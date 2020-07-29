На стоимость бренда «Зенита» негативно влияет расизм среди фанатов клуба

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вчера, 23:30

Консалтинговое агентство Brand Finance опубликовало новый рейтинг стоимости футбольных брендов.

Вот что говорится о позиции (49) «Зенита» в данном рейтинге:

«Зенит» превратился в ведущий российский клуб во многом благодаря поддержке «Газпрома». Негативно на бренд «сине-бело-голубых» влияют скандалы, связанные с расизмом со стороны болельщиков. Позитивные моменты заключаются в том, что клуб участвует во многих благотворительных акциях и сотрудничает с Konami. Биометрическое распознавание лиц на домашнем стадионе питерцев тоже идёт на пользу чемпионам России.

Отмечается, что стоимость бренда снизилась на 14% (до 100 миллионов евро).