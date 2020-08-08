Дядюн — о поражении ЦСКА: «Неудачно стартовали, будем дальше работать»

Нападающий «Химок» прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2) в 1-м туре РПЛ .

Первый блин получился комом. В первом тайме пропустили два гола, один из них после неудачного отскока. Играли неплохо, но получилось, что матч шел до гола.

Во втором тайме ЦСКА играл по счету, контролировал ход встречи. А мы не могли довести дело до удара — вывести кого-то на хорошую позицию. Близко подходили: подачи, полумоменты, но реализовать их не смогли.

Особенно сегодня помогала поддержка болельщиков. Хочется, чтобы поскорее сняли ограничения и было больше зрителей на трибунах. Хорошо, что Премьер-лига вернулась в Химки, и, думаю, для болельщиков сегодня был праздник. Неудачно стартовали, но будем дальше работать и налаживать игру.