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На стоимость бренда «Зенита» негативно влияет расизм среди фанатов клуба

вчера, 23:30

Консалтинговое агентство Brand Finance опубликовало новый рейтинг стоимости футбольных брендов.

Вот что говорится о позиции (49) «Зенита» в данном рейтинге:

«Зенит» превратился в ведущий российский клуб во многом благодаря поддержке «Газпрома».

Негативно на бренд «сине-бело-голубых» влияют скандалы, связанные с расизмом со стороны болельщиков. Позитивные моменты заключаются в том, что клуб участвует во многих благотворительных акциях и сотрудничает с Konami. Биометрическое распознавание лиц на домашнем стадионе питерцев тоже идёт на пользу чемпионам России.

Отмечается, что стоимость бренда снизилась на 14% (до 100 миллионов евро).

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Все комментарии
4RT
4RT
сегодня в 01:47
После тёрок в раздевалке акции поднимутся ))))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 01:17
    Glyba
    Glyba ответ Footbolista (раскрыть)
    сегодня в 01:12
    Это уже читали сегодня раз 100, не повторяйтесь.
    blitz
    blitz
    сегодня в 01:05
    Что только не придумают, что бы хоть как нибудь выделиться. Когда нет истории.
    Wolf77785
    Wolf77785
    сегодня в 00:56
    Top 50 Most Valuable Club Enterprises
    Тут Зенит 17!
    Wolf77785
    Wolf77785
    сегодня в 00:46
    Отмечается, что стоимость бренда снизилась на 14% (до 100 миллионов евро).
    Это говорится про страну, а не клуб, к примеру Даже в Шотландии бренды дороже!!!
    mortid
    mortid
    сегодня в 00:45
    Последний матч Зенита со Спартаком, у Зенита 3 шоколадных парня на поле, у Спартака нуль ))) И кто теперь команда "зулусов"? ))) жопошники )))
    Footbolista
    Footbolista ответ Lukajs (раскрыть)
    сегодня в 00:21
    Без газпрома и зенита бы в турнирной таблице РПЛ не было...

    «Зенит» превратился в ведущий российский клуб во многом благодаря поддержке «Газпрома».

    Написано же...черным по белому...
    Lukajs
    Lukajs ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 00:17
    Правильно, речь идет про бренд Зенита, при чем здесь Газпром. Да и в турнирной таблице Газпрома нет.
    rubinovyi2
    rubinovyi2 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    сегодня в 00:15
      Lazurny
      Lazurny
      сегодня в 00:14
      Кто бы ныл про бюджет, у спартака он почти такой же, как у Зенита, а толку ну никакого.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      сегодня в 00:09
      При чем здесь футбольный клуб.? Это бренд Газпрома. А Зенит - это историческое название фотоаппарата (первого в стране с зеркалкой) , который выпускался на ЛОМО , а все футболисты числились там слесарями и сборщиками. Так что не надо путать бренды Зенит и Газпром. Первый это фотоаппарат, а второй госкорпорация .
      rubinovyi2
      rubinovyi2
      сегодня в 00:09
      «Зенит» превратился в ведущий российский клуб во многом благодаря поддержке «Газпром

      Ну.и где этот весь питерский фонад,утверждающий,чт
      о Газпром здесь не при чем..??
      Смольчик
      Смольчик
      сегодня в 00:05
      Действительно только слухи.
      For56tas
      For56tas
      сегодня в 00:03
      Чушь какая-то.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      сегодня в 00:03
      Все беды от негров. Почему они должны быть везде, если от них одни скандалы и нытьё?
      Ну родился ты афроафриканцем, живи в своей Африке или Америке. Нет, надо придти вовсюда, да ещё чтобы уважали-почитали. И это не говоря про то, что в Европах зашибают нефиговые деньги. Ну так и нечего тогда канючить про расизм. Дорога в Африку открыта, там расизма нет...
      Footbolista
      Footbolista ответ nubom (раскрыть)
      сегодня в 00:03
      За такие бабки что ему платят прочитает и не поморщится...
      SHMEL
      SHMEL
      сегодня в 00:01
      Расизм и кричалка питерских болельщиков " в цветах клуба нет чёрного цвета" давно в прошлом, ведь за зенит играет три негра, в ЦСКА вообще ни одного и то в расизме не обвиняют. Питерские болельщико очень даже толерантно относятся к неграм, это гнусный поклёп.
      NGYRZ
      NGYRZ
      вчера в 23:50
      «Зенит» превратился в ведущий российский клуб во многом благодаря поддержке «Газпрома».

      Даже иностранцы знают, что из себя представляет Зенит.
      blitz
      blitz
      вчера в 23:50
      Дзюба пристроившийся сзади Азмуна негативно влияет на цену Зенита.
      nubom
      nubom
      вчера в 23:48
      Хорошо, что Малком не читал о позиции №49
      волгодон 2
      волгодон 2
      вчера в 23:37
      Не преклонил колено перед условным негром - минус 100500 к бренду
      drug01
      drug01
      вчера в 23:34
      Это очень плохо
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