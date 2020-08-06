Клубы АПЛ проголосовали против пяти замен в следующем сезоне

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вчера, 17:08

Сегодня на общем собрании АПЛ клубы согласовали правила, касающиеся видеоассистентов рефери ( VAR ) и запасных игроков на сезон 2020/21 года.

Клубы единогласно одобрили внедрение VAR в соответствии с полным протоколом FIFA VAR .

Кроме того, было согласовано решение вернуться к использованию трёх замен, при этом на скамейке запасных не должно быть больше семи игроков.