Лапочкин: «У „Спартака“ не было ко мне претензий после матча с „Локо“»

Арбитр Сергей Лапочкин рассказал, что «Спартак» не имел к нему особых претензий после матча с «Локомотивом» (1:1).

После ставок появилась информация, что всё это из-за судейства на матче «Спартак» — «Локомотив»? Со мной никто не связывался из «Спартака». Да и никогда нет такого. Обсудили после игры какие-то моменты. У них не было больших претензий сразу после матча. Что было потом, не знаю.

Каждую игру смотрю, разбираю, понимаю. Но в той игре ключевых ошибок не было. Были частности: какой-то фол, карточка. И то это дискуссионно. Глобальных решений, которые могли повлиять на игру, не было.