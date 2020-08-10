Тест игрока «Зенита» дал положительный результат на коронавирус

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сегодня, 08:53

Главный тренер «Зенита» сообщил, что тесты на коронавирусную инфекцию двух футболистов команды показали сомнительный результат, повторный тест одного из них подтвердил диагноз.

По ситуации с коронавирусом, здесь ситуация абсолютно простая. У двоих наших игроков был выявлен сомнительный результат, о котором мы сразу сообщили в РПЛ и в Роспотребнадзор. У одного после этого все результаты отрицательные, у второго положительные, поэтому оба на карантине по правилам Роспотребнадзора.

Также недавно резервный судья встречи «Ротор» — «Зенит» был заменен из-за коронавируса.