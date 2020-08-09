Месси не подал руку Чакыру. Решения арбитров убивают футбол

1596976222

сегодня, 15:30

«Соккер.ру» обращает внимание на то, что делает старых рефери непригодными для футбола будущего.

Коррупция в футболе возможна без рефери?

Многие чиновники ФИФА и УЕФА попали под суд. Инфантино сотрудничает со швейцарской прокуратурой, чтобы не загреметь на скамью подсудимых после Платини и Блаттера. Эти старики, обвиненные в коррупции, потратили состояния на адвокатов, выиграют парочку мелких апелляций и будут рассказывать, как их оклеветали?

Но ФИФА и УЕФА десятилетиями были коррумпированными организациями, что доказано в разных судах мира. Да и сам Инфантино обещал очищение футбола – не спорил с обвинениями. Явку с повинной написали многие из ФИФА , других из УЕФА убрали на пенсию. Но как чиновник может повлиять на футбол? Продавая права на крупные турниры или управляя арбитрами.

А теперь вопрос. Скольких рефери ФИФА посадили в тюрьму за участие в мошенничестве на уровне ЧМ , Евро и ЛЧ ? Ни одного. А скольких дисквалифицировали пожизненно? Ни одного. Как получилось, что головы ФИФА и УЕФА были прогнившими, а хвосты – исполнители, оказались чистыми? Нестыковка.

Вопрос, на который стыдливо не искали ответ, кивая на предшественников – мол, они все грязные коррупционеры, а мы чистые ангелы. Причем заметьте – президентов убрали, а судейскую реформу с громкими дисквалификациями ни Инфантино, ни Чеферин не провели. Странно получилось.

Какие претензии к конкретным арбитрам ЛЧ ?

В этом сезоне ЛЧ работали 40 рефери. Но 18 отсудили по одной или по две игры, в том числе одиозные Кашшаи и Айтекин. Оба испортили репутацию грубыми ошибками. Виктору рекомендовали досрочно завершить карьеру, а немец оттеснен на периферию. И словенец Скомина – судья финала ЛЧ 2019, провел 2 игры, скатился.

В РФС венгра Кашшаи приютили после того, как в игре «Атлетико» и «Локомотива» назначил два пенальти в ворота москвичей. Теперь обжился в роли человека, что имитирует бурную деятельность. Ему много платят за то, чтобы давал самые стыдные интервью в истории среди всех начальников арбитров? Удивительный талант приспосабливаться и уходить от вопросов.

А кто же судит в ЛЧ часто? 5 матчей отработал Тэйлор, который провалил финал Кубка Англии между «Челси» и «Арсеналом». Оценивать рефери из Серии А и Ла Лиги, учитывая количество скандалов в тех лигах, смешно – и Орсато, и Дель Серро Гранде с Лаосом грубо ошибались. Француз Тюрпен считается слабым арбитром, совершал дикие ляпы в Лиге 1, очень боится VAR . Немцы Цвайер и Брых – рефери с ошибками в еврокубках.

Про турка Чакыра ничего нового не рассказывать. Понятно, почему Месси не поприветствовал его после матча, хотя рефери протянул капитану «Барселоны» кулак – в ответ Лионель показал пальцем, что не желает подавать руки человеку, который совершил столько ошибок в карьере в ЛЧ . Месси, конечно же, думал строго о себе – вчера его били по ногам и отменили гол за мнимую игру рукой.

Но если отойти от оценок предвзятых фанатов – «Барселоны» и «Наполи», или самих футболистов, которые часто правила не читали, то остается набор фактов. Ленгле толкнул соперника – если бы Кулибали так сыграл против самого француза в штрафной площади, то Чакыр поставил бы пенальти. И Месси не играл рукой – десятки повторов не дали поймать на стоп-кадр момент касания.

Это минимум две результативные ошибки. К Цвейеру тоже вопросы по игре «Лиона» и «Ювентуса», где весь матч мог пойти иначе, если бы рефери оценивал эпизоды внимательнее, и смотрел повторы. Тот факт, что судьи не используют на сто процентов VAR , всегда возмущает.

Почему нельзя закрывать глаза на слабую работу рефери?

