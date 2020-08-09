Федун: «Завтра мы снимемся с чемпионата»

Владелец «Спартака» Леонид Федун эмоционально отреагировал на результат матча с «Сочи» в рамках 1-го тура РПЛ. В ворота москвичей в этом поединке было назначено два пенальти.
Меня поддерживать не надо! Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен «Спартак», значит, не нужен!
1. Недовольства чето не было.
2. Не помогло взять очки. Дома, с Тамбовом.
1. Недовольства чето не было.
2. Не помогло взять очки. Дома, с Тамбовом.
Куда исчезнут кружева? Кого будут кормить тарасовским борщем?
Куда исчезнут кружева? Кого будут кормить тарасовским борщем?
Давайте все дружно встанем в очередь и поцелуем зенит в zaдницу,такая честная и замечательная команда и главное играет в искрометный футбол, как не восхищаться такой
Давайте все дружно встанем в очередь и поцелуем зенит в zaдницу,такая честная и замечательная команда и главное играет в искрометный футбол, как не восхищаться такой
С Олимпиадой и так далее уже откупились.(((((
С Олимпиадой и так далее уже откупились.(((((
Теперь вспомни,какую корпорацию представляет
Дюков.
Теперь вспомни,какую корпорацию представляет
Дюков.