Тедеско: «Я молод, голоден и хочу добиться успеха»

Главный тренер «Спартака» рассказал о своих целях на предстоящий сезон.

Этот сезон мы начинаем с нуля, с чистого листа. Задача — завоевать определенные позиции, я для этого здесь и нахожусь. Я молод, голоден и хочу добиться успеха. В «Шальке» первый сезон был такой же. До моего прихода команда была на 10-м месте, в первый сезон при мне мы стали вторыми после «Баварии». Знаю, что для того, чтобы этого достичь, нужно немного удачи, иногда нужно заработать пенальти и выиграть со счетом 1:0, должно везти с желтыми и красными карточками. Потом, когда у тебя есть победная серия из трех-четырех матчей, ты становишься увереннее в себе. Нужны какие-то серии, но это возможно.

Как я могу помочь команде? Мы стараемся построить команду. Мы всегда говорим о качестве, но для меня всегда также важно, чтобы у них была правильная психология. У состава должна быть определенная «химия». Если у тебя в команде будет пять Кокориных, это плохо для «химии», потому что будет две-три четыре позиции [в группе атаки], а игроков будет пять и всегда будет кто-то недовольный. Если выигрываешь, это одно, а когда не побеждаешь, нужна хорошая атмосфера в команде. Сейчас у нас есть эта атмосфера, эта «химия».