«Спартак»: «Сезон новый, порядки старые»

Пресс-служба «Спартака» прокомментировала результат матча с «Сочи» в рамках 1-го тура РПЛ. В ворота москвичей в этом поединке было назначено два пенальти.
Сезон новый, порядки старые.
Сезон новый, порядки старые.#СпартакСочи – 2:2 pic.twitter.com/gFyyUo6lma— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 9, 2020
Напомним, что в прошлом сезоне голы «Спартака» несколько раз отменяли после проверки с помощью VAR.
Так что - нойте дальше
Так что - нойте дальше
Чёрт с этим ВАРом и судейским корпусом, пусть там компетентные люди разбираются! Но ведь второй тайм просидеть в глухой обороне и пропустить, это как Тедеско! Гнать его надо было после окончания чемпионата, зачем нужен такой Спартак и кому он нужен? Надо играть в футбол а не мучиться и искать какие то ошибки судей! Мы Спартак и должны быть выше этой бомжовской вакханалии!
Чёрт с этим ВАРом и судейским корпусом, пусть там компетентные люди разбираются! Но ведь второй тайм просидеть в глухой обороне и пропустить, это как Тедеско! Гнать его надо было после окончания чемпионата, зачем нужен такой Спартак и кому он нужен? Надо играть в футбол а не мучиться и искать какие то ошибки судей! Мы Спартак и должны быть выше этой бомжовской вакханалии!
Эпизоды на усмотрение судьи, как и гол Соболева.
Эпизоды на усмотрение судьи, как и гол Соболева.
Например, в матчах против Зенита, Сочи и других.
Например, в матчах против Зенита, Сочи и других.