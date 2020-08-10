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Тест игрока «Зенита» дал положительный результат на коронавирус

сегодня, 08:53

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что тесты на коронавирусную инфекцию двух футболистов команды показали сомнительный результат, повторный тест одного из них подтвердил диагноз.

По ситуации с коронавирусом, здесь ситуация абсолютно простая. У двоих наших игроков был выявлен сомнительный результат, о котором мы сразу сообщили в РПЛ и в Роспотребнадзор. У одного после этого все результаты отрицательные, у второго положительные, поэтому оба на карантине по правилам Роспотребнадзора.

Также недавно резервный судья встречи «Ротор» — «Зенит» был заменен из-за коронавируса.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 09:40
Сейчас очень кстати прозвучал бы сакраментальный вопрос от Валерия Георгиевича: "Ну и?.."
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ Zenit_84 (раскрыть)
сегодня в 09:39
Я так поняла в отпуске Лёша Сутормин.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 09:37
Выздоравливате! А кто?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 09:36
Ктож их казнит, золотоносящих, нет, временно
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 09:34
Посмертно ? ))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 09:33
Родченкова на Зенит не хватает !
Faustello
Faustello ответ Живанильда (раскрыть)
сегодня в 09:33
Нет у них просто хламидиоз)))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:31, ред.
Казарцев и еськов, но их уже изолировали
Nimbles
Nimbles
сегодня в 09:30
Здоровья заболевшему!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:24
это уже обыденность а не новость))) нам всем с этим жить))
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
сегодня в 09:22
Да по барабану кто какой левый тест выкладывает! Есть факт о заболевшем и скрыть это не удастся. Всех зенитовских игроков на изоляцию!!!
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
сегодня в 09:18, ред.
Да но в инет они оба выложили фото сданнных тестов, Терентьев тоже выложил...Да, наверное Сутормин.
Живанильда
Живанильда
сегодня в 09:18
Скажите прямо,что это Дзюба и Азмун
112910415
112910415
сегодня в 09:18
не может быть
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ d_fincher (раскрыть)
сегодня в 09:17
Если известно было бы перед суперкубком, то кто вся основа вышли, скамейка тоже. Шамкин и Терентьев показали в инете о том, что здоровы.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
сегодня в 09:15
Ну до матча с Локо эти двое всплыли. В заявке на матч их не было, в Москву они не летели. Значит кто то из них.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ СПОРТ СПОРТ (раскрыть)
сегодня в 09:14
Так откуда взята инфа, что он контактировал....Мы в воскресенье играли, вся основа здорова, Шамкин и Терентьев выложили свои отрицательные тесты.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
сегодня в 09:12
Терентьев тоже выкладывал освой отрицательный тест.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 09:10
Шамкин и Терентьев показали сомнительные результаты теста. Шамкин затем сдал отрицательные результаты(выложил в инсту), видимо у Терентьва Ковид, привёз из Уфы (там по ходу половина состава болеет) , по той же причине вчера у спартака в заявке не было Урунова. Но спартак этот факт скрывает.
Угадайте кто
Угадайте кто ответ denmig (раскрыть)
сегодня в 09:10, ред.
Привет, Дэн. А Денис Мигалков это был твой резервный аккаунт?
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
сегодня в 09:10
Так как заболевшие по любому контактировали с основным составом, Роспотребнадзор обязан поместить всю команду на 14 дней в изоляцию!!! Если этого не сделают, значит газпромовский беспредел продолжается....
ermak6848
ermak6848
сегодня в 09:10
команду в карантин и + техническое поражение..
Угадайте кто
Угадайте кто
сегодня в 09:08
немытые бомжи прикроют чемп. Не судейскими выходками, так короновирусом(
nikot
nikot
сегодня в 09:07
Зенит надо на допинг проверить,Риксен не зря про уколы говорил.
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 09:07
Семак всё спокойно объяснил на русском, недоступном только спартачам языке
d_fincher
d_fincher
сегодня в 09:06
Насколько я помню, всё это было известно еще до первого тура с участием Зенита. Но тогда историю замяли, а комментаторы МАТЧ ТВ спокойным и ровным голосом провозгласили, что это была ошибка. Круто получается. Выходит, Зенит что-то мутит не особо честное? Ну кто бы мог подумать!
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 09:02
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик ответ denmig (раскрыть)
    сегодня в 09:00
    Спартак на изоляцию от РПЛ в ФНЛ!
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 08:57
    Желаю заболевшему игроку успешного лечения
    denmig
    denmig
    сегодня в 08:54
    Всех на изоляцию и технарь!
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