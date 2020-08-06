Клубы АПЛ проголосовали против пяти замен в следующем сезоне

Сегодня на общем собрании АПЛ клубы согласовали правила, касающиеся видеоассистентов рефери (VAR) и запасных игроков на сезон 2020/21 года.
Клубы единогласно одобрили внедрение VAR в соответствии с полным протоколом FIFA VAR.
Кроме того, было согласовано решение вернуться к использованию трёх замен, при этом на скамейке запасных не должно быть больше семи игроков.
Напомним, что АПЛ разрешила делать пять замен в оставшихся играх сезона 2019/2020 года.
Прикольно, моур чуть ли не на каждой пресс-конференции ноет о вар, а что мы имеем:
"Клубы единогласно одобрили внедрение VAR"
ахахахаха
Прикольно, моур чуть ли не на каждой пресс-конференции ноет о вар, а что мы имеем:
"Клубы единогласно одобрили внедрение VAR"
ахахахаха
как решили, так и будет
как решили, так и будет