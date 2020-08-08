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Резервный судья встречи «Ротор» — «Зенит» заменен из-за коронавируса

сегодня, 13:34
РоторЛоготип футбольный клуб Ротор (Волгоград)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит11.08.2020 в 18:00 Не начался

Сообщается, что арбитр Евгений Кукуляк не сможет отработать на матче 1-го тура РПЛ между «Ротором» и «Зенитом».

Рефери был назначен в качестве резервного судьи, результат его тестирования на коронавирус оказался сомнительным.

Место Кукуляка займет Игорь Панин.

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ошалевший
ошалевший
сегодня в 17:12
не сошлись в цене похоже или нашли просто дешевле
makkie
makkie
сегодня в 16:35
Аналогично было перед матчем Зенит-Спартак, когда заменили ассистента арбитра на ВАРе.
В итоге Спартаку поставили пенальти после просмотра повторов, а вот в ворота Зенита даже не подумали. И ВАР не смотрели.

Наверное и тут совпадение?)
Бубнин
Бубнин
сегодня в 14:17
Ну понятно в общем. Ясно все.
Альфи
Альфи
сегодня в 14:12
Ой, видать этот судя отказался судить в пользу Зенита? Да что ж вы уже и Ротора боитесь штолЕ чемпионы?????? Неужели даже пердив без админресурса не одолеете честные вы наши?
порт
порт
сегодня в 14:10
    Rheinfall
    Rheinfall
    сегодня в 14:03
    Началось ..... Админ ресурс начал свою работу в новом сезоне)
    RomzesRZN
    RomzesRZN
    сегодня в 14:02
    Основного надо на Вилкова или Иванова заменить, а «Ротор» на Сочи или Урал, чтоб наверняка зенит победил)
    Я Памятник Себе
    Я Памятник Себе
    сегодня в 13:52
    Хороший экзамен у Ротора. Первый тур и сразу топ клуб.
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 13:48
    Панин сговорчивее )
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 13:47
    Кукуляк , Куккуян что за судьи пошли , в какой стране мы живем , это разве русские фамилии ? )
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 13:46
    Где футбол, там корона. Вот зараза! Знает, что, где, когда объявится).
    VV V
    VV V
    сегодня в 13:39
    Всё ясно, государственный Зенит , занёс по ошибке Панину и решил поменять судей.
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 13:38
    Подхватил заразу.
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    сегодня в 13:35
    Ща Спартачи набегут, скриньте) Для них же такие ветки - чистое счастье.
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