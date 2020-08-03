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Стал известен бюджет «Спартака» на следующий сезон

вчера, 13:48

В Сети появилась информация о новом бюджете «Спартака» на следующий сезон.

Бюджет московского клуба на следующий сезон составит 19 миллиардов рублей, что почти на 8 миллиардов больше, чем было в прошлом году.

Напомним, что недавно «Спартак» подписал форварда Александра Кокорина.

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Все комментарии
Ruslan7797
Ruslan7797 ответ RIR68 (раскрыть)
вчера в 22:35
    Gahi
    Gahi
    вчера в 20:45
    С таким бюджетом можно достойную свою молодёжь подготовить и команду подготовить для завоевания трофеев. Если конечно по уму и по делу отнестись к поставленной цели. Видимо ссылаясь к очередному юбилею, мысли будут заняты не футболом, а о том какую часть сладкого бюджетного пирога можно будет унести. Надеюсь что этого не допустят? Хочется увидеть достойный футбол от клуба с богатой историей.
    Константин Белых
    Константин Белых ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 20:07
    Ну ты же взрослый человек и разбираешься в уровне игроков которые приходят в наш чемп. И если видел этого француза то понимаешь что это далеко не Рассказов и не Ещенко. Плюс атака будет лучшей. Лучше даже вашей. Центр слабоват но надеемся что Рома за ум возьмется.Это объективно.
    Wolf77785
    Wolf77785 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 19:33
    Расти и прогрессировать! в Испании к примеру самые бедные клуб и то больше имеют и показывают добротный футбол!
    RIR68
    RIR68
    вчера в 19:25
    скоро Агнольдыч нового сбитого лётчика найдёт!
    post-navigator
    post-navigator ответ тумба-юмба (раскрыть)
    вчера в 18:37
    Чему завидовать? Брезгуем :)
    pendulum47
    pendulum47
    вчера в 17:46
    С таким бюджетом только Баду и покупать)))
    Anton Hohlov
    Anton Hohlov
    вчера в 17:10
    С таким бюджетом можно своих малкомов покупать, только будет ли толк...
    DNK74_02
    DNK74_02
    вчера в 16:50, ред.
    Смешно и не жалко чужих денег. Хотелось бы уже, на фоне таких вливаний, увидеть хороший футбол в исполнении спартака, а не слышать стоны о заговорах, судействе и т.д. Чем больше сильных клубов - тем лучше нам, болельщикам. Посмотрим..
    Ярославъ Ивановъ
    Ярославъ Ивановъ
    вчера в 16:39
      тумба-юмба
      тумба-юмба ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
      вчера в 16:17
      Завидуешь?
      G12ridul
      G12ridul
      вчера в 16:01
      Сколько не дай, всяк опозорятся.
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле
      вчера в 15:54
      Федун спартаком больше не занимается. Молодая жена теперь народными рулит. Уволила Цорна, назначила Газизова, формирует состав, бюджет. Деятельная барышня.
      Ещё недавно в ПлейБой снималась, теперь вот футболом увлеклась, на радость спартачам.
      Талантливый человек, талантлив во всем!
      makkie
      makkie ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
      вчера в 15:39
      Доброе утро, уже опровергли давно!)
      Dmitriy Semenov
      Dmitriy Semenov
      вчера в 15:32
      А не Федун ли пел про еороновирус и урезание бюджета
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле
      вчера в 15:32, ред.
      Медведев и фанаты Зенита своими перфомансами Лёню по миру пустят. Ведь явно психанул после заявлений в СМИ и появления Банера.
      19 лярдов это только официальные цифры. Ещё ведь будут вливания в Химки, с судьями работа никуда не пропадёт, мотивация соперников тоже по привычке. А обратно ничего не вернётся: стадион полупустой, мерч продаётся слабо и то на рынках, а не у официалов, игроки не продаются, еврокубков нет и не предвидится.
      yrasikos22
      yrasikos22
      вчера в 15:24
      Бюджет на ветер,опять будет распил по карманам и 5 место в Рпл,а потом будут кричать держите вора аля Зенит и Газпром виноват и судьи....,и так у Спартака уже 20 лет....
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле
      вчера в 15:24
      Так то 19 лярдов, это почти 300 лямов долларов.
      Федун с легкостью обходит Зенит и по бюджету спартак выходит на чистое первое место.
      За эти деньги можно было бы подписать кого нибудь стоящего, а не Кокоху(2 года в футбол не играл) и Урунова из Уфы.
      С другой стороны спартак на 7 месте, без еврокубков и перспектив. К ним Топ игроки не поедут.
      Союзник противников
      Союзник противников
      вчера в 15:17
      Это после "непоправимого ущерба от пандемии",на которые "жалился" Федун??? Может ещё и господдержку отрасли выбили,недаром ФОрбс пишет,что российские миллиардеры,как и другие их "братья во долларе",разбогатели на пандемии.Когда это млядство рухнет,то мир оправится не скоро.
      Caniggia
      Caniggia
      вчера в 15:08
      Жируют, 16и! Лярдами с Питером меряются. А у более половины команд бюджет 250-300 лямов и неизвестно, доживут ли они до конца чемпионата.
      Брулин
      Брулин
      вчера в 15:01
      Это больше похоже на правду, чем 19 лярдов
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ Константин Белых (раскрыть)
      вчера в 14:55, ред.
      А предыдущие 17 заявок из 18-ти ...при Федуне - были не "мощными" ??? ))
      311
      311
      вчера в 14:49
      Это с Химками или без?)
      mihaluch
      mihaluch
      вчера в 14:38
      Всё равно до столетия Симоняна ещё далеко.
      Константин Белых
      Константин Белых
      вчера в 14:35
      Серьезно. Если еще француза Лалу купят-то это будет мощная заявка на чемпионство.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 14:34
      По бюджету практически рядом с Зенитом, там в прошлом году было 250 млн евро, у Спартака сейчас 240 млн евро. Началась гонка бюджетов. Футболу все меньше и меньше места остается. А куда деваться клубам ( их больше половины), у которых бюджет около 20-25 млн евро, т.е. в 10 раз меньше. У нас чемпионат РФ по футболу , или по величине денежного мешка? Кому это надо?
      Давайте думать
      Давайте думать ответ Gunslinger (раскрыть)
      вчера в 14:32
      Селюк готов и за более скромную сумму судей из лимпопо завезти))
      Ярангвельгви Йорингель.
      Ярангвельгви Йорингель.
      вчера в 14:24
        trimetil
        trimetil
        вчера в 14:24
        Это на сколько же бензин подорожает?
        112910415
        112910415
        вчера в 14:24
        Леонид Арнольдович продолжает быть оптимистом !
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