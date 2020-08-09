«Спартак» снова стал жертвой VAR

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сегодня, 22:05

Твиттер «Спартака» удивился, что гол нападающего в ворота «Сочи» решили проверить с помощью VAR . Позже мяч был засчитан.

Серьёзно?

В концовке встречи в ворота москвичей был назначен пенальти, окончательно решение по которому тоже было принято после видеопросмотра.