«Спартак» нашел Фернандо 2.0. Осталось убедить жену игрока

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сегодня, 13:02

Кокорин на борту, правого латераля выбирают, но «Соккер.ру» находит главную интригу и интересного футболиста.

У команды Тедеско много слабых мест?

Если Кутепов, Жиго и Джикия готовы защищать Максименко – центр обороны сформирован. Если Айртон в порядке – нет проблемы слева. Если приедет Пикачу, Гуга или Лала – закроют вопрос справа, ведь Ещенко будет запасным на оба фланга, а по Рассказову примут решение — от аренды до лавки. Новый лимит заставляет считать легионеров, но и вопрос решат, если Урунова отдадут в аренду ради нового точечного трансфера. В атаке количественно людей хватает, особенно если будет всего два форварда, остается один момент в полузащите.

Центральная зона полузащиты недоработала?

Если раньше при анализе голов в ворота «Спартака» всплывали две фамилии – Глушаков и Дмитрий Комбаров, на счету которых была львиная доля грубых персональных ляпов, что приводило к пропущенным мячам, то сейчас все сложнее. Московский клуб пропустил 15 мячей в РПЛ после позиционных атак соперников – один из лучших показателей сезона, но сразу 10 после стандартов – хуже выступил только «Урал». Еще было 3 автогола и 4 пенальти, часто соперников подпускали слишком близко к воротам Максименко. Значит, опорники не прессинговали высоко. Зобнин и Крал не церберы, Умяров тоже не Каземиро с Канте по формату. Чистого разрушителя нет. И Крала не спасает опыт игры в центре защиты, Алекс любит погулять в атаке. Кстати, его в защиту можно ставить правым центральным в тройке – новый лимит позволяет.

В середине поля не хватает жесткости и пасов?

Контратакующая модель «Спартака» строится на том, что Бакаев тащит мяч вертикально. Но любимая схема Тедеско прижилась, поскольку игра первым номером не работала – могли наносить кучу ударов мимо ворот, а счет открыть не удавалось. Контратаки пришли в ответ на осечки. А уйти могут, если появится баланс в центре поля. Зобнин, Крал и Умяров – игроки уровня основы «Спартака», если действуют на пределе возможностей. Одновременно ни один из них не второй Фернандо, который, если забывал покушать, то мог отобрать мяч, и шикарно с ним работал в любой весовой категории. Такого человека, как ценный бразилец, в середине поля у Тедеско сейчас нет. А как помните – Фернандо показывал класс.

Кто такой Абдалуйе и как он играл в «Нанте»?

Абдулайе Туре – 26-летний француз, тяжелый парень, 88 килограммов живого веса при росте 186 сантиметров, но это не случай Фернандо, который начинал сезон с лишним весом. У Туре широкая кость, он плечистый. Абдулайе добавит физики в центре поля. Но это не чистый чернорабочий, а парень формата Погба – играет между линиями опорника и дирижера. У этого Туре есть пас, удар, пенальти может реализовать. Но, как и Фернандо, в оборону вернуться иногда забывает. Не получится ли так, что «Спартак» ищет аналог бразильца, не решая проблему опорной зоны при защите? Впрочем, есть варианты.

Туре подходит или Газизову продолжать поиски?

Абдулайе подходит «Спартаку» Карреры – если мысленно заменить Фернандо на Туре, то получите аналогичную команду с теми же принципами игры, только этот центральный полузащитник в отбор идет за счет силы, а не выбора позиции. Вот только «Спартак» 2020 года – другой. Туре играл в «Нанте» в паре центральных хавов, команда ни разу за сезон не использовала тройку в обороне. Это важно учесть, как и еще один фактор. Говорят, что «Динамо» звало Туре, но его жена наотрез отказалась. Газизову только капризных женщин в «Спартаке» для полного счастья не хватало? Говорят, что не капризная новая жена Федуна – за директора, но если благоверная Туре категорически против переезда семьи в Москву, то могут подписать человека под основу, а дома начнут пилить – начиная с темы коронавируса в России, и в результате хороший футболист ничего толкового не покажет.

