ГлавнаяНовости

«Зенит»: «Волна нашего успеха выносит на берег и всякую пену»

сегодня, 18:08

Недавно бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что экс-главный клубный врач «Зенита» Сергей Пухов в свое время был частью глобальной допинговой программы в российском спорте.

Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко ответил на данные обвинения.

К заявлениям и прочим интерпретациям Родченкова относимся индифферентно. В спортивной индустрии широко распространена практика использования биоактивных добавок (в том числе через инъекции) — при соблюдении всех требований и правил безопасности это абсолютно легальная и разрешенная мера, о чем четко прописано в медицинском регламенте. И у нас нет никаких сомнений в профессиональных компетенциях и честности Сергея Пухова.

«Зенит» создал хороший инфоповод, взяв три кубка в сезоне, второй раз в своей истории. И сейчас волна нашего успеха выносит на берег и всякую пену. Удобный повод, чтобы вынуть себя из пыльного шкафа. Поэтому неудивительно, что человек, называющий себя Родченковым, вдруг вспомнил о «Зените»

Все новости
Допинг-офицеры УЕФА внепланово проверили 6 игроков «Барселоны»
03 июля Комментарии14
СлухиФИФА ожидает получить новые доказательства о допинге в футболе РФ
05 мая Комментарии14
РУСАДА в феврале не проверяло на допинг игроков РПЛ
23 марта Комментарии0
РУСАДА проверила на допинг пятерых игроков «Локомотива»
07 февраля Комментарии8
Чалов и Семёнов чаще всех проверялись на допинг в РПЛ
26 января Комментарии11
«Краснодар» — единственный клуб, чьи игроки проверялись на допинг в ноябре
25 декабря 2019 Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 19:24
пены у вас хватает, правда
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:24
Миллер ещё тот жук,но человеку похожему на Родченкова и вещающего от его имени,верить-это как добровольно 62а наесться.Мы не из их числа.
Зенит1988
Зенит1988 ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 19:23
Удел слабых жаловаться на сильных...жизнь!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:12
Почему то только про зенит выползают все слухи и пена.
У всех на памяти кубок УЕФА зенита с душком.
Где была пена про договорной матч в полуфинале с Баварией.
Потом пена от Хагена все в том же кубке УЕФА.
Потом пена от Хагена в сезоне 2007 года, когда он заявил, что был в шоке, что все спорные моменты судьи судили в пользу зенита.
Потом чемпионства с применением фарм клубов Сочи и Оренбург.
Случайность? Думаю что не случайность.
bacek15
bacek15
сегодня в 19:11, ред.
Долго же вспоминал, болезный. С памятью траблы.
коrn3512
коrn3512
сегодня в 19:07, ред.
Картон размяк
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 18:59
Немного поправлю. "Успехи Миллера в бизнесе и в футболе, а также в подготовке с расстановке кадров (Фурсенко, Мутко, Люков, Митрофанов - достойные кадры -дети Газпрома)
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
сегодня в 18:55
Я одного не пойму ...от этой радченко столько проблем всем спортсменам и стране..
почему он еще жив?!?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:55
Чипсоед только чипсы и жрал, поэтому бегал, как ужаленный. Ты чё стукачек!?). В очках и не видишь!?).
JackNorz
JackNorz
сегодня в 18:52
Волна с коричневым оттенком
proezd2
proezd2
сегодня в 18:50
шо сразу в полуфинал ЛЧ!?
nubom
nubom
сегодня в 18:49
У нас весь РФС - буря в стакане воды...
d_fincher
d_fincher
сегодня в 18:44
Волна есть, признаем. Но только это не волна успеха, а другая, совершенно, волна.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 18:43
Болото никогда морем не станет
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:37
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 18:36
    Много слов и ни о чем...:(((
    Gelious
    Gelious
    сегодня в 18:35
    Да-да, все заговор против великого клуба. Потом скажут, что судей ручных тоже подкинули. Весь мир против питерского честного клуба
    ArtemBzdn
    ArtemBzdn
    сегодня в 18:24
    Вот вот, сейчас пенки и полезут на фоне "величия" зенита.
    yasukuni
    yasukuni ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 18:24, ред.
    Все точно! Пены много и даже еще больше. Игрочишки, семачишки, вилковишки, мешковишки и конечно же дюковишки! Очень много зловонной мерзкой пены питерского разлива.
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 18:23
    Зениту не нужно приписывать личные достижения миллера в футболе.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 18:18
    Что они там курят
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 18:15
    Короче, колятся все.
    dimagas2
    dimagas2
    сегодня в 18:09
    Это они погорячились с успехом)))
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100