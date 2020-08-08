Резервный судья встречи «Ротор» — «Зенит» заменен из-за коронавируса

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сегодня, 13:34

Сообщается, что арбитр Евгений Кукуляк не сможет отработать на матче 1-го тура РПЛ между «Ротором» и «Зенитом».

Рефери был назначен в качестве резервного судьи, результат его тестирования на коронавирус оказался сомнительным.

Место Кукуляка займет Игорь Панин.