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Дядюн — о поражении ЦСКА: «Неудачно стартовали, будем дальше работать»

сегодня, 21:53
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Нападающий «Химок» Владимир Дядюн прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2) в 1-м туре РПЛ.

Первый блин получился комом. В первом тайме пропустили два гола, один из них после неудачного отскока. Играли неплохо, но получилось, что матч шел до гола.

Во втором тайме ЦСКА играл по счету, контролировал ход встречи. А мы не могли довести дело до удара — вывести кого-то на хорошую позицию. Близко подходили: подачи, полумоменты, но реализовать их не смогли.

Особенно сегодня помогала поддержка болельщиков. Хочется, чтобы поскорее сняли ограничения и было больше зрителей на трибунах. Хорошо, что Премьер-лига вернулась в Химки, и, думаю, для болельщиков сегодня был праздник. Неудачно стартовали, но будем дальше работать и налаживать игру.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 22:52
Многие от Химок ожидали большего после того как дали бой зениту в кубке России, где лазурные еле отскочили.....но сегодня в соперниках был ЦСКА.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:40
Редко кто из новичков сразу побеждает...
Vredinka_online
Vredinka_online
сегодня в 22:21
Команда перетасована - это следовало ожидать.
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 22:14
Вова - так со всеми командами-лифтами бывает
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 22:11
По факту Химки ничего не показали ни до первого гола, ни после
cska vperiod
cska vperiod ответ SHMEL (раскрыть)
сегодня в 22:00
Редактор человек федуна, он написал о своём желании.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 21:58, ред.
Редакторы, поправьте заголовок, " о поражении ОТ ЦСКА".
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:56
И всё таки ЦСКА
drug01
drug01
сегодня в 21:55
Удачи дальше
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