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Лапочкин: «У „Спартака“ не было ко мне претензий после матча с „Локо“»

вчера, 19:16
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Арбитр Сергей Лапочкин рассказал, что «Спартак» не имел к нему особых претензий после матча с «Локомотивом» (1:1).

После ставок появилась информация, что всё это из-за судейства на матче «Спартак» — «Локомотив»? Со мной никто не связывался из «Спартака». Да и никогда нет такого. Обсудили после игры какие-то моменты. У них не было больших претензий сразу после матча. Что было потом, не знаю.

Каждую игру смотрю, разбираю, понимаю. Но в той игре ключевых ошибок не было. Были частности: какой-то фол, карточка. И то это дискуссионно. Глобальных решений, которые могли повлиять на игру, не было.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:55
и это верно было бы))))
denmig
denmig
вчера в 20:43
После ставок!??? А Лапочкин сыграл!? В кусе какие ставки были!?
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
вчера в 19:29
Все, кроме спартаковцев, признали отсутствие ошибок.
У Спартака наверное опять какой-то призрачный гол не засчитали
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 19:28
А у вас в судейском корпусе несчастные случаи были ? Нет ? Будут !
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:25
Лапочкин лукавит, он точно знает, что кляузу написал федун, спартачи всегда действуют исподтишка.
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:19
ошибок не было
shlomo
shlomo
вчера в 19:18
Ну все орден сутулова в студию...
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