Билялетдинов: «Пусть Кокорин играет и забивает. Потом и в сборную вернётся»

Бывший игрок сборной России прокомментировал переход нападающего в «Спартак».

Пусть играет и забивает, доказывает свою полезность — глядишь, потом и в сборную вернется. Футболист он хороший.

Я не знаю, как его будут использовать на поле. Потому что Кокорин и крайним нападающим может быть. Центрального, как мне кажется, Соболев будет играть. Еще, кстати, нужно Понсе будет куда-то девать… Посмотрим в ближайших матчах, по какой схеме играть будут.

Выступления Кокорина за «Сочи»? Нормально. Видно, что пока находился вне футбола, не был без дела: свои игровые качества он не растерял. Если не брать в расчет матч с «Ростовом», качество есть, повторюсь, не растерял ничего — молодец. Матч с ростовчанами выношу за скобки, потому что там трудно было составить мнение об игре: соперниками «Сочи» были 17-летние ребята. А так — я видел встречу со «Спартаком» непосредственно на стадионе в Сочи, с «Арсеналом» матч — хорошо очень двигается Кокорин.