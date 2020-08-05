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Билялетдинов: «Пусть Кокорин играет и забивает. Потом и в сборную вернётся»

сегодня, 20:19

Бывший игрок сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина в «Спартак».

Пусть играет и забивает, доказывает свою полезность — глядишь, потом и в сборную вернется. Футболист он хороший.

Я не знаю, как его будут использовать на поле. Потому что Кокорин и крайним нападающим может быть. Центрального, как мне кажется, Соболев будет играть. Еще, кстати, нужно Понсе будет куда-то девать… Посмотрим в ближайших матчах, по какой схеме играть будут.

Выступления Кокорина за «Сочи»? Нормально. Видно, что пока находился вне футбола, не был без дела: свои игровые качества он не растерял. Если не брать в расчет матч с «Ростовом», качество есть, повторюсь, не растерял ничего — молодец. Матч с ростовчанами выношу за скобки, потому что там трудно было составить мнение об игре: соперниками «Сочи» были 17-летние ребята. А так — я видел встречу со «Спартаком» непосредственно на стадионе в Сочи, с «Арсеналом» матч — хорошо очень двигается Кокорин.

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VAN ARM
VAN ARM ответ Владимир Тимофеевв (раскрыть)
сегодня в 22:39
про дзюбу говорили так же)))) посмотрим))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:39
только успехов ))пусть всем докажет что он чего то стоит))
4RT
4RT
сегодня в 21:55
Давайте вместе с Соболевым,усадите буратину на лавку! А то он каждый сезон то в Реал ,то в Барселону "уходит" )))))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:55
Из Спартака трудно вернуться.
Владимир Тимофеевв
Владимир Тимофеевв
сегодня в 20:22
Обратно дороги в сборную ему нет
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