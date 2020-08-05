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Тедеско: «Я молод, голоден и хочу добиться успеха»

сегодня, 22:11

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своих целях на предстоящий сезон.

Этот сезон мы начинаем с нуля, с чистого листа. Задача — завоевать определенные позиции, я для этого здесь и нахожусь. Я молод, голоден и хочу добиться успеха. В «Шальке» первый сезон был такой же. До моего прихода команда была на 10-м месте, в первый сезон при мне мы стали вторыми после «Баварии». Знаю, что для того, чтобы этого достичь, нужно немного удачи, иногда нужно заработать пенальти и выиграть со счетом 1:0, должно везти с желтыми и красными карточками. Потом, когда у тебя есть победная серия из трех-четырех матчей, ты становишься увереннее в себе. Нужны какие-то серии, но это возможно.

Как я могу помочь команде? Мы стараемся построить команду. Мы всегда говорим о качестве, но для меня всегда также важно, чтобы у них была правильная психология. У состава должна быть определенная «химия». Если у тебя в команде будет пять Кокориных, это плохо для «химии», потому что будет две-три четыре позиции [в группе атаки], а игроков будет пять и всегда будет кто-то недовольный. Если выигрываешь, это одно, а когда не побеждаешь, нужна хорошая атмосфера в команде. Сейчас у нас есть эта атмосфера, эта «химия».

Ранее Тедеско сравнил «Спартак» с мюнхенской «Баварией».

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 23:21
От Тодеско пока только громкие слова и заявы, а так же невероятный актёрский талант во время матчей на бровке, в результате которого накопилось куча удалений, дисквалификаций и штрафов.
kotmyshka
kotmyshka
сегодня в 23:11
Скоро уже все увидим
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 22:57
Я молод , голоден ....
Дайте ему украсть и все пройдет.
Pashok00786
Pashok00786 ответ Ярославъ Ивановъ (раскрыть)
сегодня в 22:56
он уже сьел свой чебурек пусть отрабатывает теперь))
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
сегодня в 22:41
покормите голодного....а то уже глючит его...
Gahi
Gahi
сегодня в 22:40
Хорошие слова понятные, цели поставленные, желания и стремление быть в авангарде и брать высокие места. Но у каждой химической редакции есть побочные явления. Желаю Вам чтобы ваша "химия" была открытием сезона и счастливым концом, а не так как в клубе Химки. Удачи
alexgurzan
alexgurzan ответ Добряк (раскрыть)
сегодня в 22:37
.
Добряк
Добряк
сегодня в 22:30
Ещё один чебурек интуристу принесите...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 22:30
Не молод, иди поешь, не добьешься.
d_fincher
d_fincher
сегодня в 22:29
Согласитесь, довольно трудно побеждать, если голы твоих нападающих отменяют 4 раза подряд в 4 матчах подряд. Как победить, если твоих игроков сшибают в штрафной, но судья молчит? Ну правда. Ты обращаешься к ВАР 11 раз, и получаешь 11 решений не в твою пользу. Ох, Тедеско, не факт, что тебе дадут взять титул.
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 22:26
В ФНЛ
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 22:23, ред.
В «Шальке» первый сезон был такой же. До моего прихода команда была на 10-м месте, в первый сезон при мне мы стали вторыми после «Баварии».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1195600/tedesko-domeniko-spartak

В Германии нет Вилкова, Карасёва.... и главное-Зенита....
Это тебе не Германия! Что возможно для одних, для других-"ТАБУ"
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 22:19
Это всё-лирика...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 22:16
Этот кузнечик явно припрыгал не в ту команду, с которой можно хоть чего-нибудь добиться.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 22:16
Попробуй!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:14
тогда тебе не сюда малыш))))))))))))))))))))))))))))
Я Памятник Себе
Я Памятник Себе
сегодня в 22:13
Не в этом чемпионате. Твои амбиции тут не прокатят )))
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