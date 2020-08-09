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Федун: «Завтра мы снимемся с чемпионата»

сегодня, 22:14
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Владелец «Спартака» Леонид Федун эмоционально отреагировал на результат матча с «Сочи» в рамках 1-го тура РПЛ. В ворота москвичей в этом поединке было назначено два пенальти.

Меня поддерживать не надо! Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен «Спартак», значит, не нужен!

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12й игрок
12й игрок ответ УрсХох (раскрыть)
сегодня в 23:27
Слабейшая? Посмотри где лион и лейпциг
stachel
stachel ответ УрсХох (раскрыть)
сегодня в 23:27
Зенит взял 2 евро трофея и несколько раз выходил из группы ЛЧ. Пищевик 10 лет подряд играл в группе ЛЧ. И в сухом остатке - 1 раз вышел из группы. О евро трофеях и речи не было.
Твой Арсен
Твой Арсен
сегодня в 23:27
Болею за ЦСКА. Не люблю Спам. Но ни первого, ни второго пенальти не было. В первом эпизоде футболист Сочи оббежал за спиной защитника Спартака у которого на спине нет глаз, и спартаковец никак бы не смог сфолить против игрока Сочи, находящегося у него за спиной. Даже с учетом опыта и понимания, что сзади расположился игрок соперников, и он будет тоже играть этот мяч. Спартаковец первым был на мяче. Во втором эпизоде как уже говорили игрок Сочи пробил без помех, а потом его задел Жиго. В Англии такие бы пенальти не поставили. Все-таки футбол - игра контакная. Оба момента были игровыми. Как это не заметить на ВАР я не понимаю. Спартак кстати Зениту ну никак не соперник в борьбе за первое место и зачем так делать - непонятно. Скандал на ровном месте. Конечно чемпионат теряет интерес, когда такое происходит.
Дядяслава
Дядяслава
сегодня в 23:27
пусть снимается. на его кошелек сразу упадут: база стадион контракты игроков, неустоики и суды спонсоров. и доходов 0. год у тебя был, 3 за побег, 5 за детсад. иди или вась
Рожден в СССР
Рожден в СССР
сегодня в 23:26
Опять словесный п...с
Evilhuman
Evilhuman ответ Альфи (раскрыть)
сегодня в 23:24
Ни кто не говорит о фееричности, но кто же на ваш взгляд был лучше и заслужил первое место? Играйте и выигрывайте, или может Газпром вам на поле 4 забил?
УрсХох
УрсХох ответ stachel (раскрыть)
сегодня в 23:24
А чем в этом плане лучше смердящие чемпионства Зенита?Вспомни,как они жидко обоsralicЬ в слабейшей группе ЛЧ.
Командир танка
Командир танка
сегодня в 23:23
Силенок то хватит всему составу и персоналу неустойку за свою хотелку выплатить??))) Плюс штрафы за своевольное отстранение лиге, спонсорам и т д и т.п. а ой или это типичный бабский балабол, мужик сказал мужик сделал. Вперёд. Таких нытиков как бы там ни было не жалко
Блоссия
Блоссия ответ stachel (раскрыть)
сегодня в 23:23, ред.
Не утруждай себя впредь писать мне ответы.
12й игрок
12й игрок ответ ildar_3871 (раскрыть)
сегодня в 23:22
Ну так закрывай
Asper
Asper
сегодня в 23:21
Пенальти конечно дурацкий, но хрюнам совсем недавно в игре с Тамбовом примерно такой же левый подарили, и там:
1. Недовольства чето не было.
2. Не помогло взять очки. Дома, с Тамбовом.
stachel
stachel ответ Evilhuman (раскрыть)
сегодня в 23:21
Какие полуфиналы ЛЧ? Один раз вышли из группы, после чего сходняк устроил массовую распродажу игроков за бакинские.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 23:21
Если спартак снимется с Чемпионата, то кто будет радовать нас вылетами в квалификациях ЛЕ и ЛЧ, 10:3, 1:18, 7:0 ?
