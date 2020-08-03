Стал известен бюджет «Спартака» на следующий сезон

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вчера, 13:48

В Сети появилась информация о новом бюджете «Спартака» на следующий сезон.

Бюджет московского клуба на следующий сезон составит 19 миллиардов рублей, что почти на 8 миллиардов больше, чем было в прошлом году.

Напомним, что недавно «Спартак» подписал форварда Александра Кокорина.