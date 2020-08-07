Федотов: «В матче „Зенита“ и „Локо“ надо было выгонять Магкеева с поля»

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод матча «Зенит» — «Локомотив» (2:1, второй тайм) за Суперкубок России.
В эпизоде с падением Игнатьева в штрафной «Зенита» Вилков разобрался, игрок «Локомотива» симулировал. А вот Магкееву надо было показывать вторую желтую и выгонять с поля.
Скоро настоящий Федотов выйдет к прессе и "удалит" 5-6 зенитовцев.....
Скоро настоящий Федотов выйдет к прессе и "удалит" 5-6 зенитовцев.....
Жду-не дождусь, а он все по телеку смотрит...
Жду-не дождусь, а он все по телеку смотрит...
Судья решил не совершать никаких ярких действий, и у него получилось
Судья решил не совершать никаких ярких действий, и у него получилось