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«Зенит» — самый дорогой футбольный бренд в России

вчера, 19:35

Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира в 2020 году. Единственным представителем России в данном рейтинге стал «Зенит».

1. «Реал» (1,42 млрд евро).

2 «Барселона» (1,41 млрд евро).

3. МЮ (1,31 млрд евро).

4. «Ливерпуль» (1,26 млрд евро)

5. «Манчестер Сити» (1,12 млрд евро).

6. «Бавария» (1,06 млрд евро).

7. ПСЖ (966 млн евро).

8. «Челси» (949 млн евро)

9. «Тоттенхэм» (783 млн евро)

10. «Арсенал» (719 млн евро).

....................................................

49. «Зенит» (100 млн евро).

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 02:58
Уныло. Потеряли нечто стоящее, свою Историю. Приобрели дешевку в Настоящем. В Будущее страшно смотреть(
blitz
blitz
сегодня в 01:46
    Сантус
    Сантус ответ Cir Braun (раскрыть)
    сегодня в 00:52
    ???? Пруфы плиз..или ты бот?)
    Cir Braun
    Cir Braun ответ Сантус (раскрыть)
    сегодня в 00:37
    Не надоело одно и то же писать?
    Сантус
    Сантус
    сегодня в 00:05
    Помнится в Советские времена,иностранцы очень любили фотоаппараты Зенит....оптику(вывезенный из Германии Карл Цейс)скручивали,а остальное выбрасывали....Открути Газпром от Зенита и будет то же....)
    blitz
    blitz
    вчера в 23:53
    На стоимость бренда «Зенита» негативно влияет расизм среди фанатов клуба
    glasnaroda777
    glasnaroda777 ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 23:41
    в ваших фантазиях клуб с 80 какого места в рейтинге УЕФА-самый дорогой бренд
    glasnaroda777
    glasnaroda777
    вчера в 23:40
    Московские неадекваты не могут понять-что это версия иностранной компании аналитической финансовой, думают что и тут заговор Газпрома. И дети понять не могут-что значит " стоимость бренда"-с точки зрения экономики.
    Charismatic
    Charismatic ответ Костик Смирнов (раскрыть)
    вчера в 23:29
    Больше 5млрд. в месяц))) И это минимум. У кого там 70р - я хз.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 23:19
    Самый дорогой бренд это Спартак!

    А это походу указали стоимость небольшой части игроков Зенита....
    Jantu
    Jantu ответ cska vperiod (раскрыть)
    вчера в 23:01
    Особенно когда они от Почты России.
    cska1948
    cska1948
    вчера в 22:59
    49. «Зенит» (источник пока не раскрыл данные)
    ----------------------
    Да, ладно! Не раскрыл! Просто нервировать жителей России не захотели тем, во сколько этот бренд обходиться россиянам.
    Костик Смирнов
    Костик Смирнов ответ cska vperiod (раскрыть)
    вчера в 22:56
    За газ 70 рублей в месяц, а чтоб на юг на поезде поехать в хороших условиях раз в год стоит около 7 тысяч на одного человека, ну а дальше математика, считайте
    Костик Смирнов
    Костик Смирнов ответ cska vperiod (раскрыть)
    вчера в 22:51, ред.
    Зайдите в википедию и сравните, что написано про Газпром и ржд, и поймёте где больше тратится.
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 22:10
    Бюджетными деньгами легко распоряжаться.
    Владимир Тимофеевв
    Владимир Тимофеевв
    вчера в 21:50, ред.
    Зенит несомненно лучший клуб России который вот-вот начнёт сбор коллекцию трофеев внутри России. Также нельзя не отметить хорошую работу проделанную на трансферном рынке Барриос Азмун Ракицкий Сантос Малком .Надеюсь выступим достойно и в ЛЧ.
    andrefino13
    andrefino13 ответ Александр Новиков 1 (раскрыть)
    вчера в 21:40
    А у нас кто-то зарабатывает имея клуб футбольный?)
    andrefino13
    andrefino13 ответ Альфи (раскрыть)
    вчера в 21:38
    Вас не было видно раньше, а сейчас вас слишком много.
    andrefino13
    andrefino13 ответ Альфи (раскрыть)
    вчера в 21:37
    Надеюсь вас разочарует Гончаренко, добившись успеха с ЦСКА, будет интересно посмотреть, как вы меняете обувь в очередной раз.
    mortid
    mortid ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
    вчера в 21:37
    Куда он идёт? ))))) Вот когда будет играть в полуфинале ЛЧ, тогда другое дело. А пока ползёт, от тех кто его насилует на групповом этапе.
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    вчера в 21:29
    Дорогой,но к сожалению не бренд...((
    Wolf77785
    Wolf77785
    вчера в 21:20
    с дельфином даже топ-10 !! испортил бренд!
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    вчера в 21:20
    не удивительно, пока Зенит идет вперед - московские болельщики читают википедию своих клубов и восхищаются трофеями былых лет))
    Альфи
    Альфи ответ andrefino13 (раскрыть)
    вчера в 21:14
    Я и болею за ЦСКА с 12 лет всю свою жизнь и горжусь этим... Я вас разочаровала? ахаха
    Александр Новиков 1
    Александр Новиков 1 ответ andrefino13 (раскрыть)
    вчера в 21:13
    Да Арнольдыч далеко не идиот, но зарабатывает он в другом месте.
    andrefino13
    andrefino13 ответ Альфи (раскрыть)
    вчера в 21:11
    Я понял, показалось, что вы за ЦСКА болеете.
    Bom Bom
    Bom Bom
    вчера в 21:05
    Так, а на каком Ювентус? Надо бы погуглить...
    ДСА
    ДСА
    вчера в 21:04
    Газпром бесценен ещё лет 40-50.
    Хиромант
    Хиромант
    вчера в 20:56
    Да... как источник раскроет... - мало никому не покажется!!!
    Альфи
    Альфи ответ Vredinka_online (раскрыть)
    вчера в 20:55
    Да надеюсь не накроемся медным тазом, Гинер хороший хозяйственник, теперь не надо платить процент по кредиту за стадион ,ВТБ на себя взял,да и друзья с лихих 90х у него остались, теперь миллиардеры , может не дадут пропасть
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