Федун: «Завтра мы снимемся с чемпионата»

Владелец «Спартака» Леонид Федун эмоционально отреагировал на результат матча с «Сочи» в рамках 1-го тура РПЛ . В ворота москвичей в этом поединке было назначено два пенальти.

Меня поддерживать не надо! Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен «Спартак», значит, не нужен!