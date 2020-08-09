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«Спартак»: «Сезон новый, порядки старые»

сегодня, 22:29
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Пресс-служба «Спартака» прокомментировала результат матча с «Сочи» в рамках 1-го тура РПЛ. В ворота москвичей в этом поединке было назначено два пенальти.

Сезон новый, порядки старые.

Напомним, что в прошлом сезоне голы «Спартака» несколько раз отменяли после проверки с помощью VAR.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ledokol64 (раскрыть)
сегодня в 23:23
Он не сам упал , его просто снесли. Посмотри покадрово , там хорошо все видно.
Ledokol64
Ledokol64 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 23:19
Особенно второй. Когда игрок пробил по воротам,а потом упал
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 23:13
Тимофей МедвеДюков на боевом посту. "Зенит" -чемпион!Жду третий тур,с удалениями,пенальти и прочими прелестями сВАРенного результата "под крышей дома своего".
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 23:03
Опечатка , ща исправлю, спасибо.
oleg3k
oleg3k ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 23:00
Да не будут судьи убивать цска.Это идёт заказ против Лукойла.
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 22:58
Сезон новый, спартак старый, остальное лирика
Армейская душа
Армейская душа ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 22:54
А что смотреть? Напомнить, как свиньи радовались ничьей ЦСКА с Сочи, когда сочинцы просто безнаказанно беспредельничали на поле? Вы радовались ничьей и высказывали сожаление, что ЦСКА не проиграл.

Так что - нойте дальше
blitz
blitz
сегодня в 22:54
Сезон то новый, а судьи Кашшаи и Дюкова старые.
4RT
4RT
сегодня в 22:53
    морозз
    морозз
    сегодня в 22:52
    Не понимаю Тедеско, проводя матч дома сидеть в обороне и играть на контр атаках!
    Чёрт с этим ВАРом и судейским корпусом, пусть там компетентные люди разбираются! Но ведь второй тайм просидеть в глухой обороне и пропустить, это как Тедеско! Гнать его надо было после окончания чемпионата, зачем нужен такой Спартак и кому он нужен? Надо играть в футбол а не мучиться и искать какие то ошибки судей! Мы Спартак и должны быть выше этой бомжовской вакханалии!
    n272nm
    n272nm
    сегодня в 22:47
    Про гол Соболева пресс-служба Спартака ничего не хочет сказать?!
    spartach091
    spartach091 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    сегодня в 22:46
    Защитник играет в мяч и это пенальти??? Хейтерство конечно понятное дело, но адекватность должна же быть.
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    сегодня в 22:45
    Только там Жиго сбивал, а не Джикия. А по сути верно!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 22:43, ред.
    По большому счету пенальти оба можно было ставить, так что истерика явно неуместна. До удара или после разницы нет, когда Жиго снес игрока, нарушение было и брызганье слюной Шмурнова совсем напрасны.....все и так знают за кого он болеет.
    Эпизоды на усмотрение судьи, как и гол Соболева.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    сегодня в 22:40
    Годы идут Спартак не меняется!
    Лакшери
    Лакшери ответ d_fincher (раскрыть)
    сегодня в 22:40
    Кроме самих игроков спартака)) 1-18, 7-0... )))
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    сегодня в 22:38
    Ребята! А почему за Бакаева только два очка, он же на Ларссона голевую отдал?
    Я Памятник Себе
    Я Памятник Себе
    сегодня в 22:38
    Пресс-служба не говорила. что у Сочи ударов было по воротам 14 против 11 Спартака и в створ на 1 больше. Играть надо, а не ныть.
    makkie
    makkie ответ cska vperiod (раскрыть)
    сегодня в 22:38
    Я посмотрю, как вы заноете, когда судьи будут убивать цска.
    Например, в матчах против Зенита, Сочи и других.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 22:38
    А меня вот другое напугало. На матче был замечен Глушаков в бейсболке красно - синего цвета . Только не в ЦСКА, пусть СКА Хабаровск идет.
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 22:36
    Хрющам надо вспоминать какого было другим когда ОПГ федун-егоров-безбородов работали за спартак причём внаглую.
    Конфедерат
    Конфедерат
    сегодня в 22:35
    спартаковское нытьё со всех щелей))
    d_fincher
    d_fincher
    сегодня в 22:34
    Это не футбол, это позор. Федун, снимай команду с чемпионата - мы, болельщики Спартака, поддержим тебя. Никому не позволено издеваться над клубом Нетто, Черенкова, Цымбаларя, Тихонова.
    BESTJuventus21
    BESTJuventus21
    сегодня в 22:33
    Ну отстранят судью за грубую ошибку. А 2-2 то останется.) РПЛушка)))
    denmig
    denmig
    сегодня в 22:32
    Кащей старый - порядки вечные! Пока иглу в яйце итп не... - только в ...опу орать! Бить упрямую тваръ!
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 22:31
    Очень болезненно реагируют
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