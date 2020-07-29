«Зенит» — самый дорогой футбольный бренд в России

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вчера, 19:35

Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира в 2020 году. Единственным представителем России в данном рейтинге стал «Зенит».

1. «Реал» (1,42 млрд евро).

2 «Барселона» (1,41 млрд евро).

3. МЮ (1,31 млрд евро).

4. «Ливерпуль» (1,26 млрд евро)

5. «Манчестер Сити» (1,12 млрд евро).

6. «Бавария» (1,06 млрд евро).

7. ПСЖ (966 млн евро).

8. «Челси» (949 млн евро)

9. «Тоттенхэм» (783 млн евро)

10. «Арсенал» (719 млн евро).

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49. «Зенит» (100 млн евро).