Умярова надо поменять на мощного разрушителя?

Туре пригодится «Спартаку», только если ему интересно убивать чужие атаки. Иначе его надо страховать не только Зобниным, но и Кралом. Бакаев, если кто забыл, может играть с креном на фланг, как и Кокорин, а Соболев – по центру. Переход на «4-3-3» есть у Тедеско в распоряжении. Еще посмотрим, как начнут сезон против «Сочи» хитрого Федотова. Но если Туре не совсем интересно быть разрушителем «Спартака», то «Нанту» не стоит платить 8 млн евро. Раскрыв потенциал Крала, Зобнина, Умярова и Тиля (не забывайте, Гус играл в Нидерландах и в центре поля, причем приличнее, чем в Москве), Тедеско получит достаточно интересных связок в полузащите и без новичка. Да и Урунов есть – центральный хавбек с широким диапазоном действий.

«Спартак» хочет найти баланс и хребет команды?

Понятно желание Газизова вернуть «Спартак» во времена, когда Фернандо отдавал первый пас и определял высоту прессинга, а еще баловал дальними ударами и штрафными. Но та команда не играла «3-5-2». Впрочем, Абдулайе – атлет с пасом, а жесткий Жиго прижился мгновенно. Похоже, «красно-белым» не хватает мужиков, уверенно работающих с мячом, ведь из обрезов Крала можно короткометражку смонтировать, а двужильный Зобнин порой сначала делает, а потом думает. Но Абдулайе можно брать лишь в основу, легионеры на лавке – роскошь, а у Тедеско и так Тиль, Понсе или Ларссон могут сидеть на скамейке.

Газизов пришел в команду, которую можно и нужно усилить, но это задача для менеджера высокого уровня. Поэтому новый директор тянет с подписанием правого защитника – у аналитиков появились сомнения в классе двух бразильцев. Также пауза по французам – Лала и Туре. Трансферы нужны, только если этим игрокам реально интересен «Спартак», а семьи согласны на переезд. Хватит трансферов в стиле Шюррле, когда поинтересоваться психическим состоянием немца не догадались, как и влиянием на него молодой казахской жены, что одобрила завершение карьеры мужа.

«Спартаку» нужны цепкие, взрослые и жесткие новички в стиле Жиго. Туре — мощный, солидный, но есть сомнения в футбольной тактической дисциплине. Если атакующую свободу любит больше, чем выполнять приказы о разрушении чужой игры – Тедеско не поможет, а вот соперникам парочку голов подарит. Впрочем, ощущение, что молодой команде «Спартака» не хватает 1-2 опытных людей, не покидало весь прошлый сезон. И Газизов может пойти по знакомому всем профессионалам алгоритму – создать ось билд-апа из Жиго, Туре, Бакаева (Тиля) и Кокорина.

Но важно, чтобы все в цепочке были по стабильности и уверенности в себе не хуже, чем гладиатор Самуэль, которого без грима заберут в римейк «300 спартанцев». Пока есть сомнения в стабильности каждого кандидата на роль части нового хребта «Спартака», кроме защитника. Кокорину в «Сочи» промахи не считали, а они были. Ошибки Туре в обороне не мусолили на всю Францию, «Нант» — не «Спартак». А вот спад Бакаева сказался мгновенно – нестабильность имела объективные причины, но доказана. Газизов потому и тянет, что сомневается. Тем более что Туре давно сватают в разные российские клубы – «Локомотив», «Динамо», теперь «Спартак», а это часто говорит, что реальных предложений из РПЛ нет.

Это хороший футболист, но для благополучной команды, где небольшая вальяжность – не грех. Насколько «Спартак» Тедеско благополучный? Первую часть ответа узнаем сегодня в матче против «Сочи».