Очевидно — потому что ошибки арбитров влияют на результаты турниров. Да, вчера Месси разбил «Наполи». «Ювентус» не наиграл на проход «Лиона» позавчера. Но что будет в следующих матчах, где одна ошибка рефери может убрать из плей-офф ЛЧ команду, которая этого не заслужит?

А опасность присутствует, низкая квалификация у всех арбитров ЛЧ . У Тэйлора, Орсато, Гранде, Цвайера, Турпена, Брыха, Лаоса, Чакыра и Оливера много позорных матчей. Причем учтите, что здесь все, кроме Чакыра, из топ-5, где всюду именно в прошедшем сезоне были нарекания на глупую работу арбитров и их помощников с повторами.

Все именитые арбитры в ужасной форме. Но если руководству УЕФА нравится низкая квалификация рефери – хотя справедливости ради надо отметить, что Чеферин назвал судейство «бардаком», не означает ли это, что лет через десять появится новая порция знакомых по Платини и Блаттеру историй? Сами чиновники должны орать, что судейских корпус позорит футбол и нужны перемены.

Вот эти рефери не обучались с 20 лет работе с VAR , не успевают за переменами в правилах, а самое главное – им плевать, если внедряют глупый закон, вроде миллиметрового офсайда. Сам факт, что IFAB – контора, что меняет законы, выдает порцию новых и новых правил, часть из которых спорные, как разная трактовка игры рукой у разных ворот, а судьи не протестуют, о многом говорит.

Им всем плевать на закон! Например, нельзя использовать VAR , когда дают вторую желтую. Дикий бред, а ни один судья не сказал – не глупите, дайте полномочия. Все грубые ошибки и все мерзкое поведение подавляющего большинства рефери – Айтекин, помнится, матом крыл игроков ПСЖ в скандальном матче с «Барселоной», позволяет сделать общий вывод – в этом сезоне ни один судья не заслужил работать в финале Лиги чемпионов.

Но в пяти случаях именно рефери могут испортить плей-офф, который фанаты ждали почти полгода. Из четырех сыгранных матчей ЛЧ минимум в двух рефери провалились, и это настораживает накануне решающих битв, где с каждой стадией матчей равных все больше. Каждый сезон одно и то же – судейские скандалы редко проходят мимо плей-офф ЛЧ , но жесткой реакции с наказаниями и расследованиями нет.

В этом смысле УЕФА не лучше, чем РФС . Хорошо, хоть о «человеческом факторе» не рассказывают, как Блаттер. Когда у судьи десяток камер – причем часто ракурс лучше, чем в прямом эфире, но не могут принять законное решение, то дело не в VAR , а в квалификации. И хорошо еще, если причина в низком классе арбитров. Куда хуже, если все запущено, как во времена, когда футбольных чиновников именовали «мафией».

Наличие ОПГ в итоге доказали в судах, массово полетели головы. Но через ФИФА и УЕФА организации проходят миллиарды евро, риск коррупции всегда высокий. А вот когда фанаты говорят нечто в стиле «подумаешь, судья допустил одну, две, три ошибки в ЛЧ , бывает», то не уважают в первую очередь себя. Вы инвестируете в футбол время – невосполнимый ресурс, деньги – в разной форме все платят за игры в своей жизни, и вправе требовать качественную услугу.

То, как работают судьи в топ-5, РПЛ и еврокубках в этом сезоне ни в какие ворота не лезет. Кроме ворот команд, пострадавших от решений рефери. Позор старому поколению возраста Чакыра, но новее – вроде Цвайера, не лучше. В Лиге чемпионов есть парочка тихих, неприметных и серых арбитров, что назначались на проходные матчи и пока не испортили репутацию. Но их мы не знаем, какова их квалификация, а самым одиозным не стоит подавать руки.

Они не заслужили уважение. Рефери – худшие в футболе, причем нельзя доказать, что их поведение не мотивировано третьей стороной. На кону сотни миллионов евро. Представьте объем ставок по миру на плей-офф Лиги чемпионов из одного матча, словно финала. Вместе с черным тотализатором получите сотни миллионов евро, а испортить решающий матч может одна ошибка людей, которым даже повторы не помогли заслужить уважение грамотными обоснованными решениями.