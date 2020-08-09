«Зенит»: «Волна нашего успеха выносит на берег и всякую пену»

Недавно бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что экс-главный клубный врач «Зенита» Сергей Пухов в свое время был частью глобальной допинговой программы в российском спорте.

Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко ответил на данные обвинения.

К заявлениям и прочим интерпретациям Родченкова относимся индифферентно. В спортивной индустрии широко распространена практика использования биоактивных добавок (в том числе через инъекции) — при соблюдении всех требований и правил безопасности это абсолютно легальная и разрешенная мера, о чем четко прописано в медицинском регламенте. И у нас нет никаких сомнений в профессиональных компетенциях и честности Сергея Пухова.

«Зенит» создал хороший инфоповод, взяв три кубка в сезоне, второй раз в своей истории. И сейчас волна нашего успеха выносит на берег и всякую пену. Удобный повод, чтобы вынуть себя из пыльного шкафа. Поэтому неудивительно, что человек, называющий себя Родченковым, вдруг вспомнил о «Зените»