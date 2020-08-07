Стало известно, каким будет призовой фонд Суперкубка России

Объем призового фонда Суперкубка России 2020 года составит около 20 млн рублей, об этом сообщает источник. Победитель встречи получит 70% этой суммы.
В прошлом году призовой фонд составлял 30 млн рублей. Сокращение суммы связано с ограничениями по заполняемости «ВЭБ Арены» на фоне пандемии коронавируса, а также короткой паузой между сезонами, в результате чего организаторы не смогли найти большее количество спонсоров.
70% от 20-ти млн рублей - поделённые на всех игроков....
Да он в лазарете,не выходя на поле,получал больше....а тут "призовые"...))
...а если не 70%...а 30.....да он в минус уйдёт..)))
70% от 20-ти млн рублей - поделённые на всех игроков....
Да он в лазарете,не выходя на поле,получал больше....а тут "призовые"...))
...а если не 70%...а 30.....да он в минус уйдёт..)))