«Спартак» снова стал жертвой VAR

Твиттер «Спартака» удивился, что гол нападающего Александра Соболева в ворота «Сочи» решили проверить с помощью VAR. Позже мяч был засчитан.
Серьёзно?
В концовке встречи в ворота москвичей был назначен пенальти, окончательно решение по которому тоже было принято после видеопросмотра.
Напомним, что в прошлом сезоне голы «Спартака» несколько раз отменяли после проверки с помощью VAR.
пенальти в их ворота.
пенальти в их ворота.
Так поступают только порядочные люди, к футболистам сочи это не относится
Так поступают только порядочные люди, к футболистам сочи это не относится
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В Тарасовке даже НЕ знают, что ВАР проверяет ВСЕ голы без исключения ВО ВСЕХ ЕВРОПЕЙСКИХ чемпионатах!!
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В Тарасовке даже НЕ знают, что ВАР проверяет ВСЕ голы без исключения ВО ВСЕХ ЕВРОПЕЙСКИХ чемпионатах!!
1) что-то мне подсказывает,что такое судейство
ждет не только Спартак
2)руки при таком судействе просто опускаются.
Смысл потеть на поле,если судья всё равно
забьет столько,сколько надо.
1) что-то мне подсказывает,что такое судейство
ждет не только Спартак
2)руки при таком судействе просто опускаются.
Смысл потеть на поле,если судья всё равно
забьет столько,сколько надо.
Оба пенальти левые. В первом игрок Сочи бьет по ноге Маслова. Во втором - игрок Сочи пнул мяч, наступил Жиго на ногу и упал...
Оба пенальти левые. В первом игрок Сочи бьет по ноге Маслова. Во втором - игрок Сочи пнул мяч, наступил Жиго на ногу и упал...