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Стало известно, каким будет призовой фонд Суперкубка России

сегодня, 11:40
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив19:00 Не начался

Объем призового фонда Суперкубка России 2020 года составит около 20 млн рублей, об этом сообщает источник. Победитель встречи получит 70% этой суммы.

В прошлом году призовой фонд составлял 30 млн рублей. Сокращение суммы связано с ограничениями по заполняемости «ВЭБ Арены» на фоне пандемии коронавируса, а также короткой паузой между сезонами, в результате чего организаторы не смогли найти большее количество спонсоров.

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Россия. Суперкубок 2020  Финансы  Стадион «ВЭБ-Арена»
Источник: bookmaker-ratings.com.ua
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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ pomor 445 (раскрыть)
сегодня в 15:05
Дзюба мимо своего рта не пронесёт ! ))
pomor 445
pomor 445 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 14:36
Полагаю он будет в минусе в обоих вариантах.
pomor 445
pomor 445 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 14:35
Зениту за эту сумму нет смысла ломаться.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 14:04
Поздравляем Зенит с досрочной прибавкой к пенсиям !!! )))))))))))))))))))
denmig
denmig
сегодня в 13:26
Кококо кутит дороже, чем суперкубок!
Я Памятник Себе
Я Памятник Себе
сегодня в 12:44
Зениту не помешает 4 подряд титул. )))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:17
Всё таки кое что.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:04
Тогда игра только дублерами)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:01, ред.
Вот как Малкому это объяснить...??..))))

70% от 20-ти млн рублей - поделённые на всех игроков....
Да он в лазарете,не выходя на поле,получал больше....а тут "призовые"...))

...а если не 70%...а 30.....да он в минус уйдёт..)))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 11:42
Все равно играть не умеют.
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