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Клубы АПЛ проголосовали против пяти замен в следующем сезоне

вчера, 17:08

Сегодня на общем собрании АПЛ клубы согласовали правила, касающиеся видеоассистентов рефери (VAR) и запасных игроков на сезон 2020/21 года.

Клубы единогласно одобрили внедрение VAR в соответствии с полным протоколом FIFA VAR.

Кроме того, было согласовано решение вернуться к использованию трёх замен, при этом на скамейке запасных не должно быть больше семи игроков.

Напомним, что АПЛ разрешила делать пять замен в оставшихся играх сезона 2019/2020 года.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
вчера в 21:37, ред.
ну 5 замен, это конечно слишком бы давало перевес богатым клубам с длинной скамейкой... 3 замены + 1 если в конкретной встрече играется дополнительное время 30 минут (кубоковая игра там)... это еще нормально.
Прикольно, моур чуть ли не на каждой пресс-конференции ноет о вар, а что мы имеем:
"Клубы единогласно одобрили внедрение VAR"
ахахахаха
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:22
У топов длинные скамейки - они бы рады делать и больше замен.
ДСА
ДСА
вчера в 18:06
Всё верно- это в пользу богатых.
112910415
112910415
вчера в 17:51
нормальная демократия
как решили, так и будет
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:45
разумно и правильно)))
dino-hsv
dino-hsv
вчера в 17:23
зря. нормальное правило же было
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:21
Ещё и ВАР убрать и привести футбол в нормальное состояние.
Zola
Zola
вчера в 17:11
Присоединяюсь!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:10
Дак это здорово...
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