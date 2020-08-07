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Федотов: «В матче „Зенита“ и „Локо“ надо было выгонять Магкеева с поля»

вчера, 20:56
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод матча «Зенит» — «Локомотив» (2:1, второй тайм) за Суперкубок России.

В эпизоде с падением Игнатьева в штрафной «Зенита» Вилков разобрался, игрок «Локомотива» симулировал. А вот Магкееву надо было показывать вторую желтую и выгонять с поля.

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Россия. Суперкубок 2020  Судейство  Федотов Игорь  Стадион «ВЭБ-Арена»
Источник: Championat.com
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Все комментарии
Армейская душа
Армейская душа ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:54
Что же ты так распереживался? Юный возраст? Со временем пройдёт
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:07
Честно, рад хоть такому футболу, а то как-то скучно.
Сп62
Сп62 ответ Армейская душа (раскрыть)
вчера в 21:45
Спартаковцы на это смотрят свысока. Успокойся и ложись спать. Тебе пора.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:36
Это клон....
Скоро настоящий Федотов выйдет к прессе и "удалит" 5-6 зенитовцев.....
Я Памятник Себе
Я Памятник Себе
вчера в 21:29
Вилков не зря харчуется у Федуна. Больше вреда приносит Зениту, чем пользы.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 21:22
Снова ыксперт ноет.
Армейская душа
Армейская душа
вчера в 21:19
Вот интересно, что свиньи скажут на это )))
Армейская душа
Армейская душа
вчера в 21:19
Согласен - очень вспыльчивый игрок, даже чересчур
mondial18
mondial18
вчера в 21:17
Да кто ж его удалит
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 21:15
Сыграл как Макгеев
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:09
Когда же он на поле выйдет?
Жду-не дождусь, а он все по телеку смотрит...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:08
А в первом тайме зенитовец умышленно локтем со всей дури заехал - красненькой попахивало.
12й игрок
12й игрок
вчера в 21:04
Хахаха а потом говорят судьи за зенит хахах
112910415
112910415
вчера в 21:03
Да,так.
Судья решил не совершать никаких ярких действий, и у него получилось
altin
altin
вчера в 21:01
протрезвел что ли
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:58
Федот да не тот!!!
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