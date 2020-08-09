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«Спартак» снова стал жертвой VAR

сегодня, 22:05
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Твиттер «Спартака» удивился, что гол нападающего Александра Соболева в ворота «Сочи» решили проверить с помощью VAR. Позже мяч был засчитан.

Серьёзно?

«Спартак» снова стал жертвой VAR

В концовке встречи в ворота москвичей был назначен пенальти, окончательно решение по которому тоже было принято после видеопросмотра.

Напомним, что в прошлом сезоне голы «Спартака» несколько раз отменяли после проверки с помощью VAR.

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Дядяслава
Дядяслава
сегодня в 23:21
да не надо ля ля. трактовать можно и нарушением. мяч прокинул а спамовец снес. во что играл спартаковец? в ноги. но ни в мяч. мало ли что там. отскок, протолкнуть. а ему по ноге невзрачно. так что основания там были
Alexander Chernetsov
Alexander Chernetsov
сегодня в 23:19
В Англии каждый момент с ВАР показывают на экране и вопросов нет. В нашем чемпионате ВАР стал инструментов заинтересованной стороны. Как это похоже на ситуацию с выборами. Всё больше погружаемся в болото. Печально.
Alexander Chernetsov
Alexander Chernetsov ответ Александр Зверев (раскрыть)
сегодня в 23:15
Не надо врать. В девяностых Спартак был на голову выше в чемпионате.
n272nm
n272nm
сегодня в 23:05
Я тоже разделяю сарказм Спартака, ибо гол Соболев забил с очевидным нарушением правил. Но это в Москве никого не волнует. Поэтому визжать будут про несуществующий заговор против Спартака, а то что гол в ворота Сочи нужно было отменять, это любителей искать справедливость не беспокоит.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 22:56
ВАР-62о,но перспективы очень хороши.А решают всё люди.
УрсХох
УрсХох ответ -Хостинский- (раскрыть)
сегодня в 22:52
Забил бы Спартак третий гол - был бы третий
пенальти в их ворота.
Верг
Верг
сегодня в 22:47

Так поступают только порядочные люди, к футболистам сочи это не относится
Yurza
Yurza
сегодня в 22:47
Свиньи опять еле играют, а виноват Газпром.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 22:45
Пока Газпром не отлучат от футбола так и будет продолжаться этот беспредел.
Vector
Vector ответ Александр Зверев (раскрыть)
сегодня в 22:44
Ну надо же вставить свои 5 копеек)
-Хостинский-
-Хостинский-
сегодня в 22:41
Давайте смотреть объективно ' Спартак играл во втором тайме мега пассивно . Пытался сохранить счет а не увеличить его . В ММА если боец идет в борьбу и там не дерется а отдыхает ' бойцов подымают драться ' тут в матче таже картина ' Спартак не играл ' за это его и наказали ' конечно пенальти спорный ' но .... забивай и делай Счёт 3:1 ' 4:1 и пофигу на этот спорный пенальти в конце . А так ничья закономерный результат
Александр Зверев
Александр Зверев ответ Vector (раскрыть)
сегодня в 22:39
Уж вам в прошлом сезоне столько подсуживали, что впору промолчать)))
cska1948
cska1948 ответ Дармштадище-Ингольштадище (раскрыть)
сегодня в 22:38
ВАР футбол НЕ убивает! ВАР нам красноречиво показывает, что футбол убивают, при желании, СУДЬИ!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 22:38
ВАР и питерские карманные судьи...)))
cska1948
cska1948
сегодня в 22:36
Твиттер «Спартака» удивился, что гол нападающего Александра Соболева в ворота «Сочи» решили проверить с помощью VAR.
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В Тарасовке даже НЕ знают, что ВАР проверяет ВСЕ голы без исключения ВО ВСЕХ ЕВРОПЕЙСКИХ чемпионатах!!
spartak kursk
spartak kursk
сегодня в 22:35
КАК БЫ СПАРТАК ХУЖЕ НЕ ПРОВЁЛ ВТОРОЙ ТАЙМ,результат сделал судейский корпус......
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
сегодня в 22:35
Сегодня Спартак, завтра ЦСКА, послезаввтра Ростов и.т.д. И ведь все мы знаем из какой команды это тянется!!!
Александр Зверев
Александр Зверев ответ Сергей Грибачев (раскрыть)
сегодня в 22:32
    УрсХох
    УрсХох ответ -Хостинский- (раскрыть)
    сегодня в 22:32
    Два момента:
    1) что-то мне подсказывает,что такое судейство
    ждет не только Спартак
    2)руки при таком судействе просто опускаются.
    Смысл потеть на поле,если судья всё равно
    забьет столько,сколько надо.
    Vector
    Vector
    сегодня в 22:31
    Официально можно ВАР переименовывать в ВОР))
    Александр Зверев
    Александр Зверев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 22:30
    Тогда почему другие команды не писают кипятком из-за судейства? Спартак уже давно стал олицетворением "жертвы"))) Вспомни 90-е, когда Спартак тащили по полной...
    Сергей Грибачев
    Сергей Грибачев
    сегодня в 22:30
    6 лет пытался привыкнуть к российскому футболу. На этом всё... Всем пока! Привет дзюбаобразным
    Дармштадище-Ингольштадище
    Дармштадище-Ингольштадище
    сегодня в 22:30
    а ведь кто-то из умных людей говорил года так 3 назад - ВАР убьёт футбол! ну и что мы имеем? да вот как раз в этим направлении и движемся, теперь можно ВСЁ списать на ВАР!
    BESTJuventus21
    BESTJuventus21
    сегодня в 22:27
    УГ РПЛ во всей красе. Приветики от Карреры)
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Александр Зверев (раскрыть)
    сегодня в 22:27
    Отвечу. Руководят нашим футболом Дюков ( Газпром), Митрофанов ( Газпром). Вопросы есть?
    -Хостинский-
    -Хостинский- ответ УрсХох (раскрыть)
    сегодня в 22:26
    Бро 'ну Спартак давно Зениту не конкурент
    коrn3512
    коrn3512
    сегодня в 22:26
    Федуну пора судиться, по другому этого не остановить
    Дед Мазая
    Дед Мазая
    сегодня в 22:24
    Спартак, не знающий что делать и тянущий время. Позорище. Похоже с этим тренером еще один сезон коту под хвост. Ничего не поменялось...
    Оба пенальти левые. В первом игрок Сочи бьет по ноге Маслова. Во втором - игрок Сочи пнул мяч, наступил Жиго на ногу и упал...
    weovulf
    weovulf
    сегодня в 22:23
    Это какой то позор. Я болельщик Зенита, но то что творят со Спартаком к футболу отношения не имеет. Все это судейское днище надо сжечь на костре.
    Александр Зверев
    Александр Зверев ответ Bom Bom (раскрыть)
    сегодня в 22:23, ред.
    При чем здесь Газпром?
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