Резервный судья встречи «Ротор» — «Зенит» заменен из-за коронавируса

Сообщается, что арбитр Евгений Кукуляк не сможет отработать на матче 1-го тура РПЛ между «Ротором» и «Зенитом».
Рефери был назначен в качестве резервного судьи, результат его тестирования на коронавирус оказался сомнительным.
Место Кукуляка займет Игорь Панин.
В итоге Спартаку поставили пенальти после просмотра повторов, а вот в ворота Зенита даже не подумали. И ВАР не смотрели.
Наверное и тут совпадение?)
В итоге Спартаку поставили пенальти после просмотра повторов, а вот в ворота Зенита даже не подумали. И ВАР не смотрели.
Наверное и тут совпадение?)