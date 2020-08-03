Стал известен бюджет «Спартака» на следующий сезон

В Сети появилась информация о новом бюджете «Спартака» на следующий сезон.
Бюджет московского клуба на следующий сезон составит 19 миллиардов рублей, что почти на 8 миллиардов больше, чем было в прошлом году.
Напомним, что недавно «Спартак» подписал форварда Александра Кокорина.
А если серьезно, то Федун вбухивает немаленькие деньги каждый год. Ему бы толковых руклводителей да скаутов подобрать. У которых душа за футбол болела, а не за личный карман. Был бы стабильно высокий результат. А так одни перестановки, не более...
А если серьезно, то Федун вбухивает немаленькие деньги каждый год. Ему бы толковых руклводителей да скаутов подобрать. У которых душа за футбол болела, а не за личный карман. Был бы стабильно высокий результат. А так одни перестановки, не более...