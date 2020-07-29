На стоимость бренда «Зенита» негативно влияет расизм среди фанатов клуба

Консалтинговое агентство Brand Finance опубликовало новый рейтинг стоимости футбольных брендов.
Вот что говорится о позиции (49) «Зенита» в данном рейтинге:
«Зенит» превратился в ведущий российский клуб во многом благодаря поддержке «Газпрома».
Негативно на бренд «сине-бело-голубых» влияют скандалы, связанные с расизмом со стороны болельщиков. Позитивные моменты заключаются в том, что клуб участвует во многих благотворительных акциях и сотрудничает с Konami. Биометрическое распознавание лиц на домашнем стадионе питерцев тоже идёт на пользу чемпионам России.
Отмечается, что стоимость бренда снизилась на 14% (до 100 миллионов евро).
Тут Зенит 17!
Тут Зенит 17!
Это говорится про страну, а не клуб, к примеру Даже в Шотландии бренды дороже!!!
Это говорится про страну, а не клуб, к примеру Даже в Шотландии бренды дороже!!!
«Зенит» превратился в ведущий российский клуб во многом благодаря поддержке «Газпрома».
Написано же...черным по белому...
«Зенит» превратился в ведущий российский клуб во многом благодаря поддержке «Газпрома».
Написано же...черным по белому...
Страшный сон питерского фонада,вместо Миллера встает во главе болельщик,к примеру Томи...))
Зенит на свое место,а капитан флинт,бывший болельщик Томи,а теперь с дедства за Зенит,моментально в воздухе переобувается..))
Страшный сон питерского фонада,вместо Миллера встает во главе болельщик,к примеру Томи...))
Зенит на свое место,а капитан флинт,бывший болельщик Томи,а теперь с дедства за Зенит,моментально в воздухе переобувается..))
Ну.и где этот весь питерский фонад,утверждающий,чт
о Газпром здесь не при чем..??
Ну.и где этот весь питерский фонад,утверждающий,чт
о Газпром здесь не при чем..??
Ну родился ты афроафриканцем, живи в своей Африке или Америке. Нет, надо придти вовсюда, да ещё чтобы уважали-почитали. И это не говоря про то, что в Европах зашибают нефиговые деньги. Ну так и нечего тогда канючить про расизм. Дорога в Африку открыта, там расизма нет...
Ну родился ты афроафриканцем, живи в своей Африке или Америке. Нет, надо придти вовсюда, да ещё чтобы уважали-почитали. И это не говоря про то, что в Европах зашибают нефиговые деньги. Ну так и нечего тогда канючить про расизм. Дорога в Африку открыта, там расизма нет...
Даже иностранцы знают, что из себя представляет Зенит.
Даже иностранцы знают, что из себя представляет Зенит.