Куда исчезнут кружева? Кого будут кормить тарасовским борщем?
12й игрок
12й игрок ответ УрсХох (раскрыть)
сегодня в 23:20
А зенит то тут при чем? Почему газпром коней локо и прочих не душит? А именно спартак почему? Зениту спартак и так не конкурент. Зачем зениту душить спартак в 1 туре? Бред
Альфи
Альфи ответ Evilhuman (раскрыть)
сегодня в 23:20
Что то я не припомню что бы ЦСКА подарили 16 очков( как Оренбург и Сочи Зениту) не давали возможности тренироваться (когда другие команды сидят на карантине) не ставили в каждом матче пенальти в нашу полу на 90 минуте...
Давайте все дружно встанем в очередь и поцелуем зенит в zaдницу,такая честная и замечательная команда и главное играет в искрометный футбол, как не восхищаться такой
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 23:19
Пора закрывать Зенит !
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 23:19
Олег3к, и чтоже вы будете делать?)), Да также жить в ж, говорить не мешки воровать, вы слишком переоцениваете свою важность
phantom-k
phantom-k ответ stachel (раскрыть)
сегодня в 23:18
И именно воры в законе феерили в те годы в Европе, ага. Доходя до полуфинала кч
Konservy
Konservy
сегодня в 23:17
Всех поздравляю с началом как бы чемпионата по футболу !!! Баяре Милер-Ротенбноги к развлекухе готовы !!!
valdsx vald
valdsx vald ответ коrn3512 (раскрыть)
сегодня в 23:17
Спартак нужно отправить в Хабаровск. Культурная столица уже беспредел по всем фронтам творит, вот увидите как болелы зенита роголосуют ..... Спартак НАВЕЧНО !!!!!
12й игрок
12й игрок
сегодня в 23:17
А зенит то тут при чем? Почему газпром коней локо и прочих не душит? А именно спартак почему? Зениту спартак и так не конкурент. Зачем зениту душить спартак в 1 туре? Бред
Дикий мужчина
Дикий мужчина
сегодня в 23:17
Спартачи не переживайте, если не сниметесь, то вам дадут 2-3 пенальти в матчах с Химками.
stachel
stachel ответ Евгений Шумских (раскрыть)
сегодня в 23:17
Мы все помним как спам все 90-е жировал на развалинах страны, высасывая из нее все футбольные соки. Как за 100 бакинских выхватывал всех перспективных игроков из нищей страны. И кто контролировал тот Спартак в эти годы. грузинские воры в законе.
abrek123
abrek123
сегодня в 23:17
Кому-то нужно было сказать и начать с угроз,молодец Федун может завтра и все устаканится, но думаю что-то начнут менять в судейском корпусе на такой беспредел уже не возможно смотреть и тут уже не только паре не нравится тут уже все возмущены судейством в РПЛ...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 23:16
Сегодня я не буду метать копья в сторону спартака, они должны были выиграть этот матч. Чувствую, что это не последний скандал в этом розыгрыше. По моему мнению судью однозначно отстранять пожизненно от судейства и назначить расследование, по какой причине он принимал явно неадекватные и неспортивные решения.
phantom-k
phantom-k
сегодня в 23:16
Самое мерзкое в этом матче - даже не пенальти. Фиг с ним, в нашей лиге приколов все давно понятно. Но дать жёлтую соболю за футболку с фото матери... это край. санядержись
Некакойшенко
Некакойшенко ответ Альфи (раскрыть)
сегодня в 23:16
Не получится.
С Олимпиадой и так далее уже откупились.(((((
УрсХох
УрсХох ответ 12й игрок (раскрыть)
сегодня в 23:15
Вот это и есть самое поганое в этой ситуации.
Навзир
Навзир
сегодня в 23:15
Мужик сказал, мужик сделал. Федун верим! 😂
УрсХох
УрсХох ответ 12й игрок (раскрыть)
сегодня в 23:15
Почитай,чей логотип написан на футболках зенита.
Теперь вспомни,какую корпорацию представляет
Дюков.
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