача — титул!»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о целях московского клуба в предстоящем сезоне.

Я пришел недавно, смотрю и пытаюсь вникнуть в существующие процессы. «Спартак» большой и мне очень интересно работать. Есть процессы, которые мне абсолютно нравятся, есть процессы, где, думаю, надо быстрее принимать решения. Что касается самого основного, команды и ее игры, мы с Доменико Тедеско находимся в одной команде, думаем и двигаемся одинаково. По всем моментам у нас полное, стопроцентное взаимопонимание. Это пошло сразу. Вижу, как Доменико действует и уверен, что команда будет бороться за титул. У нас одна задача — другой быть не может.

Я ничего не боюсь, и «Спартак» ничего не боится! Надо понимать, когда «Спартак» ставит цели на новый сезон, других целей, кроме как взять титул, не должно быть. Понимаю, что есть определенные вещи, связанные с осторожностью, но я верю в команду и вижу, что главный тренер и весь его штаб работают правильно. Вижу, что нам надо добавить чуть-чуть красок и мы будем готовы брать эту вершину. Если бы я не был уверен, я бы об этом не говорил. «Спартаку» должна помочь вся его история, все его болельщики — если мы все будем верить в эту идею, то мы достигнем титула. Я знаю, что также думает и уверен в этом и Доменико.

Если мы будем верить, до добьемся этого. Тут «бы» мешает. Не хочу разговаривать на эту тему. 9 августа мы вступаем в новый чемпионат, задача — титул.