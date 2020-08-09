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Точилин: «Думаю, что „Спартак“ должен качественно прибавить в игре»

сегодня, 19:53
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиИдет второй тайм

Глава селекционного отдела «Сочи» Александр Точилин рассуждает о предстоящем матче 1-го тура РПЛ против «Спартака».

Думаю, что мы получим ответ на то, завершена ли перестройка в «Спартаке». Главное, что они сейчас обнулились. Думаю, что красно-белые должны качественно прибавить в игре. Перерыв был небольшой, сказаться на форме не должен был. Отсутствие Кокорина — для «Сочи», наверное, это хорошая новость. Мы претендовали на Сашу, но конкурировать в плане финансов со «Спартаком» сложно. Он весьма разносторонний футболист, который может действовать как на острие, так и в глубине.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:57
Время покажет...
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 19:55
Прибавит и победит Сочи.
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